 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
10:06 24.01.2021

24.01.2021
Детская болезнь навальнизма |
Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский - о феномене школьного протеста в России.

"Большая ошибка борцов за свободу состоит в том, что они сосредоточились на подростках - и уже всем понятно, что именно подростки стали основным блюдом в их меню и фасадом их шоу.

Недоросли - это самая стадная, самая низкокачественная, жанр „пучок - пятачок", аудитория, которую маркетологи зазывают для самых быстрых и легких продаж самого примитивного и вредного товара. Купи газировку, пацан.

Правда, бывают условия, когда подростки становятся очень опасным оружием - привет, Аркадий Гайдар, - но это бывает в тех случаях, когда высокая рождаемость, нищета и архаика обеспечивают обществу африканскую борьбу за власть, где равнодушные к своей и чужой жизни дети хорошо и бесплатно работают на Повелителя Мух.

К счастью, это не наша история.

Современные русские дети - сытые и балованные, мирные и надежно защищенные от того, Как-Оно-Бывает, защитным куполом путинизма. У нас тут не Аркадий Гайдар, у нас газировка.

Тем не менее, ясно, что впарить именно им - в отличие от опытных и недоверчивых взрослых - любую пропагандистскую лабуду про „свободу" и „так жить нельзя" проще всего.

Бегали же они по улицам в марте 2017 года - кстати, не знаете, куда делась та революция? я ее потерял, - вот и сейчас их зовут бегать. Ну а взрослые - из числа заинтересованных лиц - будут твердить заранее подготовленный текст о том, что молодежь - это наше будущее, и что власть, мол, это будущее потеряла, так что сдавайтесь и выходите с поднятыми руками, старперы.

Не покупайтесь на этот мелкий обман. Где вас обманывают? Элементарно, Ватсон.

Дети - это действительно наше будущее, и те подростки, которые в эти дни организуют себе "немогумолчать" и "житьнеполжи" в своем смешном Тик-Токе - это хорошие мальчики и девочки, особенно когда по отдельности, а не сбиты жуликами и проходимцами в толпу.

Но дело в том, что они растут.

И будущим они становятся в тот момент, когда они - уже не те, что были, когда купили у дяди-мошенника газировку и прекрасную Россию будущего.

Молодежь - это мгновенно воспламеняющийся, но и стремительно гаснущий материал. Каждый год - новые впечатления, мнения, вкусы, проблемы, новая любовь, наконец.

И пройдет всего несколько лет - и окажется, что один - с головой в учебе, а на политику наплевать, второй пашет на двух работах, третий, увы, только пляшет и пьет, четвертая вышла замуж и вот-вот родит, пятая эмигрировала, ну а шестой и вовсе стал консерватором после того, как узнал, что был некто Розанов и некто Лимонов.

Неловко и вспомнить, что совсем недавно все они бегали за Навального. Но это для нас недавно, а для них - очень давно.

Время в юности - оно вместительное, как сундук, и в один день столько всего помещается, но зато столько же идет и на выброс, и не жалко терять.

Так что единственная государственная терапия при этой детской болезни навальнизма - ровно такая же, как и у всех родителей, воспитывающих подростка. Терпение. Строгое, но и понимающее терпение.

Где-то удерживать за рукав, где-то рассказывать и объяснять, и, самое главное, ждать.

И, если бережно и аккуратно пройти с ними этот глупый возраст, из-за угла сама выйдет и заберет их уже всерьез - нет, не прекрасная Россия будущего, наивная и невозможная, - а взрослая жизнь".

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611471960
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