Казахстан избавляется от терминала в литовском порту Вентспилс. Нечего возить?

00:14 23.01.2021

Казахстан избавляется от терминала в порту Вентспилса. Россия забирает у Литвы еще одного богатого клиента?



Казахстан избавляется от терминала в порту Вентспилса. Россия забирает у Литвы еще одного богатого клиента?

Предыдущий 2020 год стал для транспортной отрасли всех прибалтийских республик крайне тяжелым – из-за сокращения транзитных грузов из России оборот сократился до критических величин. Латвия еще надеялась вернуть какую-то часть утерянного транзита, но новый 2021 год начался с еще одного неприятного сюрприза – Россия, судя по всему, забирает у нее очень денежного клиента.



На портале электронных торгов Gosreestr.kz размещена информация о продаже компанией "AIC-INVEST" (Казахстан) принадлежащего ей Акционерного общества "Venspils grain terminal" (на фото - зерновой терминал Вентспилса). Это АО специализировалось на хранении, переработке, складировании и отправке зерновых и других сельскохозяйственных грузов.



Изначальные позиции аукциона будут приведены в конце статьи (вдруг кого-то из читателей заинтересует этот лот?), а пока давайте рассмотрим возможные последствия для порта Вентспилс, Латвийской железной дороги и самой Латвии.



После распада СССР многие бывшие союзные республики встали перед выбором – как им отправлять свои грузы на экспорт в другие страны? Выбор был невелик – в советские времена были налажены четкие маршруты движения грузов. В том числе и из Казахстана.



Экспортирует эта республика очень многие позиции и зерно одна из основных экспортных культур. С течением времени схема отправки казахстанского зерна через Латвию претерпел некоторые изменения и для ускорения процесса и был приобретен терминал в порту Вентспилса, организовано акционерное общество, которое и занималось вопросами транспортировки.



Зерновой терминал в Усть-Луге уже строят. Гораздо выгоднее, если он будет строиться усилиями двух стран - России и Казахстана.

Зерновой терминал в Усть-Луге уже строят. Гораздо выгоднее, если он будет строиться усилиями двух стран - России и Казахстана.

Но в мире ничего не стоит на месте, появились новые маршруты. Один из них – через новые российские порты Усть-Луга, Высоцк и Приморск. Сейчас они динамично развиваются, а их грузооборот растет.



Казахстану выгоднее везти свои грузы по территории одной страны – через Россию и пользоваться ее портами. Это сокращает время транспортировки, нет необходимости тратить время на пересечение границы и на таможенные формальности.



С одной страной легче договориться о скидках, тем более Казахстан и Россию связывают добрососедские отношения и членство в Таможенном союзе, что дает неоспоримые выгоды в сравнении с латвийским маршрутом.



Еще одной причиной является тот факт, что новые российские порты более современные и времени на обработку грузов уходить гораздо меньше.



Казахстанское зерно. Сегодня Казахстан является одним из крупнейших производителей зерна и поэтому его сотрудничество с Россией вполне логично

Казахстанское зерно. Сегодня Казахстан является одним из крупнейших производителей зерна и поэтому его сотрудничество с Россией вполне логично

Как показали недавние события, когда Россия дала согласие Беларуси на строительство в Усть-Луге нефтеналивного терминала, вполне возможен такой же вариант и с казахстанским зерновым терминалом. Тем более, Россия также заинтересована в нем и возможно новый терминал будет построен совместными усилиями. Это добавит еще больше выгоды в казахстанский проект по переориентации своего экспорта с латвийского на российское направление.



Латвии же и порту Вентспилс остается лишь сожалеть о случившемся, так как в этом целиком и полностью вина латвийских властей. Если бы не их антироссийская политика и санкции против России, то ничего этого не было. Порты Усть-Луга и Приморск и Высоцк начали строить и развивать именно после введения Западом своих санкций.



Отношения Латвии с Россией сегодня далеки от идеальных. А кто виноват в этом?

Отношения Латвии с Россией сегодня далеки от идеальных. А кто виноват в этом?

В России пришли к понимаю того, что сотрудничество с Латвией обречено на провал. Сейчас, по всей видимости, к тем же выводам пришли и в Казахстане.

Как результат, только за 2020 год в портах Латвии – Вентспилс, Лиепая, Рига – перевалка грузов сократилась на 28 %. Потери Вентспилса стали самыми масштабными – грузооборот упал почти на 37 % и составил всего лишь 12,9 млн. тонн. Для сравнения – российский порт Усть-Луга переваливает грузов в 10 раз больше.



В заключение обещанные данные аукциона по продаже "Вентспилского зернового терминала": он состоится 2 февраля, цена на старте – 7,87 млн. евро.



А вы как думаете – правильно делает Казахстан, переключая транзит своих грузов на Россию? И чем все это закончится для Латвии и ее транспортной отрасли?