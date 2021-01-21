Экс-глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков приговорен к 5 годам за взятку

22:38 22.01.2021

Бывший руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.



Информация об этом размещена на сайте городского суда.



Суд признал Сыдыкова виновным и назначил наказание в виде пяти лет реального лишения свободы. Он пожизненно лишен права работать на государственной службе. Ввиду отсутствия ущерба (сумма взятки изъята) отбывание наказания назначено в учреждениях минимальной безопасности. Приговор не обжалован прокурором или осужденным, вступил в законную силу.

Суд города Нур-Султан

5 января 2021 года в Сарыаркинском районном суде рассмотрели уголовное дело Сыдыкова по факту получения взятки путем вымогательства, да еще и в крупном размере.



Как отметили в ведомстве, дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимым.



Поскольку в деле указано об отсутствии отягчающих обстоятельств, оснований для возврата процессуального соглашения у суда не имелось. По закону суд не вправе назначить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением.



3 июня 2020 года стало известно, что Нурлана Садыкова подозревают в получении взятки в 10-12 млн тенге от подрядчика за покровительство при оказании услуг по организации празднования Наурыза в 2020 году.