Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии

00:15 23.01.2021

По мнению автора, "Исламабадская декларация", подписанная между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном, отражает стратегический интерес Анкары по возврату в Центральную Азию. О самых любопытных положениях документа и о том, почему этот регион так важен для Эрдогана, - в статье Noonpost.

Noonpost (Египет): Турция меняет баланс сил в Центральной Азии с помощью "Исламабадской декларации"

22.01.2021

Фирас Ильяс (فراس إلياس)



Турция продолжает пожинать плоды нагорнокарабахского конфликта, который завершился 11 ноября 2020 года подписанием соглашения о режиме прекращения огня при посредничестве России. Она сохранила военный контингент на Южном Кавказе и получила доступ к сухопутному коридору вдоль иранской границы, связывающий ее с Центральной Азией. После нагорнокарабахского конфликта наблюдается изменение баланса сил в регионе Центральной Азии, открывающее новые геополитические горизонты.



13 января 2021 года в Исламабаде состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Пакистана. Она стала отражением стратегического интереса Турции к возвращению в Центральную Азию, где до недавнего времени ее деятельность практически сошла на нет из-за геополитических трудностей и проблем безопасности в регионе.



Стратегическое противостояние с Ираном, проблемы безопасности в регионе, усиление роли ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ред.), ситуация в Ираке и Сирии, мирное соглашение между "Талибаном" и афганским правительством, сокращение численности американского военного контингента в Афганистане и новый виток напряженности на Южном Кавказе подтолкнули Турцию к решительным действиям. Так на свет появилась "Исламабадская декларация".



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Положения "Исламабадской декларации"



"Исламабадская декларация" призвана углубить сотрудничество, возникшее по итогам первой трехсторонней встречи, состоявшейся в Баку 30 ноября 2017 года, во всех областях, представляющих взаимный интерес, в том числе политической, стратегической, торговой и экономической сферах, в сфере укрепления мира и безопасности, в области науки и технологий, в культурной сфере. Турция, Азербайджан и Пакистан осознают бесчисленные вызовы и новые угрозы, включая теракты и кибератаки, целевые кампании по дезинформации и нарастающие антиисламские тенденции, влияющие на мирное сосуществование мусульманских общин во многих странах мира.



"Исламабадская декларация" представила ряд положений, представляющих интерес для трех подписавших ее стран, и наиболее любопытными из них были:



- Полное осознание сторонами масштабных последствий эпидемии коронавируса нового типа covid-19 и уязвимость соответствующих регионов перед негативными последствиями изменения климата.



- Солидарность с правительством и народом Азербайджана в деле усилий по восстановлению освобожденных азербайджанских территорий.



- Подтверждение приверженности укреплению регионального консенсуса в интересах мира и развития.



- Стороны условились прилагать совместные усилия по борьбе с исламофобией, дискриминацией и притеснением мусульманских общин на региональной и международной арене.



- Стороны подчеркнули, что региональная инициатива "Сердце Азии - Стамбульский процесс", запущенный 5 декабря 2015 года, вносит вклад в мир, стабильность и процветание в Афганистане и регионе в целом. Они высоко оценили усилия правительства Пакистана по решению проблем в регионе политическими средствами и поддержку мирного процесса руководством Афганистана.



- Стороны также приняли решение поддерживать урегулирование проблем в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом.



В декларации, подписанной министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Пакистана Мевлютом Чавушоглу, Джейхуном Байрамовым и Шахом Махмудом Курейши, делается акцент на связывающих страны искренних узах, основанных на братстве, исторических и культурных связях, взаимном уважении и доверии. А также выражается стремление к дальнейшему углублению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.



Какие стратегические аспекты подтолкнули Турцию к подписанию декларации?



Турция оказалась на пороге нового тысячелетия из-за сильного геополитического взаимодействия стран в регионе. Помимо Ближнего Востока и Северной Африки, Центральная Азия стала третьим по важности регионом, потому как занимает важное географическое положение (открывает путь к Юго-Восточной Азии, Балканам и Кавказу). После распада Советского Союза в этих регионах наблюдает вакуум власти. Многие мировые державы так не смогли его заполнить. Ни Россия с ее советским прошлым, ни Иран и его "политика экспорта революции", ни Китай с его экономической мощью. Именно это и помогло Турции наладить политические связи с народами и странами региона.



Турция понимает, что после нагорнокарабахского конфликта ей придется приложить усилия, чтобы расширить зоны своего влияния в регионах, которые ранее не были свидетелями интенсивной стратегической конкуренции, наблюдаемой, например, на Ближнем Востоке. Напомним, что турки потеряли возможность использовать "религиозную карту", как это делает Иран, или политический шантаж, как это делают США.



Турция считает, что возвращение в регион Центральной Азии посредством "Исламабадской декларации" изменит баланс сил в регионе, причем по нескольким направлениям:



- Присутствие турецких сил в Азербайджане во время нагорнокарабахского конфликта выявило страх иранцев перед стратегическими успехами, достигнутыми Турцией, особенно после того, как Азербайджан вышел из конфликта победителем. Турция оставила военный контингент в Азербайджане, и теперь имеет прямой доступ к Каспийскому морю через Азербайджан и Нахичевань. Таким образом, турки теперь могут оказывать прямое влияние на Центральную Азию, что реализовало одну из главных амбиций президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турки намереваются использовать Нахичеванский коридор в своих геополитических целях. Они уже объявили о планах построить железную дорогу в азербайджанскую Нахичевань после подписания соглашения о прекращении огня 10 ноября 2020 года.



- Турция полностью поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном-Карабахе. Турецкие беспилотники "Байрактар" принесли победу Азербайджану и открыли туркам путь к новым экономическим выгодам. Анкара поставила на то, что поддержка, оказываемая Баку, пошлет позитивные сигналы другим мусульманским странам на Кавказе и в Средней Азии, чтобы те заключили союз с ней и воспользовались достижениями турецкой оборонной промышленности.



- Турция сближается с Пакистаном, чтобы навязать новую реальность в трех важных файлах: ограничение влияния Ирана на Ближнем Востоке, нормализация ситуации в Афганистане и достижение баланса сил в регионе Персидского залива. В последнее время в отношениях Пакистана и некоторых стран Персидского залива произошло значительное охлаждение, что Турция пытается использовать в своих региональных интересах.



- Турция также обеспокоена деятельностью израильской разведки в Центральной Азии. Она стремится подписать как можно больше соглашений с центрально-азиатскими республиками, чтобы ограничить роль Израиля. Кроме того, она надеется обмениваться контрразведывательной информацией со странами региона, в том числе с Пакистаном, чья разведка считается одной из самых эффективных и мощных в мире.



- По мнению Турции, усиление влияния в Центральной Азии сделает ее важным игроком в китайской инициативе "Один пояс - один путь" и способствует интеграции в проекты по транспортировке российского газа в страны региона, что даст ей несколько поводов прочно закрепиться в регионе.



Турция активно реагирует на новые региональные вызовы, особенно после прихода к власти новой администрации США во главе с Джо Байденом. Она хочет внести вклад в создание будущего, которое будет лучше того, что ей хотят навязать. Новая турецкая стратегия не связана с установлением прочных отношений с крупными мировыми державами, так как сегодня она находится в напряженных отношениях с Китаем (уйгурская проблема), Россией (сирийская проблема), ЕС (проблема Восточного Средиземноморья) и США (проблема С-400). Кстати говоря, это объясняет действия турецкого руководства, предпринимающего политические и стратегические шаги в регионе сразу по нескольким направлениям.



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Оригинал публикации: تركيا تعيد تشكيل التوازنات في آسيا الوسطى عبر إعلان إسلام أباد