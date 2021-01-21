В Казахстане пандемия пошла на 2-й круг - 1430 заболевших за сутки

23:10 22.01.2021

В Казахстане стремительно растет число зараженных коронавирусом



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Днем ранее в РК коронавирус был выявлен у 1180 человек.



В разрезе регионов:



- Павлодарская область - 235;



- город Нур-Султан - 231;



- Акмолинская область - 163;



- город Алматы - 130;



- Костанайская область - 125;



- Атырауская область - 111;



- Северо-Казахстанская область - 91;



- Алматинская область - 78;



- Карагандинская область - 75;



- Западно-Казахстанская область - 61;



- Восточно-Казахстанская область - 41;



- Жамбылская область - 19;



- Актюбинская область - 17;



- Мангистауская область - 16;



- город Шымкент - 14;



- Туркестанская область - 13;



- Кызылординская область - 10.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 173 842 случая коронавируса.