Вооруженное насилие в США достигло максимума перед вступлением Джо Байдена в должность президента, - Handelsblatt

10:05 23.01.2021

21 января 2021 г.

Янник Детерс | Handelsblatt



"Никогда американцы не покупали столько оружия, никогда столько людей не умирало от огнестрельных ранений. Это связано не только с покинувшим свой пост президентом Дональдом Трампом", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"35-летний мужчина в Буффало стал погибшим номер 2263. Столько людей уже погибло в США в этом году от огнестрельного оружия - и это только за 19 дней", - отмечает журналист Янник Детерс.



"1320 суицидов, 943 убийства, непреднамеренных убийства и случая самообороны. Такова статистика независимой организации Gun Violence Archive, собирающей данные по всей стране. За первые две недели 2021 года произошло 19 случаев массовой перестрелки, что более чем в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году".



"Эти цифры показывают, что пока все идет так же, как заканчивался 2020 год - по замкнутому кругу: социальное и политическое беспокойство, которое Дональд Трамп разжигал пренебрежительным отношением к демократическим и президентским принципам и которое увенчалось штурмом Капитолия две недели назад, вызывает у многих страх перед насилием и расплывчатую потребность себя защитить", - поясняет издание.



"Это приводит к росту продаж оружия, что, однако, не увеличивает безопасность, как утверждает оружейное лобби, а приводит ко все большему числу смертельных выстрелов".



"В дни турбулентного переходного состояния в Белом доме и в разгар пандемии вооруженное насилие достигло в США максимума. Никогда от вооруженного насилия в США не гибло столько людей. В 2020 их было 19300 человек, что почти на четверть больше, чем в предыдущем году. Если учесть и суициды, то жертв и вовсе было более 43 тыс. человек", - говорится в статье.



"Причины такого роста многообразны. Они связаны не только с Трампом, но и с коронавирусом, - указывает автор статьи. - В качестве первой причины Сонали Райан, эксперт по санитарному просвещению из Колумбийского университета, называет растущее количество пистолетов и винтовок. Лишь в марте 2020 года, когда в стране было принято решение о масштабных защитных мерах против коронавируса, было продано 2 млн единиц оружия, сказала Райан в интервью радиоканалу NRC".



"Другой фактор состоит в том, что из-за пандемии государственные средства, предназначавшиеся для социальных работников и помощи в борьбе с насилием, были направлены на другие цели. В изоляции женщины стали чаще подвергаться домашнему насилию. Возросло полицейское насилие и расистские нападения", - говорится в статье.



"Сократившийся в некоторых городах контингент полицейских сторонники оружия используют как аргумент в пользу того, что им необходимо защищать себя и своих соседей, и вооружаются".



"В прошлом году 8 млн граждан впервые приобрели оружие, что зачастую было вызвано чувством неопределенности. 40% из них были женщины", - пишет Handelsblatt.



"Высокий спрос на оружие выгоден его производителям. После штурма Капитолия в столице США Вашингтоне СМИ различных штатов, например, в Вермонте и Флориде, сообщали о нехватке поставок оружия. Компания Ammo с января 2020 года увеличила свою биржевую стоимость более чем на 360%. Она сообщила о приросте оборота почти на 300% в истекшем финансовом году".



По мнению директора Ammo Фреда Вагенхальса, спрос на оружие продолжит расти. По его мнению, растет страх перед ужесточением законов об оружии и люди могут начать закупать оружие и патроны.



Джо Байден намерен запретить продажу определенных видов оружия и строже регулировать эту сферу, однако интересы жителей штатов с большой оружейной традицией и влияние оружейного лобби NRA сказываются и на демократическом лагере, отмечает издание.



При этом то, что для сдерживания вооруженного насилия нет необходимости менять Конституцию, показало исследование экономистов. "Относительно просто импульсивные нападения и преступления, совершенные в состоянии аффекта, может предотвратить "отсроченное" приобретение оружия, пишут они в своем исследовании. Между покупкой и получением оружия на руки должен пройти определенный промежуток времени".



"Такие сроки уже давно существуют в некоторых штатах. Они длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Ученые обнаружили, что в сравнении со штатами без закона об отсроченном приобретении оружия, в штатах, где покупатель не может сразу же забрать свое огнестрельное оружие, происходит на 2% меньше смертельных случаев", - передает Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt