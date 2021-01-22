 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
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Пятница, 22.01.2021
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Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
21:06 23.01.2021

40-летний начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС найден повешенным у себя дома. Сообщается, что взрыв, при котором погибли трое человек, произошел в его цехе. За день до смерти его вызывали на допрос.
Сегодня, 18:29 Общество
Руководитель цеха Ново-Ангренской теплоэлектростанции С. Ш. найден повешенным у себя дома 23 января, сообщил "Газете.uz" источник. Информацию подтвердили начальник пресс-службы хокимията Ташкентской области Бехзод Кабулов и пресс-служба Генеральной прокуратуры.

40-летний мужчина руководил цехом, где 20 января произошел взрыв, в котором погибли две женщины и один мужчина - Т. М. (1968 года рождения), Р. Н. (1981) и К. А. (1990), трое пострадали. Источник добавил, что за день до смерти С. Ш. был вызван на допрос в рамках следствия по уголовному делу.

В среду в 5-м энергоблоке ТЭС, приостановленной накануне для проведения профилактических мероприятий, произошла вспышка пыльно-угольной воздушной смеси.

Прокуратура Ангрена возбудила уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 257 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия). Позже дело было передано в ведение Следственного управления ГУВД Ташкентской области.

По данным Минэнерго, Ново-Ангренская ТЭС 22 января выплатило по 105 млн сумов семьям сотрудников компании "Востокэнерготеплоизоляция". Помимо этого, 20−21 января семьи получили по 4,866 млн сумов для проведения похорон.

Сайт газеты "Халк сузи" со ссылкой на рабочих предприятия сообщил, что руководство игнорирует вопросы социальной защиты сотрудников. Кроме того, пишет издание, нарушаются требования технической безопасности, не налажена система охраны труда, практически игнорируются существующие внутренние нормы дисциплины.

Источник - gazeta.uz
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