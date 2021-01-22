Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев

00:53 23.01.2021

И неготовность России к сопротивлению мировому порядку

Артем Воробьев



22.01.21



Еще летом заметил, как в один день мой "эппловский девайс" отказался показывать мне некоторые Telegram-каналы, обосновывая это довольно странной формулировкой о несоответствии правилам. Причем правилам не самого "телеграма", а правилам именно производителя того устройства, что я держу в своей руке. Не считаю себя пророком, но ту картину информационного концлагеря, что явила себя во всей красе уже в недавно наступившем году, я "представил" еще летом. Правда я и подумать не мог, что "закручивание гаек" в "свободном интернете" будет разворачиваться с такой скоростью и наглостью. Уж думал, похитрее будут, да и больше времени на пропаганду уделят. Ан нет, пошли напролом. Блокировка Трампа, которого Big Tech продолжили преследовать и в других приложениях типа Parler, уничтожая всех несогласных на своем пути, сегодня посольство Китая. С точки зрения данных инфо-гигантов любое выступление против "свободного общества", что равняется несоблюдению условий цензуры , например, компании Apple ведет к "поражению в правах" во всем "эппловском мире", на всех ее площадках, а если конкретней, то любое приложение, которое допускает действительно свободно мнение просто-напросто удалят из фирменного App Store, площадки для скачивания нужных для Iphone приложений.



Устройство решает за владельца и автора статьи, что ему смотреть



Что же, как говорится, "все люди свободные, но некоторые свободнее других". Мы столкнулись лицом к лицу с ситуацией, когда рожденная, в том числе и духовно ("ценности и этика нашего предприятия"), в Америке компания по производству компьютеров и плееров благодаря разрастанию в международного корпоративного монстра и локомотива глобализма, начинает продвигать ценности своей "тотальной уравниловки" и смешения всего и вся в едином котле "political correctness" и "свободы слова" под флагом мирового гегемона - США. Подобные прецеденты заставляют взглянуть в будущее, где новые стандарты получения "Оскара" будут распространяться уже и на создателей приложений, авторов каналов, групп и чатов:



- "Хотя бы один из создателей канала должен быть черным геем для объективного преподнесения информации свободному обществу". Смешно, но примерно так же смеялись пару десятков лет назад над возможным захватом "толерантностью" киноиндустрии и ее сердца - Голливуда.



В сравнении с подобным типом цензуры, вчерашние "евразийские" эксперименты по типу китайского фаерволла и уж тем более родного Роскомнадзора - это просто детские игрушки.



Заблокированные в РФ сайты в настоящее время умеет обходить уже любой первоклассник - достаточно скачать одно из сотен приложений по смене IP-адреса. Намного страшнее ситуация, которая начала прорастать от "яблони" - когда в мире техники и экономики главный монополист начнет диктовать свои правила: что можно читать на его устройстве, а что нет. "Это - полезно, а это тебе - вредно, не перепутай!" Подключение к таким репрессивным мерам остальных американских (читай - либерал-глобалистских) компаний типа "Гугла" было лишь вопросом времени, как оказалось крайне малого.



Глобалистский проект на примере данных требований цензуры от Apple и подобных корпораций показывает одновременно и свое истинное лицо на пике триумфа, и свой крах - щупальца транснационального капитала и единой идеологической системы лишь навязывают повестку и ценности своей цивилизации, а не даруют свободу. Очередной подобный "наезд" на "Телеграм" и прочие "неугодные" приложения, а в его виде и на весь мультикультурный (в истинном значении слова) и свободный мир, является в то же время очередной трещиной в здании однополярного либерального мира. Уж слишком начинают виднеться кандалы несвободы за стильными брендами. Именно поэтому главным своим врагом США сейчас провозгласили именно Китай, который пытается выступить независимым игроком на политической арене посредством создания своего альтернативного технико-коммуникативного мира, играя на поле мирового капитала. При всей несимпатичности, Китай в данном споре выглядит действительно той силой, что указала на возможность выживания и построения альтернативной системы, в том числе, в век технологий и информаций. Через условный Huawei создать свою альтернативную "субкультуру", не подчиняющуюся мировым правилам. Тут же и был нанесен удар соответствующий нашей эпохе - отключение компании от сервисов Google. А ведь как функционировать аппарату с операционной системой Android без них? Без Google Play Market, аналога "яблочного магазина" - это просто кусок железа для потребителя. В данном случае продукт мирового уровня стал жертвой зависимости от платформы-провайдера мирового уровня, который целиком находится в руках того, с кем решил поспорить за лидерство в мире Китай-Huawei.



Судьба свободного национального государства сегодня заключается в создании подобной технологической альтернативы, как минимум, а как максимум - в экспорте подобных технологий и систем с ними связанных на мировой рынок, в противовес тоталитарной гегемонии "корректных" США. Без подобной альтернативы народ-государство будут всегда находиться "под колпаком" сильнейших культурных гегемонов. В своем роде, целью национального государства и является "суверенизация информации и интернета", но не в том виде, в котором ее предпринял Путин. КГБшник Путин и построенная под его друзей система управления страной просто по своей природе не могут оценить глубину и масштабы вызовов времени и дать на них серьезные стратегические ответы и решения. В борьбу с Западом решили включиться, но что делать-то? Надо делать свою страну независимой в информационном пространстве, но как? В данном случае главный силовик слышит звон, да не знает, где он. Ответ путинской системы - блокировка сайтов, слежка за переписками граждан и распил денег на поисковой системе "Спутник", недавно почившей. Ментальный уровень "дубинки", среднего звена работников спецслужб.



В то время как для настоящей "национализации информации" требуются не силовики в погонах, знающие лишь "как запретить", а ученые люди, которые знают "как создать", "как развить", требуются технологии и масштабная IT-индустрия со связанными с ней видами производства, на базе которых можно осуществлять дальнейшее развитие в постиндустриальную эпоху и встраиваться в борьбу против глобализма на его поле.



Проблема только в том, что всего этого нет благодаря политике властей. И потому РФ так и будет лишь придатком мировых гегемонов, самой большой страной "Третьего Мира", изредка лишь получая санкции за свои военные похождения, которые, опять же, ведутся полностью в соответствии с мышлением ХХ века, который кончился 20 лет назад.



Собственно, можно представить, что будет, если коллективный Запад действительно захочет "прессануть" РФ на поле интернет-технологий, - страна просто окажется в каменном веке, бессильная перед монополиями западных компаний в сфере IT. Вместо же построения "Русского мира" на просторах интернета и мировых технологий, власть цепляется за вчерашний день, апеллируя к историческим образам и победам, к которым они не имеют никакого отношения (Российская Империя, СССР, ВОВ, вокруг враги, мы избраны Богом для спасения мира). В мире транснациональных корпораций и мирового капитала попытки заявить о своей суверенности и неких ценностях посредством вливания миллиардов именно в оборонную промышленность просто неконкурентноспособны. "Выйти на ринг" с такой подготовкой можно, разве что, против стран по типу Мозамбика или Анголы, но никак против "злосчастных США".