За овцу ответишь: в Тунисе опять беспорядки и протесты, - К.Логинова

09:12 23.01.2021 23 января 2021,



Поводом для демонстраций, совпавших по времени с годовщиной "арабской весны", стало оскорбление пастуха

Ксения Логинова



В Тунисе, где 10 лет назад началась "арабская весна", вновь вспыхнули яростные протесты. Поводом для этого стало видео, на котором полицейский оскорбляет пастуха, который провел свое стадо перед одним из правительственных зданий. Страна считается единственным стабильным демократическим государством в арабском мире. Однако сейчас тунисцы требуют отставки правительства, свыше 600 человек задержаны, а в несколько провинций ввели армейские подразделения. "Известия" разбирались в том, стоит ли ожидать новой революции.



Никогда такого не было, и вот опять

Центром протестов, вспыхнувших в Тунисе, стал город Сильяна, расположенный в 130 км от столицы. Поводом для акций стало облетевшее соцсети видео. В ролике видно, как полицейский оскорбляет пастуха, который провел свое стадо перед зданием местной администрации. В результате на улицы тунисских городов, несмотря на введенный в стране из-за пандемии коронавируса комендантский час, вышли демонстранты. Они требуют разогнать правительство, которое, по их мнению, не справляется с ситуацией в стране.



Нынешние события совпали по времени с десятой годовщиной революции в Тунисе. Тогда в результате массовых протестов удалось свергнуть режим президента Зин аль-Абидина бен Али, бессменно правившего страной 23 года. Поводом для народных волнений стало оскорбление, которое женщина-полицейский нанесла 26-летнему уличному торговцу овощами Мухаммеду Буазизи. Она конфисковала его товар, а также ударила мужчину по лицу. В знак протеста 17 декабря 2010 года он вышел к зданию администрации тунисского города Сиди-Бузид и совершил попытку самоубийства (скончался Буазизи через несколько недель в больнице).



Истиной причиной такого поступка зеленщика стал произвол местных чиновников и полицейских - они вымогали взятки за торговлю без лицензии, на которую ни у мужчины, ни у большинства его коллег просто не было денег. Проблемы, возникшие в Тунисе, были знакомы и другим странам арабского мира: высокий уровень безработицы особенно среди молодежи, авторитарные кланы, бессменно находящиеся у власти, острое социальное неравенство.



На следующий день после попытки суицида торговца в его родном городе начались протесты, которые стали началом революции в Тунисе и в других соседних странах. Президент бен Али спустя несколько недель колебаний попытался все исправить: отправил в отставку правительство, назначил досрочные выборы, навестил в больнице умирающего Буазизи, но было уже поздно. Протестующие в столкновениях с полицейскими быстро начали брать верх, а президенту в итоге пришлось бежать в Саудовскую Аравию, где он впоследствии и умер в 2019 году.



Принципиальное различие

На этот раз власти учли предыдущий опыт и практически сразу начали диалог с недовольными местными жителями. Так, перед пастухом извинились профсоюзы местных сил безопасности, а региональные власти пообещали помочь ему. Президент страны Кайс Саид посетил один из самых бедных кварталов на северной окраине столицы, где призвал протестующих не нападать на чужую собственность, подчеркнув при этом право тунисского народа на труд, свободу и достоинство.



Уже больше месяца в республике проходят акции протеста

Однако беспорядки это не остановило. Молодые люди и подростки кидали камни и бутылки с зажигательной смесью в стражей порядка, перекрывали улицы, жгли шины, били витрины и грабили магазины. Полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом. В результате свыше 600 человек задержаны, в некоторые провинции стянуты армейские подразделения. "Спустя 10 лет после революции многие тунисцы недовольны тем, что страна находится фактически на грани банкротства. ВВП упал по сравнению с прошлым годом на 9%, цены взлетели, треть молодых людей - безработные. Ключевой сектор экономики - туризм - и так не может подняться с колен после серии терактов, совершенных в 2015 году (тогда боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" атаковали пляж в курортном тунисском городе Сус, погибли 39 человек. - Ред.), а пандемия коронавируса нанесла по нему сокрушительный удар. Из-за кризиса в сфере здравоохранения и бедственного положения экономики многие тунисцы бегут за рубеж", - описывает происходящее Al Jazeera.



"Я не вижу здесь своего будущего. Хочу как можно скорее пересечь Средиземное море и попасть в Европу, а в это жалкое место не хочу больше возвращаться. Никогда", - приводит телеканал слова местного официанта по имени Абдельмонейм.



Серьезные проблемы и в политической системе страны. За 10 лет после революции в стране сменилось девять правительств. На прошлой неделе премьер-министр Хишам аль-Мешиши решил заменить 12 министров, среди которых главы Минюста, МВД, Минздрава и Минэнерго. Новый состав кабмина должен утвердить парламент, который и так раздирают споры и противоречия.



В арабском мире революция - вполне частое явление, особенно с учетом развития современных информационных технологий и новых медиа, а также символизма, который присущ странам на Востоке, отмечает в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "С одной стороны, революция вполне возможна. Но с другой - возникает вопрос о том, поддержит ли ее основная часть населения, особенно та, которая помнит, что после революции 2011 года жизнь лучше особо не стала. Как поведут себя действующая власть, полиция, армия, как скоро руководство страны примет решение по смягчению каких-то мер или введению экономических пособий или еще какой-то помощи молодежи? Это может привести к кардинальной смене власти, но может и просто остаться протестом с требованием изменений", - считает политолог.



На Западе Тунис считается "золотым ребенком "арабской весны", а также одним из самых вестернизированных государств на Ближнем Востоке. Если другие страны погрузились в хаос гражданской войны (Ливия, Йемен и Сирия) или вернулись к привычному авторитаризму (Египет), то Тунису удалось довольно безболезненно перейти к демократии. В стране появился демократически избранный лидер и парламент, уживаются исламистская и светские партии, существуют межпартийная борьба, есть оппозиция и свобода слова, принята новая конституция. Основной религией страны хоть и провозглашен ислам, все ссылки на священные тексты удалены из основного закона, а гражданам государства гарантирована свобода совести.



Тунисские власти гордятся тем, как складываются их отношения с западными государствами. В 2015 году страна получила статус основного союзника вне НАТО, что позволяет Тунису активно взаимодействовать с США, а также совместно с Североатлантическим альянсом участвовать в оборонных инициативах и получать некоторые виды вооружений. Однако все это омрачает тяжелый экономический кризис. Государство нуждается в зарубежных инвестициях.



"Когда образовывался Тунис, власти сделали ставку на развитие человеческого капитал: в стране преподают на двух языках - французском и арабском, тем, кто хочет получить высшее образование, предоставляют льготы. Но найти работу молодежи, получившей хорошее образование, сложно. Это и стало одной причин революции 10 лет назад. Безработица и обнищание населения с тех пор никуда не исчезли", - рассказала "Известиям" тунисский политолог Кхаола Слити. По ее словам, значительная часть молодых людей разочарована в политическом процессе.



С одной стороны, социально-экономические проблемы действительно остались, уровень жизни за последние 10 лет в Тунисе упал. Но с другой - сейчас совершенно другая политическая ситуация, отмечает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. "Серьезным образом обновилась политическая элита Туниса, изменились механизмы принятия политических решений, политическая система другая. Это отличие влияет и на то, что власти по-другому реагируют на протесты", - поясняет эксперт.



По его словам, во время той революции власть колебалась между игнорированием протеста и непониманием происходящего, с одной стороны, и стремлением закрутить гайки и жестко отреагировать - с другой. "На протяжении этих лет протесты так или иначе были все время. На сегодняшний день страна и политическая элита имеют опыт не только 2011 года, но и прошедших 10 лет по взаимодействию с гражданским обществом и протестующей улицей", - добавил политолог.



Кузнецов также подчеркнул, что в нынешней ситуации власти реагируют иначе: довольно уверенно, не пытаясь жестко противопоставить себя протестующим, а также "стараясь не допустить сползания ситуации к насилию". "Но эти протесты, а также недостаточная консолидированность правящей верхушки вынуждает власти вести себя довольно популистски, - отметил эксперт в беседе с"Известиями". - Впрочем, это продолжается последние 10 лет. Говорить о возможности повторения событий 2011 года было бы преувеличением происходящих событий". Источник - известия

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