Младшая дочь Трампа женится на юном мажоре ливано-франко-нигерийского происхождения

00:03 23.01.2021

Дочь Дональда Трампа выходит замуж за миллиардера из Нигерии, как выглядит ее избранник



27-летняя Тиффани, младшая дочь бывшего президента США Дональда Трампа, объявила о помолвке с 23-летним миллиардером из Нигерии Майклом Булосом.



Тиффани Ариана Трамп родилась 13 октября 1993 года в семье Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплз. Она получила свое имя в честь знаменитой ювелирной компании. Через несколько лет после рождения дочери Дональд и Марла развелись. Тиффани росла в роскоши, но была обделена общением с отцом. Ей было сложно соперничать со своей яркой и харизматичной старшей сестрой - Иванкой, которая всегда была любимицей Дональда.



Журналисты часто замечали, что Дональд как будто сторонится Тиффани, а однажды он и сам заявил, что младшая дочь пока еще не давала повода ей гордиться. Не нравились отцу и избранники Тиффани, особенно Росс Механик, сын известного юриста Джонатана Механика, поддерживавшего Хиллари Клинтон. Нового возлюбленного дочери - Майкла Булоса, сына нигерийского миллиардера, Дональд Трамп одобрил.



Майклу всего 23 года, он наполовину француз, наполовину ливанец, но вырос в Нигерии, где его отец владеет крупным строительным бизнесом. Молодой человек получил хорошее образование и помогает отцу. Майкл и Тиффани вместе два года. Объявить о своей помолвке молодые люди решили весьма эффектно - в последний день президентского срока Дональда Трампа. Майкл преподнес своей избраннице дорогостоящее кольцо, украшенное редким камнем в 13 каратов.



Счастливая невеста сопроводила новость о скорой свадьбе следующими словами:



"Для меня было честью отмечать многие жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, чтобы начать новую главу!"