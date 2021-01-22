Таджики - как появился этот народ?

21:24 23.01.2021

По данным ООН таджики являются вторым многочисленным народом Средней Азии. Их численность превышает 20 миллионов, и большинство из них - хранители старинной культуры. Таджики - древний иранский народ, предками которого является ряд племен, издавна населяющих территории Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.



История этого этноса богата яркими событиями, что открывали таджикам периоды могущества или разочарований. Возможно, народ этот можно назвать недооцененным из-за немалого числа трудовых мигрантов, расселение которых устранило тот ореол загадочности, что прежде окутывал этнос. Однако фрагменты прошлого способны развеять устоявшиеся стереотипы. Что же рассказывает нам история таджиков?



Появление народа



Таджики принадлежат к прямым потомкам племен, с древности населявших просторы Средней Азии. Их предками, как считает большинство исследователей, были бактрийцы, согдийцы, хорезмийцы и саки. Среди этих племен были как оседлые, так и кочевые народности, что распространились на территории современного Таджикистана и ряда соседних стран еще в I тысячелетии до нашей эры.



С появлением Саманидского царства происходит смешение и объединение многих этих народов, что и становится основой для появления таджиков. В период правления Саманидов процесс формирования достигает решающего этапа, а потому с IX-X веков можно говорить о таджиках как о сложившемся этносе.



В "Британской энциклопедии" указываются следующие данные, подтвержденные исследованиями большинства ученых:



"Таджики являются прямыми потомками иранских народов, чье постоянное присутствие в Центральной Азии и северном Афганистане засвидетельствовано с середины I тысячелетия до нашей эры. Предки таджиков составляли ядро древнего населения Хорезма и Бактрии, которые входили в состав Трансоксания (Согдианы)".



Название



И если в вопросе происхождения народа историков можно назвать едиными во мнении, то название таджиков порождает самые разные версии. Основное предположение склоняется к тому, что слово "таджик" имеет древнеперсидские корни, переводится как "араб".



Тюрки караханиды использовали сходное по звучанию слово для определения местного иранского населения в Центральной Азии. Что интересно, в другой части иранских земель "тежик" было обозначением всех мусульман. Привычное нам определение "таджик" вошло в обиход не так давно - лишь в прошлом веке. Прежде народ использовал название "дари".



Под чужеземным влиянием



На культуру таджиков, их образ жизни и язык значительно повлияли другие могущественные народы под властью которых находилось население регионов. Немалую роль в становлении этноса сыграли персы.



Посланник кастильского короля, Руй Гонсалес де Клавихо, в своих заметках о таджиках отмечал:



"Люди, проживающие на этих краях, называются tangiquis и говорят на персидском языке, который немного отличается от персидского, на каком говорят в Персии".



Из этого сообщения становится ясно, что на территории Таджикистана население использовало диалект персидского языка, что в дальнейшем отразился на формировании местных лингвистических особенностей.



В V-VI веках в молодом таджикском обществе наблюдается переход к феодальным взаимоотношениям. Такой принцип взаимодействий продлится много веков, однако будет претерпевать незначительные изменения. Экономический подъем, предшествовавший завоеваниям арабских племен, становится причиной серьезного социального расслоения.



В дальнейшем таджики вынуждены были вести борьбу с арабами, однако не смогли противостоять их натиску, а земли Таджикистана стали частью Арабского халифата. В ту пору многие города были уничтожены, таджикская культура находилась в плачевном состоянии, переживая свой упадок.



Расцвет и перемены



Положительные перемены происходят при власти Саманидов. В этот период ведущую роль начинают играть два города - Самарканд и Бухара, ставшие величайшими экономическими, культурными и научными центрами.



Западноиранский таджикский диалект вытесняет прочие, занимая господствующее положение. Это позволяет сформировать литературный язык, развивая культуру, разнообразные науки, создавая произведения письменности.



В последующие века таджиков ожидало немало испытаний. Их земли становились частью разных государств, становившихся завоевателями и властителями на новых территориях. Из-за постоянной череды войн в этнос таджиков проникают тюркские и монгольские особенности, из-за чего начинается постепенный процесс тюркизации, что почти не коснулся горных племен.



В составе Российской империи



Важнейшие события истории Таджикистана происходят во второй половине XIX века, когда территории таджиков примыкают к России. Находясь в противостоянии с Англией, Российская империя нуждалась в новых землях и рынках сбыта, благодаря чему происходит покорение Средней Азии. Увы, для населения Таджикистана эти времена оказались крайне сложными.



Большинство людей находилось как под властью своих правителей, так и под русскими, что усугубляло ситуацию. Недовольство людей выливалось в постоянные бунты и восстания. Несмотря на это, нельзя оценить и положительные стороны присоединения земель к России.



Таджики получили возможность улучшить торговлю в своем регионе, разрешили междоусобицы, прежде создававшие нестабильную обстановку. Кроме того, начинается активный культурный обмен с русскими, что способствовало укреплению отношений и образованию классового построения общества.



В прежние времена Таджикская ССР считалась не слишком развитым регионом, но сегодня благодаря усилиям самих таджиков республика следует собственным принципам, уделяя немалое внимание реализации экономическому потенциалу.



Конечно сегодня в Таджикистане немало проблемных аспектов, к примеру, незначительная урбанизация или постоянные миграции людей. Но хочется верить, что эти сложности народ сумеет преодолеть, ведь, как показывает история, таджики - стойкие и сильные люди.



Статья написана специально для канала "Мир истории", автор: Марина Завгородняя