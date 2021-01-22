 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.01.2021
00:53  Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:15  Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии
Пятница, 22.01.2021
23:10  В Казахстане пандемия пошла на 2-й круг - 1430 заболевших за сутки
23:04  В Таджикистане открыли музей Лидера нации
22:38  Экс-глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков приговорен к 5 годам за взятку
19:35  "Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие, - А.Веселов
19:29  Конец сильного доллара: Америка на пути к обесцениванию своей валюты

19:21  И.о. начальника госпротокола США стала уроженка Казахстана Асель Робертс (Толенова)
19:20  Вторая родина Александра Македонского, - Дониер Хушвактов
19:17  Простая история. "Девушка с потерянными варежками" ушла из жизни в Алматы
19:15  А не станет ли Украина "политической сублимацией" Турции? - А.Ганжа
17:56  Умерший депутат Агаев продолжает голосовать в РосДуме
17:52  Китайцы дали ужасающий прогноз по коронавирусу на март
16:36  Кто у Клары украл...? Одна только Сооронкулова пытается через суд оспорить коронацию Жапарова
15:38  Экс-глава КырГКНБ Сегизбаев, как выяснилось, нагло спер 92 земельных участка
15:36  Пробить Анзобскую пробку. Таджикистан и Иран подписали соглашение о достройке тоннеля "Истиклол"
15:05  "После Covid, как после войны, наступит иррациональное изобилие?" - Ален Фрашон
15:03  Таможенная служба Таджикистана: орган, заполняющий бюджет или обдирающий его? - Хурсанд Хуррамов
14:39  Мирзиеев изучил 544 бух-махалли и с удивлением обнаружил в Бухаре "коррупцию и взяточничество"
13:36  Как Пекин пытается задобрить новую администрацию США, - Le Figaro
12:43  Пол-Узбекистана сидит без света. "Неправильная зима"
11:08  КазНефтеДележка. Как развивался "второй карачаганакский конфликт"... И чем он закончился
10:24  Богадельню елба-дури - "Институт общественной политики партии Nur Otan" возглавила Мадина Нургалиева
09:43  Спектакль с Гуайдо провалился, - Святослав Князев
09:42  Куда пропало золото Каддафи, - Владимир Малышев
09:28  Подходит ли Индии роль охранителя интересов США в Азии? - Е.Пустовойтова
08:31  Япония отрицает отмену Олимпиады в 2021 году
00:40  Может ли БРИКС стать альтернативой глобальному человейнику? - В.Малышев
00:37  Кыргызстан почти в десять раз увеличил экспорт скота в Узбекистан
00:24  Хватит обсуждать, что творится в США. Своих проблем - за гланды.., - Э.Биров
00:23  Америка переживает подростковый кризис, - Т.Бордачев
00:10  Как Киев хочет "реинтегрировать" отпавший от Украины Донбасс и российский Крым, - С.Князев
00:05  Красно-синий и бело-черный раскол в США, - Д.Минин
Четверг, 21.01.2021
19:13  В Чечне ликвидирован халифатский "амир" Бютукаев и его банда
19:12  Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
19:10  КазАктриса Бибигуль Суюншалина навсегда эмигрировала в Россию
19:04  Ковер для кабмина Аркадага в Туркменабате купили за 765 тысяч манатов
19:00  Конституционный суд Молдавии лишил русский язык "особого" статуса
18:57  Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов
18:53  Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?
18:48  Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США
17:44  Президент Байден сделал первые разрушительные шаги
12:48  Умер экс-министр связи и МВЭС Узбекистана Тохир Рахимов
12:41  46-летняя басмачка возглавляла банду скотокрадов в Костанайской области
10:54  КырМинздрав опять вляпался в скандал. "Мы не отказывались от 1,2 млн вакцин Pfizer..."
10:18  Чей непрофессионализм толще? Мэрия Бишкека разругалась с КырПарламентом
09:19  Минэнерго Узбекистана прокомментировало взрыв и гибель людей на Ново-Ангренской ТЭС
09:05  В Казе окончательно ликвидировали институт ответсеков министерств - "13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось"
08:57  Американская политическая система прогнила насквозь? - Фрэнсис Фукуяма
08:44  Карликовый великан. Мамин остался каз-премьером, поскольку устраивает все политические силы страны, - Д.Ашимбаев
07:32  Помпео - клоун. Пекин жестко ответил на обвинения в "геноциде уйгуров"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:53 23.01.2021

И неготовность России к сопротивлению мировому порядку
Артем Воробьев

22.01.21

Еще летом заметил, как в один день мой "эппловский девайс" отказался показывать мне некоторые Telegram-каналы, обосновывая это довольно странной формулировкой о несоответствии правилам. Причем правилам не самого "телеграма", а правилам именно производителя того устройства, что я держу в своей руке. Не считаю себя пророком, но ту картину информационного концлагеря, что явила себя во всей красе уже в недавно наступившем году, я "представил" еще летом. Правда я и подумать не мог, что "закручивание гаек" в "свободном интернете" будет разворачиваться с такой скоростью и наглостью. Уж думал, похитрее будут, да и больше времени на пропаганду уделят. Ан нет, пошли напролом. Блокировка Трампа, которого Big Tech продолжили преследовать и в других приложениях типа Parler, уничтожая всех несогласных на своем пути, сегодня посольство Китая. С точки зрения данных инфо-гигантов любое выступление против "свободного общества", что равняется несоблюдению условий цензуры , например, компании Apple ведет к "поражению в правах" во всем "эппловском мире", на всех ее площадках, а если конкретней, то любое приложение, которое допускает действительно свободно мнение просто-напросто удалят из фирменного App Store, площадки для скачивания нужных для Iphone приложений.

Устройство решает за владельца и автора статьи, что ему смотреть

Что же, как говорится, "все люди свободные, но некоторые свободнее других". Мы столкнулись лицом к лицу с ситуацией, когда рожденная, в том числе и духовно ("ценности и этика нашего предприятия"), в Америке компания по производству компьютеров и плееров благодаря разрастанию в международного корпоративного монстра и локомотива глобализма, начинает продвигать ценности своей "тотальной уравниловки" и смешения всего и вся в едином котле "political correctness" и "свободы слова" под флагом мирового гегемона - США. Подобные прецеденты заставляют взглянуть в будущее, где новые стандарты получения "Оскара" будут распространяться уже и на создателей приложений, авторов каналов, групп и чатов:

- "Хотя бы один из создателей канала должен быть черным геем для объективного преподнесения информации свободному обществу". Смешно, но примерно так же смеялись пару десятков лет назад над возможным захватом "толерантностью" киноиндустрии и ее сердца - Голливуда.

В сравнении с подобным типом цензуры, вчерашние "евразийские" эксперименты по типу китайского фаерволла и уж тем более родного Роскомнадзора - это просто детские игрушки.

Заблокированные в РФ сайты в настоящее время умеет обходить уже любой первоклассник - достаточно скачать одно из сотен приложений по смене IP-адреса. Намного страшнее ситуация, которая начала прорастать от "яблони" - когда в мире техники и экономики главный монополист начнет диктовать свои правила: что можно читать на его устройстве, а что нет. "Это - полезно, а это тебе - вредно, не перепутай!" Подключение к таким репрессивным мерам остальных американских (читай - либерал-глобалистских) компаний типа "Гугла" было лишь вопросом времени, как оказалось крайне малого.

Глобалистский проект на примере данных требований цензуры от Apple и подобных корпораций показывает одновременно и свое истинное лицо на пике триумфа, и свой крах - щупальца транснационального капитала и единой идеологической системы лишь навязывают повестку и ценности своей цивилизации, а не даруют свободу. Очередной подобный "наезд" на "Телеграм" и прочие "неугодные" приложения, а в его виде и на весь мультикультурный (в истинном значении слова) и свободный мир, является в то же время очередной трещиной в здании однополярного либерального мира. Уж слишком начинают виднеться кандалы несвободы за стильными брендами. Именно поэтому главным своим врагом США сейчас провозгласили именно Китай, который пытается выступить независимым игроком на политической арене посредством создания своего альтернативного технико-коммуникативного мира, играя на поле мирового капитала. При всей несимпатичности, Китай в данном споре выглядит действительно той силой, что указала на возможность выживания и построения альтернативной системы, в том числе, в век технологий и информаций. Через условный Huawei создать свою альтернативную "субкультуру", не подчиняющуюся мировым правилам. Тут же и был нанесен удар соответствующий нашей эпохе - отключение компании от сервисов Google. А ведь как функционировать аппарату с операционной системой Android без них? Без Google Play Market, аналога "яблочного магазина" - это просто кусок железа для потребителя. В данном случае продукт мирового уровня стал жертвой зависимости от платформы-провайдера мирового уровня, который целиком находится в руках того, с кем решил поспорить за лидерство в мире Китай-Huawei.

Судьба свободного национального государства сегодня заключается в создании подобной технологической альтернативы, как минимум, а как максимум - в экспорте подобных технологий и систем с ними связанных на мировой рынок, в противовес тоталитарной гегемонии "корректных" США. Без подобной альтернативы народ-государство будут всегда находиться "под колпаком" сильнейших культурных гегемонов. В своем роде, целью национального государства и является "суверенизация информации и интернета", но не в том виде, в котором ее предпринял Путин. КГБшник Путин и построенная под его друзей система управления страной просто по своей природе не могут оценить глубину и масштабы вызовов времени и дать на них серьезные стратегические ответы и решения. В борьбу с Западом решили включиться, но что делать-то? Надо делать свою страну независимой в информационном пространстве, но как? В данном случае главный силовик слышит звон, да не знает, где он. Ответ путинской системы - блокировка сайтов, слежка за переписками граждан и распил денег на поисковой системе "Спутник", недавно почившей. Ментальный уровень "дубинки", среднего звена работников спецслужб.

В то время как для настоящей "национализации информации" требуются не силовики в погонах, знающие лишь "как запретить", а ученые люди, которые знают "как создать", "как развить", требуются технологии и масштабная IT-индустрия со связанными с ней видами производства, на базе которых можно осуществлять дальнейшее развитие в постиндустриальную эпоху и встраиваться в борьбу против глобализма на его поле.

Проблема только в том, что всего этого нет благодаря политике властей. И потому РФ так и будет лишь придатком мировых гегемонов, самой большой страной "Третьего Мира", изредка лишь получая санкции за свои военные похождения, которые, опять же, ведутся полностью в соответствии с мышлением ХХ века, который кончился 20 лет назад.

Собственно, можно представить, что будет, если коллективный Запад действительно захочет "прессануть" РФ на поле интернет-технологий, - страна просто окажется в каменном веке, бессильная перед монополиями западных компаний в сфере IT. Вместо же построения "Русского мира" на просторах интернета и мировых технологий, власть цепляется за вчерашний день, апеллируя к историческим образам и победам, к которым они не имеют никакого отношения (Российская Империя, СССР, ВОВ, вокруг враги, мы избраны Богом для спасения мира). В мире транснациональных корпораций и мирового капитала попытки заявить о своей суверенности и неких ценностях посредством вливания миллиардов именно в оборонную промышленность просто неконкурентноспособны. "Выйти на ринг" с такой подготовкой можно, разве что, против стран по типу Мозамбика или Анголы, но никак против "злосчастных США".

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611352380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий водителям не иметь при себе водительских прав и техпаспорт
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал развитие города Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 4 квартале 2020 года
- К чему призывают реформаторы здравоохранения
- Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать
- Кадровые перестановки
- О создании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан
- Министр энергетики принял нового генерального директора Tengizchevroil
- Рейтинг казахстанской инвестиционной компании ТОО "Fincraft Group" повышен до "В+" вследствие обратного выкупа облигаций; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  