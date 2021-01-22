Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового

09:44 24.01.2021

Известный лыжник погиб в ДТП недалеко от Борового

Николай Чеботько бронзовый призер чемпионата мира.



В Акмолинской области в результате ДТП погиб 38-летний казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько, передает Olympic.kz.



Известно, что смертельное ДТП произошло в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое.



"Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека", - говорится в сообщении.



В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали.



В 2013 году в Валь-Ди-Фьемме Николай Чеботько поднялся на третью ступень пьедестала чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр.



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Известный казахстанский лыжник Николай Чеботько возвращался домой с рыбалки, когда не справился с рулевым управлением своего автомобиля. В результате ДТП его спасти не удалось, а пассажир был доставлен в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области. По данным ведомства, сегодня около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о столкновении машины с деревом на трассе Кокшетау-Бурабай. Полиция выяснила, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 8 километре трассы недалеко от поселка Боровое. За рулем автомашины Mercedes-Benz 500G находился 38-летний спортсмен. По предварительной версии, водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом. В результате аварии мужчина скончался на месте. Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1895338-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-izvestnyj-kazahstanskij-lyznik/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment