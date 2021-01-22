 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
00:12 24.01.2021

Детям приезжих из Средней Азии трудно найти себе пару дома

Заработки в России – существенная поддержка семьям из бывших союзных азиатских республик, но они же, как выяснилось, служат препятствием для создания молодых семей. Поработавших, а уж тем более выросших в российских городах азиатских молодых людей и девушек в приличные семьи на родине порой не сватают и сватовство от них не принимают.

Считается, что молодые люди, испробовавшие образ жизни в российских городах, для нормальной семейной жизни "бесповоротно испорчены". "МК" выяснил, как решают проблему их родители, желающие несмотря ни на что заполучить внуков.

Детям приезжих из Средней Азии трудно найти себе пару дома
ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА
42-летняя Дильбар и ее муж из Кашкадарьинской области Узбекистана, в Москве, за вычетом небольших перерывов, уже 12-й год. Мечтают еще немного поднакопить и окончательно вернуться на родину, чтобы растить внуков. Но вот с внуками, похоже, будет проблема. Их 19-летнюю дочь Адолат на родине замуж не зовут, а 23-летнему сыну Тахиру семьи, где есть невесты, отказывают:

- Мы сначала думали, что отказывают, потому что мы не богатые. А потом троюродная сестра мужа рассказала, что про нас в нашей махалле (квартал, соседство – Авт.) говорят. Считают, что наши дети испорчены Москвой!

Адолат и Тахир действительно ходили в московскую школу, но всего несколько лет. В старших классах обоих отправили на родину к бабушке с дедушкой, понимая, что иначе они в их небольшом селении будут считаться "чужаками". Но это не помогло.

- Что значит "испорчены"?

- Они считают, раз учились в Москве, значит, научились гулять, выпивать, развратничать и хорошими супругами не станут. Аул у нас небольшой, живут люди по старинке, к старикам прислушиваются. Глупости, но родители действительно так думают и Тахиру дочерей не отдают, а Адолат не сватают. Ну дочка еще ладно, а вот с сыном надо срочно решать…

- Я думала, что это у невест часики тикают, а женихи никуда не торопятся...

- У нас сыновей рано женят и не просто так, а чтобы он в грех не впал. Каждые родители сами видят, когда сыну уже нужна постоянно женщина рядом, и идут сватать хорошую девушку. Мужчина должен быть женат, чтобы не было беды!

- Какой? Отсутствия внуков?

- Это тоже беда, но есть и хуже. Я знаю несчастных матерей, да спасет их Аллах, чьи сыновья живут не с женщинами, а с мужчинами. И тех, у кого сидят за изнасилования. Я лучше умру, чем стану одной из них! Что-то придумаю!

- Украдете сыну невесту?

- В Москве буду искать. Среди наших девушек, которые тоже здесь выросли. Мне рассказали, что есть специальные свахи и сайты.

Азиатских матерей, столкнувшихся с такой же проблемой, как и Дильбар, в России, оказывается, настолько много, что для ее решения они объединяются в специальные группы в соцсетях. Не только матери, но также сестры и тети, озабоченные устройством личной жизни младшей родни, размещают сведения о своих женихах и невестах, привлекают свах и посредников и обмениваются ссылками на эффективные службы знакомств для единоверцев.

- Ни за что не отдам дочку за парня, выросшего не на родине, - клянется отец таджикской девушки на выданье, живущей в Новой Москве. – Моя дочь достойна мужа, воспитанного в традициях.

- Но раз вы так рассуждаете, то и вашу дочь на родине не посватают, раз она училась в Москве?

- Я знаю, поэтому уже обратился за помощью к имаму в родном городе. Он сам будет присматривать достойного жениха и лично гарантировать его семье, что моя Фирдеус не испорчена, несмотря на московскую жизнь.

- Отправите ее на родину?

- Зачем? Свадьбу там сыграем, а потом здесь будут жить.

- Но ведь утверждают, что здесь же ваши молодые люди портятся.

- Семейным не страшно. А неженатые портятся, да. Вы посмотрите, какие объявления наши парни на ваших сайтах знакомств дают! Позорище!

Российские сайты знакомств и впрямь пестрят объявлениями от среднеазиатских женихов, живущих в российских городах, ищущих себе …парней!

О том, что отношения с противоположным полом – один из самых болезненных вопросов для среднеазиатских гастарбайтеров, работающих в российских городах – говорит и имам одной из столичных мечетей, к которому трудовые мигранты заглядывают за советом:

- Семья в исламе служит не только для продолжения рода, но и для того, чтобы оградить самого себя от запретного, избежать искушения в прелюбодеянии, застраховать себя от нечистых мыслей.

По словам мусульманского духовника, молодым мужчинам, еще не женатым или приехавшим на заработки без семей, общение с женщинами физиологически необходимо, но осуществить его, не совершая греха, крайне затруднительно: связь без благословения Всевышнего, прикосновение к продажной женщине, к чужой жене – все это страшные грехи. Единственная уступка со стороны шариата – так называемый "временный брак" с иноверкой, который можно заключить хоть всего на час.

Другое дело, что российские девушки отнюдь не горят желанием подобным образом предоставить трудмигрантам секс-разрядку. И однажды изнуренные тяжелым трудом и отсутствием женской ласки горячие восточные парни не могут совладать с "нечистыми помыслами" и совершают грехопадение – изнасилование или извращение. При этом девушка, которую не берут замуж, для семьи не меньший позор, чем сын-гомосексуалист или насильник.

- У правоверных семья – это не только муж, жена и их дети, но и родители обоих супругов, и их близкие родственники, - поясняет имам. – И для всех самое большое горе – сыновья, не желающие жениться, незамужние дочери и бездетные семьи. Ведь тот, кто не создал крепкую семью, тот рушит самые устои нашей жизни.

Трудмигранты признают: зачастую только работающие в РФ члены семьи и обеспечивают всю большую семью на родине. При этом одиноких юношей и девушек поездка на заработки непоправимо "бракует" в глазах женихов, невест и их родителей, поэтому уезжать лучше, предварительно создав семью. И в этой семье на радость родне появляются дети, которым приходится расти на чужбине, в связи с чем и они, достигнув брачного возраста, получают в глазах соотечественников "штамп о браке" - в самом плохом смысле слова. Зато российские города, судя по всему, в скором времени заполонят пары из тех, кого на родине считают непригодными для нормальной семейной жизни.

Жанна Голубицкая
22.01.21

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611436320
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