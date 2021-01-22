 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бухарские евреи: как народ с Ближнего Востока оказался в Средней Азии и почему к ним хорошо относились?
17:26 23.01.2021

Расстояние от израильского города Иерусалима до узбекской Бухары составляет около трех с половиной тысяч километров, и тем не менее, оно не являлось большим препятствием для смелых путешественников ни сейчас, ни в древности. А учитывая, что общая численность наших сегодняшних героев, бухарских евреев, составляет до 250 тысяч, значит, кто-то из их далеких предков в прошлом проделал серьезный вояж.

Ныне представители этой этнической подгруппы в большинстве своем репатриировались в Израиль, или уехали в Америку, или отправились в Россию. Но и в Средней Азии, на исторической территории формирования этой общины, их осталось некоторое количество. В Бухаре, городе, от которого они получили свое имя, по сей день действует синагога, работает еврейская школа, а сами евреи пользуются всемерным уважением местных таджиков и узбеков.

Как "народ книги", они имели неприкосновенность со стороны исламского мира и потому сохранили свою веру, но приняли среднеазиатскую культуру и перешли на таджикский язык (а затем – на узбекский и русский). В давние времена, еще до постройки в 1620-м году синагоги, евреи и мусульмане даже молились в одной мечети. Правда, мы точно не знаем, происходило ли это в одно время или по очереди.

Среди наиболее известных бухарских евреев можно назвать Гая Хаимова, игрока футбольной сборной Израиля, израильского миллиардера Льва Леваева, советскую певицу Рену Галибову и даже бывшую первую леди Исландии Доррит Мусаефф.

Как же их предки попали со Средиземного моря в Среднюю Азию?

Начиналось все с совсем ветхозаветных времен. Древние израильтяне путешествовали на восток еще при царе Давиде, об этом сохранилось несколько текстов, но в большом количестве они появились там с подачи персидских царей. Когда Кир Великий завоевал Вавилон, он освободил принудительно поселенных там евреев и разрешил им возвращаться на родину. Нашлись люди, которые из признательности за это поступили в персидскую армию и были размещены на дальних границах империи. В том числе и в Средней Азии.

Поскольку тогдашний мир был достаточно безопасен для путешествий, община продолжала существовать многие столетия, хотя и была изолирована от других групп евреев. Ее оживило создание Арабского халифата, который возродил транзитную торговлю и благоволил к людям иудейской веры. Среднеазиатские евреи находились между исламским миром, Восточной Европой и Китаем, поэтому вполне процветали в эпоху средневековья.

Когда наступила эпоха узбекских ханств, оказалось, что большая их часть живет на территории Бухары, поэтому и появилось название бухарские евреи. Сами себя они называли исроил – израильтяне. К этому времени еврейская жизнь находилась в упадке, а из-за постоянных войн местные ханы перестали доверять самой подвижной группе своего населения. Начались гонения, синагоги закрыли, многие люди перешли в мусульманство.

В конце 18-о века Йосеф Маман, раввин из Марокко, переселился в Бухару с способствовал распространению среди местных жителей сефардской версии иудаизма. Во многом именно он возродил общину, которая после установления российской власти получила защиту от притеснений. На бухарских евреев даже не распространялось правило черты оседлости – они могли путешествовать и торговать по всей империи.

Ирина Винер является самой известной ашкеназской еврейкой из Узбекистана

В принципе, они приветствовали советскую власть, но многие люди предпочли отправиться на запад через Афганистан. В середине 20-о столетия из-за событий Второй мировой сюда также в большом количестве приехали ашкеназы. Их азиатские соплеменники оказались более верующими, а потому не так спокойно относились к гонениям коммунистов на религию. Многие уехали еще в 1970-е, а остальные репатриировались после распада СССР. В настоящее время в Узбекистане чуть более тысячи евреев, но бухарцы крепко держатся за друг друга, и создали сплоченные общины в Израиле и США.

Источник - Народ Востока
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611411960
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