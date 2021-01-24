Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский

10:06 24.01.2021

24.01.2021

Детская болезнь навальнизма |

Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский - о феномене школьного протеста в России.



"Большая ошибка борцов за свободу состоит в том, что они сосредоточились на подростках - и уже всем понятно, что именно подростки стали основным блюдом в их меню и фасадом их шоу.



Недоросли - это самая стадная, самая низкокачественная, жанр „пучок - пятачок", аудитория, которую маркетологи зазывают для самых быстрых и легких продаж самого примитивного и вредного товара. Купи газировку, пацан.



Правда, бывают условия, когда подростки становятся очень опасным оружием - привет, Аркадий Гайдар, - но это бывает в тех случаях, когда высокая рождаемость, нищета и архаика обеспечивают обществу африканскую борьбу за власть, где равнодушные к своей и чужой жизни дети хорошо и бесплатно работают на Повелителя Мух.



К счастью, это не наша история.



Современные русские дети - сытые и балованные, мирные и надежно защищенные от того, Как-Оно-Бывает, защитным куполом путинизма. У нас тут не Аркадий Гайдар, у нас газировка.



Тем не менее, ясно, что впарить именно им - в отличие от опытных и недоверчивых взрослых - любую пропагандистскую лабуду про „свободу" и „так жить нельзя" проще всего.



Бегали же они по улицам в марте 2017 года - кстати, не знаете, куда делась та революция? я ее потерял, - вот и сейчас их зовут бегать. Ну а взрослые - из числа заинтересованных лиц - будут твердить заранее подготовленный текст о том, что молодежь - это наше будущее, и что власть, мол, это будущее потеряла, так что сдавайтесь и выходите с поднятыми руками, старперы.



Не покупайтесь на этот мелкий обман. Где вас обманывают? Элементарно, Ватсон.



Дети - это действительно наше будущее, и те подростки, которые в эти дни организуют себе "немогумолчать" и "житьнеполжи" в своем смешном Тик-Токе - это хорошие мальчики и девочки, особенно когда по отдельности, а не сбиты жуликами и проходимцами в толпу.



Но дело в том, что они растут.



И будущим они становятся в тот момент, когда они - уже не те, что были, когда купили у дяди-мошенника газировку и прекрасную Россию будущего.



Молодежь - это мгновенно воспламеняющийся, но и стремительно гаснущий материал. Каждый год - новые впечатления, мнения, вкусы, проблемы, новая любовь, наконец.



И пройдет всего несколько лет - и окажется, что один - с головой в учебе, а на политику наплевать, второй пашет на двух работах, третий, увы, только пляшет и пьет, четвертая вышла замуж и вот-вот родит, пятая эмигрировала, ну а шестой и вовсе стал консерватором после того, как узнал, что был некто Розанов и некто Лимонов.



Неловко и вспомнить, что совсем недавно все они бегали за Навального. Но это для нас недавно, а для них - очень давно.



Время в юности - оно вместительное, как сундук, и в один день столько всего помещается, но зато столько же идет и на выброс, и не жалко терять.



Так что единственная государственная терапия при этой детской болезни навальнизма - ровно такая же, как и у всех родителей, воспитывающих подростка. Терпение. Строгое, но и понимающее терпение.



Где-то удерживать за рукав, где-то рассказывать и объяснять, и, самое главное, ждать.



И, если бережно и аккуратно пройти с ними этот глупый возраст, из-за угла сама выйдет и заберет их уже всерьез - нет, не прекрасная Россия будущего, наивная и невозможная, - а взрослая жизнь".