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|Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
11:34 23.01.2021
Юрий КОПЫТИН
Мэрия Бишкека незаконно вырубила деревья. Муниципалитет оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.
"18 января в Межрегиональное управление Госэкотехинспекции по Аламединскому и Иссык-Атинскому районам с жалобой обратилась администрация сельсовета села Пригородного. В ходе проверки озвученного факта инспекторами была выявлена незаконная вырубка управлением капитального строительства мэрии Бишкека 17 деревьев на территории сельсовета", - сообщили в инспекции.Отмечается, для возмещения причиненного ущерба муниципалитету предъявлен иск на сумму 36 тысяч 67 сомов.