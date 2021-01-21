 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тунис. Не "жасминовая" революция, но яростные протесты - Р.Мустафин
11:18 23.01.2021

21.01.2021

Почему высказывания президента Туниса обеспокоили раввинов

Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.
21.01.21

Демонстранты спорят с полицейскими во время антиправительственных акций протеста в Тунисе. Фото Reuters
В Тунисе не прекращаются столкновения между силами безопасности и протестующими. Количество арестованных и задержанных приближается к полутора тысячам, зато нет сообщений о погибших. В первых рядах демонстрантов идет молодежь, в основном студенты, школьники, футбольные фанаты от 14 до 20 лет.

Несмотря на введенный комендантский час, протестующие жгут покрышки, бьют витрины и бросают камни в полицейских, усиленных подразделениями национальной гвардии и армии. Силы правопорядка отвечают слезоточивым газом и вместе с президентом Кайсом Саидом, премьером Хишамом Мучичи и лидерами ряда политических партий уговаривают людей воздержаться от уничтожения чужого имущества и актов вандализма.

Поводов для обострения обстановки в стране более чем достаточно. Одни говорят о недовольстве людей, посчитавших, что власти задели их достоинство, запретив из-за коронавируса выходить на улицы, чтобы почтить память покончившего с собой 10 лет назад тунисца Буазизи, с которого, собственно говоря, и началась жасминовая революция, проложившая путь арабской весне. Другие – о некоем пастухе, оскорбленном полицейскими где-то в тунисской глубинке. Третьи считают, что волнения вспыхнули из-за провокаций, организованных радикальными исламистами.

В связи с этим называют "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), которая желает отомстить властям за недавнюю ликвидацию своих тунисских руководителей. Называют даже вполне легальные, но не очень успешные политические партии, которые обвиняют друг друга в провоцировании народных протестов. Так, по сообщениям катарского телеканала Al-Jazeera, в социальных сетях появлялись призывы неких организаций, якобы связанных с президентом Саидом, выходить на улицы, несмотря на комендантский час.

В общем, в этом году события 10-летней давности как будто повторились вновь. Причина, по мнению наблюдателей, связана с последствиями обрушившейся на страну пандемии. Прежде всего резко ухудшилось положение в туризме, который приносил стране немалые доходы. Только за второй квартал 2020 года они сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Дальше сработал эффект домино. Показатели безработицы среди молодежи выросли до 36,5%. За последний год экономика страны сократилась на 9%, что привело к падению уровня жизни и росту цен на товары первой необходимости.

Нельзя сказать, что требования протестующих приобретают все более политический характер. Многие в Тунисе, в том числе родители вышедших на улицы подростков, прекрасно понимают, что дело здесь не столько в плохих или хороших министрах. Правительства и так меняются в стране со средней скоростью одного раза в год. Многие выходят на улицы просто от отчаяния, от сознания того, что они бессильны что-то кардинальным образом изменить. Нынешние беспорядки – это своего рода крик отчаяния простых тунисцев, что-то вроде аварийного выпуска пара, которым переполнена молодежь.

Тем не менее премьер-министр Мечичи, назначенный на этот пост всего полгода назад, объявил о готовности заменить 12 министров. В телевизионном обращении к протестующим он призвал воздержаться от вандализма и грабежей. Саудовская англоязычная газета Arab News приводит слова премьера: "Ваш голос услышан, вы имеете право выразить свой гнев, моя же задача в том, чтобы работать над выполнением ваших требований".

Протестующих пытается успокоить и президент Саид. Правда, нечеткая запись его телевизионного выступления чуть не закончилась громким скандалом. По сообщению израильских Arutz Sheva и Jewish News, глава Туниса заявил, что за беспорядками в стране якобы стоят "ворующие евреи". На что сразу же отреагировала, причем крайне болезненно, Конференция европейских раввинов. Ее председатель Пинхас Гольдшмидт заявил, что подобное заявление главы государства вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку тунисское правительство является гарантом безопасности еврейской общины страны, а такие слова угрожают ее безопасности.

Позднее Саид принес извинения раввину одной из тунисских синагог Хаиму Битану. По версии влиятельной Jerusalem Post, администрация тунисского президента считает, что никаких слов, задевающих или оскорбляющих евреев, живущих в Тунисе, Саид не произносил. А звуки, которые раввины первоначально приняли за слово "ягуд", что по-арабски означает "евреи", на самом деле означает совсем другое.

Действительно, трудно поверить, чтобы глава страны, которая всегда отличалась веротерпимостью и не допускала проявлений антисемитизма даже во времена его безудержного разгула в других арабских государствах, мог позволить себе такие высказывания. Другое дело, что Саид не поддерживает нормализацию отношений между Тунисом и Израилем. Может быть, именно это обстоятельство и повлияло на слух раввинов?

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611389880
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