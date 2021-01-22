К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев

00:39 24.01.2021

К чему призывают реформаторы здравоохранения

Данияр Ашимбаев: Уважаемые специалисты говорят о внедрении корпоративного управления и переводе больничного сектора в конкурентную среду. Уважаемые специалисты говорят о необходимости "пересмотреть тарифообразование" и "возможности получения определенной прибыли"



Данияр Ашимбаев



На днях в интернете появилась статья "10 шагов к эффективному и устойчивому здравоохранению", в которой "известные медики предложили программу модернизации здравоохранения". Два первых раздела - "модернизация санитарно-эпидемиологической службы" и "приоритет первичной медико-санитарной помощи" - по сути наполнены общими словами.

Интересно следующее. Уважаемые специалисты говорят о внедрении корпоративного управления и переводе больничного сектора в конкурентную среду. Уважаемые специалисты говорят о необходимости "пересмотреть тарифообразование" и "возможности получения определенной прибыли". Светила не очень довольны созданием национального оператора в области здравоохранения в виде ТОО "Turar Healthcare" и предлагают передать этот процесс частным инвесторам.

Дальше идут 2 интересных мысли.

Сначала наши известные медики пишут, что "мировая практика показывает, что передовые больницы создаются частными инвесторами, решившимися взять на себя полноту рисков, проявив тем самым приверженность долгосрочному устойчивому развитию больничной организации". Но тут же ставят вопрос так: "государство могло бы напрямую оказывать содействие частным инвесторам долгосрочными гарантиями возмещения за оказываемые медицинские услуги по адекватным тарифам, а также путем выделения земель под строительство, предоставления инфраструктуры и других мер поддержки".

Уважаемые медики заявляют, что "важно предоставить полноценную автономию медицинским организациям в вопросах управления кадровыми, финансовыми и другими ресурсами", а национальные научные центры (где, кстати, трудятся большинство авторов) "могли бы реально помогать министерству здравоохранения в реализации стратегических целей и оперативных задач. Такие услуги следует должным образом возмещать за счет госзаказа, причем независимо от форм собственности, ведомственной и академической принадлежности научного центра".

Дальше идет повтор старых тезисов о дальнейшей декриминализации врачебных ошибок и нежелательности употребления самого этого термина.

Еще одно миленькое предложение дословно звучит так: "Необходимо максимально поощрять создание и функционирование таких экспертных советов и профессиональных ассоциаций, гарантировать их независимость, формировать и воспитывать уважительное отношение к ним не только среди медицинской общественности, но и в обществе в целом. Им следует предоставить реальные полномочия по лицензированию врачей и аккредитации медицинских организаций".

Что интересно, эти же люди стояли за последними реформами в системе здравоохранения, профильным министерством руководят их ученики и коллеги, но проблемы неэффективности, коррупции и некомпетентности остаются за кадром.

У нас уже есть немалый опыт в сфере реформ. Помнится, НПП создавалось под разговоры о саморегулировании. Приватизация шла под лозунгом развития конкурентного сектора. Госхолдинги и нацкомпании "развиваются" в интересах "улучшения корпоративного управления". Теперь все это нужно внедрять в медицину.

Под красивыми словами плохо замаскированы две вещи - минимизация ответственности медицинского сообщества за состояние дел в современном здравоохранении и борьба за бюджетные потоки. По крайней мере, ничего другого мне там не увиделось.

События 2020 г. показали ту яму, куда загнали здравоохранение страны многочисленные реформаторы. А единственным методом, который государство привнесло в борьбу с КВ, оказалось не слишком транспарентное выделение средств на строительство типовых медучреждений с отменой ПСД.

Статья по 10 шагов, если изложить кратко, сводится к следующей формуле. Государство должно финансировать научные медцентры, которые предложат ему следующий алгоритм. Государство должно финансировать строительство частных больниц инвесторами, работающими с медсообществом; лицензирование больниц должно осуществляться медсообществом, финансирование будет осуществляться за счет средств ОСМС по растущим тарифам, а ответственность за качество будет покрываться не уголовным наказанием, а внедрением страхования гражданско-правовой ответственности врачей.

Может, я не прав в своих выводах по поводу состояния дел в отрасли и инициатив уважаемых специалистов, но педалирование ими коммерческой стороны вызывает все больше вопросов.