 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
18:44 23.01.2021

Захарова отреагировала на публикации посольством США "маршрутов протестов"
23 января 2021,
Текст: Ксения Панькова
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию посольством США в Москве мест незаконных акций в российских городах 23 января, заявила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади".

Посольство США в России распространило для своих граждан информацию о незаконных акциях протеста, проведение которых планируется в субботу в нескольких российских городах, призвав американцев избегать их. При этом на сайте указано время и место проведения акций, а также маршруты шествия манифестантов. МИД России, комментируя это, заявил, что любые попытки "освещения" несанкционированных акций в российских городах со стороны посольства США будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Как отметила Захарова, посольство не только опубликовало "маршруты" в городах России, но "вбросило информацию" о движении участников акции к Кремлю.

"Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Можно представить, что началось, если посольство РФ в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов", – написала официальный она на своей странице в Facebook.

В связи с этим Захарова предупредила, что "американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади (здание МИД России – прим. ВЗГЛЯД)".

Посольство США в Москве, между тем, прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", – говорится в сообщении в Twitter посольства США в России.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611416640
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