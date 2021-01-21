На инаугурации Жапарова будут палить из пушек. По бишкекским воробьям?

12:27 23.01.2021

Пресс-секретарь президента прокомментировала вопрос использования артиллерийской военной техники на инаугурации

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ПОЛИТИКА

12:41, 23 января 202110455



Бишкек (АКИpress) – Пресс-секретарь президента Кыргызстана Галина Байтерек прокомментировала вопрос использования артиллерийской военной техники на торжественной церемонии вступления в должность избранного главы государства.



"Как вам известно, церемония инаугурации является мероприятием государственного уровня. Вступая в должность президента, он становится и Главнокомандующим Вооруженными силами страны. Поэтому использование артиллерийской военной техники – это один из атрибутов данного мероприятия и общепринятая практика.



Следует особо отметить, что это не требует излишних затрат, так как артиллерийские расчеты в любом случае занимаются поддержанием уровня боевой подготовки в повседневном режиме. Согласно плану подготовки войск, военные артиллеристы проводят плановые занятия по боевой подготовке. Соответственно никаких дополнительных затрат в данном случае не будет", - сообщает Г.Байтерек.



Ранее появилась информация, что 25 января в парк им.ДАсанова в Бишкеке ожидается заезд артиллерийской военной техники в рамках подготовки и проведения инаугурации.