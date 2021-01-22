"Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова

19:06 23.01.2021

22 января 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА

Роза Айтматова презентовала книгу "Ата-Бейит"



В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоялась презентация книги "Ата-Бейит" писателя Асана Ахматова и общественного деятеля Розы Айтматовой. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.



По его информации, книга посвящена памяти жертв сталинских репрессий 30-х годов ХХ века.



"Издание является обобщенным вариантом ранее изданных произведений, посвященных этой проблеме: "Белые страницы истории", "Мой отец как государственный деятель" и "Человек жив до тех пор, пока о нем помнят люди...", "Меч и перо". В книге отражены не только жизнь и деятельность родителей Айтматовых, но и описаны события того времени - репрессии, коснувшиеся многих людей и изменившие их судьбы. Повествование событий полно искренности и правдивости", - сообщили в ведомстве.