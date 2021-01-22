 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.01.2021
12:32  В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы
12:14  Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром
12:10  Когда сознание является лишним. Можно ли сомневаться в государстве? - В.Макаренко
11:58  В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев
10:45  Однополярный мир начался с "Бури в пустыне, - Д.Родионов
10:24  В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин
10:16  Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"

10:12  Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников
10:06  Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
09:44  Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:38  Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"
09:26  Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора
00:39  К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев
00:12  "Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
20:20  В Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
19:06  "Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова
18:44  МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
17:26  Бухарские евреи: как народ с Ближнего Востока оказался в Средней Азии и почему к ним хорошо относились?
16:09  Умер гуру американской журналистики - Ларри Кинг (потомок еврейских мигрантов из Белоруссии)
13:33  Появятся ли в Казахстане свои "навальные"?
12:35  Образовательная сегрегация. Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов? - Ж.Байхожа
12:31  Азиатские тигры Джо Байдена. Перспективы внешней политики США туманны, - А.Храмчихин
12:27  На инаугурации Жапарова будут палить из пушек. По бишкекским воробьям?
11:47  Зачем в Казминкультуры пришел "Веселый молочник"? Странное кадровое решение премьера Мамина не поняли в социальных сетях
11:37  Американские чиновники, попавшие под санкции Китая, останyтся без работы, - "НГ"
11:34  Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
11:29  Смогут ли США помириться с Ираном. Все зависит от расторопности главы Белого дома, - С.Смирнов, М.Бондарева
11:18  Тунис. Не "жасминовая" революция, но яростные протесты - Р.Мустафин
10:05  Вооруженное насилие в США достигло максимума перед вступлением Джо Байдена в должность президента, - Handelsblatt
09:12  За овцу ответишь: в Тунисе опять беспорядки и протесты, - К.Логинова
00:53  Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:15  Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии
00:14  Казахстан избавляется от терминала в латвийском порту Вентспилс. Нечего возить?
00:10  Комментарии к "Записке Петра Великого о фортециях", - П.Густерин
00:03  Младшая дочь Трампа женится на юном мажоре ливано-франко-нигерийского происхождения
Пятница, 22.01.2021
23:10  В Казахстане пандемия пошла на 2-й круг - 1430 заболевших за сутки
23:04  В Таджикистане открыли музей Лидера нации
22:38  Экс-глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков приговорен к 5 годам за взятку
19:35  "Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие, - А.Веселов
19:29  Конец сильного доллара: Америка на пути к обесцениванию своей валюты
19:21  И.о. начальника госпротокола США стала уроженка Казахстана Асель Робертс (Толенова)
19:20  Вторая родина Александра Македонского, - Дониер Хушвактов
19:17  Простая история. "Девушка с потерянными варежками" ушла из жизни в Алматы
19:15  А не станет ли Украина "политической сублимацией" Турции? - А.Ганжа
17:56  Умерший депутат Агаев продолжает голосовать в РосДуме
17:52  Китайцы дали ужасающий прогноз по коронавирусу на март
16:36  Кто у Клары украл...? Одна только Сооронкулова пытается через суд оспорить коронацию Жапарова
15:38  Экс-глава КырГКНБ Сегизбаев, как выяснилось, нагло спер 92 земельных участка
15:36  Пробить Анзобскую пробку. Таджикистан и Иран подписали соглашение о достройке тоннеля "Истиклол"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:44 24.01.2021

Известный лыжник погиб в ДТП недалеко от Борового
Николай Чеботько бронзовый призер чемпионата мира.

В Акмолинской области в результате ДТП погиб 38-летний казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько, передает Olympic.kz.

Известно, что смертельное ДТП произошло в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое.

"Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека", - говорится в сообщении.

В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали.

В 2013 году в Валь-Ди-Фьемме Николай Чеботько поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр.

------------------------------

Известный казахстанский лыжник Николай Чеботько возвращался домой с рыбалки, когда не справился с рулевым управлением своего автомобиля. В результате ДТП его спасти не удалось, а пассажир был доставлен в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, сегодня около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о столкновении машины с деревом на трассе Кокшетау-Бурабай. Полиция выяснила, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 8 километре трассы недалеко от поселка Боровое. За рулем автомашины Mercedes-Benz 500G находился 38-летний спортсмен. По предварительной версии, водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом. В результате аварии мужчина скончался на месте. Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1895338-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-izvestnyj-kazahstanskij-lyznik/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment

Источник - liter.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611470640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий водителям не иметь при себе водительских прав и техпаспорт
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал развитие города Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 4 квартале 2020 года
- К чему призывают реформаторы здравоохранения
- Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать
- Кадровые перестановки
- О создании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан
- Министр энергетики принял нового генерального директора Tengizchevroil
- Рейтинг казахстанской инвестиционной компании ТОО "Fincraft Group" повышен до "В+" вследствие обратного выкупа облигаций; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  