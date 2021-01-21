Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

11:34 23.01.2021

Юрий КОПЫТИН



Мэрия Бишкека незаконно вырубила деревья. Муниципалитет оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.



"18 января в Межрегиональное управление Госэкотехинспекции по Аламединскому и Иссык-Атинскому районам с жалобой обратилась администрация сельсовета села Пригородного. В ходе проверки озвученного факта инспекторами была выявлена незаконная вырубка управлением капитального строительства мэрии Бишкека 17 деревьев на территории сельсовета", - сообщили в инспекции.Отмечается, для возмещения причиненного ущерба муниципалитету предъявлен иск на сумму 36 тысяч 67 сомов.