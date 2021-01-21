Американские чиновники, попавшие под санкции Китая, останyтся без работы, - "НГ"

11:37 23.01.2021

21.01.2021

Пекин наказал команду Трампа за вражду с Поднебесной

Владимир Скосырев



Китай ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, который "лгал и обманывал". Подобной же каре подвергнуты 27 других сотрудников Дональда Трампа. Они планировали и осуществляли шаги, нарушающие суверенитет Китая. Этим лицам запрещено въезжать в Поднебесную, а также заниматься там бизнесом. Эмили Хорн, представитель новой администрации, назвала санкции циничной попыткой внести раздор между демократами и республиканцами. Тем не менее сам президент США Джозеф Байден вскоре после инаугурации напомнил о своей беседе с Си Цзиньпином в 2011 году в ходе визита в Китай. Никаких негативных замечаний в адрес КНР не было высказано.

Пекин разгневан на Помпео за то, что в последний день пребывания на своем посту он обвинил КНР в том, что она совершила геноцид против уйгур, утверждает агентство Reuters. Энтони Блинкен, который должен сменить Помпео, сказал, что согласен с этой оценкой.



Как говорится в заявлении МИД Китая, бывшая американская администрация предприняла сумасшедшие шаги, оскорбившие китайский народ. Помимо госсекретаря под китайский топор попали бывший главный советник Трампа по торговле Питер Наварро, советники по национальной безопасности Роберт О`Брайен и Джон Болтон, министр здравоохранения Алекс Азар, постпред при ООН Келли Крафт и бывший главный стратег Стив Бэннон.



В прошлом году Китай налагал санкции на американских законодателей, но наказания уходящих чиновников – это необычная форма демонстрации презрения. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин сказала, что Помпео вел себя как клоун и стал посмешищем. Хуа, правда, добавила к своему комментарию многозначительную фразу: Китай надеется, что "новая администрация будет работать с Китаем в духе взаимного уважения".



У Синьбо, декан Института международных исследований в Фуданьском университете в Шанхае, сказал, что Пекин направил послание ушедшей администрации, а также свел с ней счеты. В то же время это предупреждение будущим американским политикам.



Но что на практике будут означать санкции для тех, на кого они наложены? Бонни Глэзер, эксперт Центра стратегических и международных исследований в США, подчеркнула, что некоторым бывшим американским чиновникам придется искать новую работу, а найти ее будет сложно. Правления компаний и консультационных организаций не будут испытывать особого желания нанимать людей, которые попали под санкции. Это может негативно сказаться на репутации таких структур. Китай принял этот момент к сведению, надеясь, что будущие американские чиновники не захотят портить себе перспективы устройства на работу в частном секторе.



Как пишет Financial Times, спор между Пекином и Вашингтоном распространился и на социальные сети. Twitter запер на замок аккаунт китайского посольства в Вашингтоне. Причиной стало то, что в материале посольства уйгурских женщин охарактеризовали как "детородных машин". Twitter сообщил, что аккаунт посольства будет заморожен до тех пор, пока этот пост не будет удален. В прессе писали, будто женщин в лагерях в Синьцзяне подвергают насильственной стерилизации.



Словом, инаугурация в Вашингтоне отнюдь не привела к охлаждению страстей. Но как тогда объяснить неожиданную реплику Байдена в тот момент, когда он принимал присягу в присутствии людей, ожидающих назначения на официальные должности? Президент, как утверждает газета South China Morning Post, напоминал о разговоре с Си Цзиньпином в 2011 году. Си тогда был заместителем председателя КНР, а Байден – вице-президентом США. Разговор, по словам Байдена, состоялся на Тибетском плато, вероятно, в городе Чэнду, что на юго-западе Китая. "Си просил меня во время ужина дать определение, что такое Америка. Я сказал, что могу ответить одним словом – возможности. Все возможно, если мы, в отличие от любой другой страны, решим что-то сделать", – вспоминает Байден .



Конечно, эта тирада повторяет старую песню об исключительности Америки. Но интересно другое. Слова Байдена не содержали негативной окраски, которая была характерна для полемики с Китаем при Трампе. Так о чем же это высказывание говорит? Вашингтон собирается нормализовать отношения с Пекином?



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель Департамента международных отношений ВШЭ, сказал: "Что касается Китая, то он очень надеется на нормализацию. Но вряд ли это произойдет. Ведь Республиканская партия, которая перешла в оппозицию, будет говорить, что администрация Байдена совершает национальное предательство. По каким-то отдельным вопросам позиции могут сблизиться. Например, по Транстихоокеанскому партнерству, из которого Трамп вывел США. Поскольку многие американские компании хотят торговать с Китаем, возможно, по этой проблеме подход Вашингтона изменится. Но Китай все равно останется для Вашингтона главным оппонентом на международной арене".



Андрей Островский, глава экономического департамента в Институте Дальнего Востока РАН, рассказал "НГ" о выступлении Сьюзен Шэрк, ветерана американского китаеведения, на конференции в Шанхае. Она сказала: раньше мы спали спокойно, а теперь спим плохо. Настолько Трамп испортил отношения с Китаем. Недаром Си Цзиньпин неоднократно говорил, что надо готовиться к войне. "Не думаю, что до этого дело дойдет, но шансов на потепление немного", – полагает Островский.