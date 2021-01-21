В Таджикистане открыли музей Лидера нации

23:04 22.01.2021

В Таджикском национальном университете открылся музей в честь президента страны Эмомали Рахмона "для увековечения его заслуг перед народом и государством".



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 января открыл музей Лидера нации в Таджикском национальном университете (ТНУ) в Душанбе, сообщает Asia-Plus.



Музей создан по решению ученого совета вуза "в дань уважения выпускника экономического факультета Эмомали Рахмона для увековечения его заслуг перед народом и государством", отмечается в сообщении.



Как уточняет пресс-служба президента Таджикистана, в музее собраны такие экспонаты, как студенческие документы Эмомали Рахмона, фотографии и принадлежности, посвященные его студенческому периоду, и другие материалы.



Эмомали Рахмон обучался на экономическом факультете ТНУ в 1977-1982 годах.