Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"

09:38 24.01.2021

24 января 2021,



В "Газпроме" допустили, что проект может быть приостановлен из-за политического давления

Софья Смирнова



СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ГАЗОПРОВОД АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ США ЕВРОПА

Российско-немецкий проект "Северный поток – 2" - один из главных ньюсмейкеров последних двух лет. 19 января 2021 года "Газпром" впервые заговорил о возможной приостановке или даже прекращении проекта. Очень похожие вещи в 2010-х происходили со "старшим братом" многострадального газопровода. "Известия" попросили экспертов оценить, насколько схожи "Северный поток" и "Северный поток – 2" и каков шанс успешного запуска нынешнего проекта.



Долго запрягают

Проблемы "Северных потоков" одинаковы, отмечает аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов: "Похожа сама схема работы: очень долгое согласование и быстрое строительство по достижении договоренностей".

Переговоры о строительстве "Северного потока" стартовали в 2000 году. На то, чтобы договориться со всеми европейскими партнерами и организациями, ушло порядка 10 лет. Первую нитку сдали в ноябре 2011 года, вторую - в октябре 2012-го. По мнению Лукашова, "само строительство было быстрым и эффективным: о последнем говорит отсутствие аварий за восемь лет полноценной работы газопровода".



О "Северном потоке – 2" впервые официально заговорили в 2012 году, строительство началось в 2018 году, то есть процедура согласования заняла всего шесть лет - меньше, чем в первом случае.



С технической точки зрения "Северный поток – 2" аналогичен первому "Северному потоку": те же технологии, та же пропускная способность в 55 млрд кубометров газа в год. "То есть совокупная мощность обеих систем газопроводов - 110 млрд кубометров; это примерно половина природного газа, который "Газпром" поставляет в европейские страны. Разумеется, реализация технической части не вызывает вопросов, но проблемы придется решать совместно России и европейским потребителям", - отмечает Лукашов.



Оба "Северных потока" - проекты не чисто газпромовские, но и его крупных зарубежных партнеров. Так, акционерами "Северного потока – 1" кроме российской компании являются: Wintershall (подразделение BASF), E.ON Ruhrgas (обе - Германия), Gasunie (Нидерланды), GDF Suez (Франция). Бюджет проекта - $7,4 млрд. Бенефициары "Северного потока – 2", которые проспонсировали половину проекта: Royal Dutch Shell (Великобритания–Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), а также Uniper и Wintershall (обе - ФРГ). Стоимость стройки - порядка $11 млрд.



Ряд аналитиков утверждает, что эти проекты "Газпрома" разные настолько, что рассматривать их нужно по отдельности. Во-первых, речь идет о геополитическом сопротивлении. В 2010 году отношения между странами были совершенно другими, Россия не находилась под санкциями, дипломатические отношения между РФ и Евросоюзом были дружественными, отмечает аналитик ГК "Финам" Иван Семченков. Если "Северный поток" осуждали только страны Прибалтики и Польша, то против "Северного потока – 2" идет масштабная политическая кампания, и речь не только о США. Даже в рядах немецких политиков нет единодушия, а уж "зеленые" разного толка регулярно инициируют проверки экологической обоснованности проекта. Впрочем, пока каких-то серьезных упущений в этой области в проекте не обнаружилось.



Во-вторых, сроки строительства. Сооружение "Северного потока – 1" началось 6 апреля 2010 года, а 5 мая 2011 года была полностью уложена первая нитка - на это потребовалось всего 13 месяцев. Вторая нитка газопровода была сдана еще через год. Строительство "Северного потока – 2" стартовало в начале 2018 года и продолжается по сей день, хотя проект завершен более чем на 90%, напоминает Семченков.



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В-третьих, немаловажным препятствием для завершения "Северного потока – 2" является... его "старший брат", считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. "Ежегодно через "Северный поток" Европа получает 55 млрд кубометров газа. Это не так много, как нужно Европе, но все же поставки на европейском рынке диверсифицированы. С запуском "Северного потока – 2" с той же мощностью баланс изменится в пользу подводных газопроводов "Газпрома". Это беспокоит страны -транзитеры газа, по чьим интересам бьет проект, а также США, которые намерены осваивать европейский рынок со своим газом. Тем не менее в той же Германии понимают, что без увеличения поставок не обойтись в любом случае: в ФРГ закрываются АЭС и электростанции, работающие на угле. Тот же "Северный поток" сейчас загружен больше, чем предполагалось при проектировании", - резюмирует аналитик.



Будущее под вопросом



Если в начале 2000-х проблема согласования "Северного потока" была трудна, но решаема, сейчас "Газпром" столкнулся с чередой больших препятствий. 19 января 2021 года впервые прозвучала мысль об отказе от проекта. Впрочем, эксперты советуют не принимать всерьез подобные высказывания.

Заявление "Газпрома" носит политический характер, уверена Косарева: "Это очередная попытка давления на страны, которые заинтересованы в газопроводе, проверка реакции общества с помощью СМИ".



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Объявление о возможной приостановке - вынужденная мера со стороны "Газпрома", утверждает Лукашов из SoftLink. "США угрожают ввести санкции против европейских компаний, сотрудничающих с "Газпромом". Почти все они приостановили работу по укладке труб газопровода и другую деятельность в рамках данного проекта, - говорит он. - На мой взгляд, позиция "Газпрома" абсолютно логична. Российская компания не должна нести все риски по "Северному потоку – 2".



Европейским потребителям следует продемонстрировать свою заинтересованность в российском газе и активнее участвовать в переговорах с США по поводу отмены санкций. Это будет непросто: американцы не намерены отступать от планов по поставкам собственного СПГ в Европу", - заключает аналитик.



По мнению Ивана Семченкова, сейчас оценить перспективы "Северного потока – 2" очень сложно - слишком много противодействующих и тормозящих факторов. "Энергокомпании оправляются от последствий пандемии, простой строительства удорожает его стоимость для "Газпрома" и зарубежных партнеров - каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места", - считает эксперт. К возможности реального отказа "Газпрома" от "Северного потока – 2" Семченков также относится скептически.