Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников

10:12 24.01.2021

Как новый американский президент собирается бороться с "врагом номер один"

Сергей Плотников

23.01.21



Пока Джо Байден со скрипом взбирается в кресло президента США, в старой Европе гадают, на какие страны "сонный Джо" направит свои первые карающие удары. Почему-то никто не сомневается, что Байден пришел карать, а не плюшки раздавать. То есть, буквально - явился, как учитель в расшалившийся класс. Розги замочены, горох в углу насыпан.



В числе первых школьных хулиганов британское издание The Guardian ожидаемо называет Китай и Россию. Но Китай, это такой подросток-переросток, который и сам может отвесить пинка надоевшему преподавателю. Кроме того, как отмечают английские эксперты, Байден в отличие от Трампа вообще никогда не увлекался Китаем. Очагом и рассадником мирового зла "авторитаризма", новый президент всегда считал Россию.



Не зря в команде Джо Байдена собрались ветераны штыковых баталий на русско-американском фронте. Одна только Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим делам, она же - локомотив украинских Майданов, уже дорогого стоит. Отдохнул ее бронепоезд на запасном пути, теперь пора снова в бой с русским медведем.



Тем боле, что casus belli (повод к войне) случился за пару дней до инаугурации Байдена: арест в России либерального оппозиционера Алексея Навального. Британское издание предполагает, что это событие не только катастрофически ухудшит российско-американские отношения - хотя, куда дальше-то? - но и выйдет боком для лояльных к России европейских государств. А именно, для Англии, где хранят "наворованные" капиталы российские олигархи, и для Германии. Германия-де приютила Навального после отравления, а значит, несет кармическую ответственность за его жизнь.



Давление со стороны США на двух самых близких союзников в Европе, скорее всего, пойдет по нескольким направлениям. В случае с Великобританией, полагает The Guardian, американцы потребуют от властей Соединенного Королевства окончательно пресечь инвестиции "российских клептократов" в лондонскую недвижимость. Пока, если верить самокритичному докладу британского парламентского комитета по разведке и безопасности, правительство Англии вяло боролось с отмыванием похищенных в России денег.



Признаться, англичан можно понять. Неужели в администрации Курской, или Оренбургской губерний будут выяснять происхождение капиталов какого-нибудь британского толстосума, если тот захочет вложить деньги в регион? Конечно, нет. Неси сюда свои золотые яйца, родимый, потом разберемся. В Британии аналогичное отношение к инвесторам. Англичане резко критиковали Россию на словах, но никогда не принимали жестких мер в отношении местных адвокатов, посредников, бухгалтеров и полчищ агентов по недвижимости, которые помогали инвестировать в Лондон "коррупционные деньги".



Администрация Джо Байдена, считает The Guardian, очевидно потребует от Британии напрочь "прикрыть лавочку", а заодно разорить тех россиян, которые ранее неразумно привезли на Туманный Альбион "богатство не объясненного происхождения". Эксперты полагают, что сейчас настал самый удобный момент для конфискации капиталов, связанных с "путинскими" чиновниками и олигархами, поэтому в Англии инициатива США не встретит серьезного сопротивления политического истеблишмента. Хотя, конечно, имидж Британии, как безопасной финансовой гавани, будет уничтожен.



Вторая волна давления со стороны Соединенных Штатов придется на Германию. При Ангеле Меркель немцы старательно избегали конфликтов с Россией. Более того, Берлин упрямо продвигал строительство газопровода "Северный поток-2". Ясно, что, как в случае с лондонской недвижимостью, прямые поставки газа из России - серьезный коммерческий интерес, ради которого можно закрыть глаза на политические диссонансы.



Угроза американских санкций затормозила "Северный поток-2" в 2019 году, завершенным на 94 процента. С этого времени немцы неутомимо изобретали велосипеды, на которых можно объехать санкции США. Последняя из "обманок": общественный фонд, созданный земельным правительством Мекленбурга - Передней Померании. Поскольку санкции США направлены против частных компаний, фонд имел все шансы "юридически чисто" достроить газопровод, но… Тут случился Навальный.



Напомним, фрау Меркель лично встречалась с Алексеем Навальным, пока тот лечился в берлинской клинике "Шарите". Теперь, уверяет издание The Guardian, канцлер Германии ощущает личную ответственность за судьбу "того, кого приручила". Арест оппозиционера в России, сразу по прилету в аэропорт Шереметьево стал для нее пощечиной. С таким неуважением Ангела Меркель вряд ли смирится.



Джо Байдену, по сути, остается только помочь канцлеру преодолеть душевные колебания и тогда проект "Северный поток-2" будет с помпой похоронен, на радость США. Археологи будущего станут гадать: зачем вымершая русская цивилизация раскидала трубы по дну моря? Может, строили водозабор для осушения Балтики и наполнения Арала?



В целом, британские эксперты полагают, что с первых дней президентства "сонного Джо" площадь "огненного пояса" вокруг России, куда пока входят Украина, Грузия, с недавних пор - Белоруссия, будет расширена за счет Германии и Великобритании. Это вполне соответствует планам Джо Байдена - держать НАТО в хорошей спортивной форме перед лицом старого врага времен холодной войны.



Почему чиновники делают из ящерицы дракона, пиаря Навального по поводу и без повода



Кстати, оглушительное возвращение Алексея Навального в Россию может и нашу страну вписать в упомянутый "огненный пояс". Мало кто пока заметил, но в лице Навального власть столкнулась с одним из самых страшных исторических архетипов: конфликт чудесно спасенного "царевича" (Алексей Навальный) и старого "царя" (Владимир Путин).



Последний раз, более 400 лет назад, такое противостояние между самозванцем Гришкой Отрепьевым (выдавал себя за чудесно спасенного царевича Дмитрия) и царем Борисом Годуновым привело к многолетней смуте, войне и смене правящей династии.