Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"

10:16 24.01.2021 Московская экспертиза показала невиновность Ермека Тайчибекова накануне суда



Сергей Аксенов

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Дмитрий Аграновский

23.01.21



Обострение российско-казахстанских отношений, наблюдаемое в последние месяцы, получило неожиданное развитие. Проведенная в Москве лингвистическая экспертиза (копия имеется в распоряжении редакции) показала, что в словах казахстанского блогера Ермека Тайчибекова не содержится вменяемого ему состава преступления. Тем не менее, он в тюрьме и скоро политика будут судить за разжигание розни.



"Смысл высказываний Тайчибекова Е. К. направлен против разжигания национальной и иной розни", "в материалах отсутствуют лингвистические признаки оправдания или осуществления агрессивных, насильственных действий против человека по признакам принадлежности к национальности или расе", говорится в заключении экспертов. Напротив, есть "призывы к пресечению любых проявлений враждебности в отношении людей, выделяемым по признаку национальной принадлежности".



Таким образом, российские лингвисты опровергли версию следствия, утверждающего, что Тайчибеков в своем блоге и интервью "разжигал социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь" с использованием СМИ, что предусмотрено предъявленной ему ч. 2 ст. 174 УК Республики Казахстан. Эта статья - почти полный аналог печально знаменитой в России ст. 282 УК. Складывается впечатление, что оба государства перенимают друг у друга худшее.



Подготовка к суду Тайчибекова проходит на фоне внешнего потепления российско-казахстанских отношений. Символом его, очевидно, должно было стать награждение 21 января посла РФ в Нур-Султане Алексея Бородавкина орденом "Достык" (Дружба) II степени, который ему лично вручил президент Касым-Жомарт Токаев, и Сергея Лаврова орденом "Барыс" І степени. Его главе МИД РФ в тот же день вручил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев. Похоже на попытку политического "подкупа".



Всего пару недель назад Токаев опубликовал статью-манифест казахского национализма. В ней слова "независимость", "нация" упоминаются десятки раз и возводятся к временам Золотой Орды. Сказано там и про голод в 20 веке, который по аналогии с Украиной называют местным "голодомором". И про беспорядки 1986 года… Как бы всплеск национализма в Казахстане не толкнул республику к межэтнической вражде, от чего Тайчибеков предостерегал еще в 2014 году с началом событий на Донбассе.



"СП" попросила дать оценку делу Тайчибекова (в том числе новой лингвистической экспертизе) российского адвоката и правозащитника Дмитрия Аграновского.



- Заключение российского специалиста, конечно, опровергает официальную версию событий, основанную на экспертизе, сделанной в Казахстане. Но проблема в том, что она сделана в другом государстве. Будет ли она принята судом? Ни в коем случае не поучая защиту Тайчибекова, я бы этот документ как-то адаптировал, локализовал. Хорошо бы нечто подобное получить от местных, казахстанских специалистов. Его вес был бы выше.



В принципе бывает, когда доказательства, полученные на территории иностранного государства, принимаются судом. Когда нет иного выхода. Но это не тот случай. Предположу, что законодательство РК схоже с российским, и если есть альтернативное заключение специалистов, то может быть назначена третья - независимая экспертиза. Так в последние годы делают в РФ. Ведь состязательность процесса предусматривает равные права сторон.



В РФ на эту тему есть постановление Пленума Верховного суда 2010 года о судебной экспертизе, где прямо сказано, что в случае предоставления экспертизы стороной защиты нужно назначать новое исследование. Плюс по этому поводу существует обширнейшая практика Европейского суда по правам человека. Но Казахстан, кажется, не входит в юрисдикцию ЕСПЧ, обладая пока лишь статусом наблюдателя.



"СП": - Как вы оцениваете политическую сторону дела Тайчибекова?



- Само это дело носит недружественный характер. Совершенно непонятно, зачем оно нужно Казахстану. Все-таки Казахстан не является ярко выраженным антироссийским проектом. В отличие, например, от Прибалтики или той же Украины - бывших наших территорий, которые созданы искусственно США и Европой и нацелены против Москвы. Казахстан в такой оголтелости по отношению к России не замечен.



Тем временем со встречи со своим подзащитным в СИЗО Алматы вернулся адвокат Ермека Тайчибекова Галым Нурпеисов.



- Ермек благодарит всех за поддержку. Жалоб на здоровье и содержание в СИЗО у него нет. Но есть жалобы в связи с тем, что судья проигнорировал его замечания о порядке ведения следствия. Издержки судов, которые проходят онлайн. Была надежда, что все опять вернется в офлайн, но случился всплеск пандемии и это отменили. Видимо, придется судиться дистанционно.



Дата начала суда пока неизвестна, поскольку решением суда дело было возвращено в прокуратуру, так как обвинительный акт должен подписывать прокурор района, а не следственный прокурор. Но это решение было прокуратурой обжаловано в городском суде Алматы. Прогнозировать, чем это закончится, трудно, поскольку есть некоторые разночтения в законе.



На мой взгляд, здесь нарушена подсудность. Ермеку вменяют интервью, которое распространили СМИ. Поэтому точно определить место совершения деяния невозможно. А в этом случае судить должны там, где было завершено следствие. Я заявил судье, что какие бы доводы не приводились на процессе, нарушение подсудности обнулит итоговое решение.



"СП": - Будем исходить из того, что суд состоится. Вы планируете приобщить российскую экспертизу в качестве доказательства?



- Конечно, для этого мы ее и заказали. Но у нас есть своя стратегия. Сначала надо допросить казахстанского эксперта. Пусть он защитит свою работу. Там есть нарушения - он использовал старую методику, а у нас с 2018 года действует новый порядок. Кроме того, наш эксперт дал свою оценку действиям Ермека. После допроса казахстанского специалиста мы ходатайствуем о приобщении российской экспертизы.



По минским соглашениям между странами ЕАЭС, Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия принимают материалы специалистов каждого государства по уголовным, гражданским, трудовым, семейным спорам. Так должно быть и так было. Другое дело, что у нас с Ермеком есть предчувствие, что российское заключение могут отклонить, если захотят Ермека все-таки упечь за решетку. Но это будет нарушением права на защиту Тайчибекова.



По свидетельству главного редактора информационного портала "Русские в Казахстане" Ильи Намовира из Кокчетава, национализм в РК набирает силу.



- На гербе РФ изображен двуглавый орел, чьи головы смотрят в разные стороны. Это служит поводом для многочисленных шуток и анекдотов касаемо политических ориентиров России. На флаге же Казахстана у парящего под солнцем орла только одна голова, и смотрит она вроде бы в одну сторону, но эта простая символика никогда не мешала властям Казахстана одновременно "смотреть в разные стороны" при проведении в жизнь тех или иных политических концепций и стратегий.



Положительных решений для Кремля больше нет

Не секрет, что декларируемые внешнеполитические стратегии и постулаты имеют мало общего с внутренней казахстанской политикой. Власти РК очень не любят плохо выглядеть в глазах зарубежных партнеров. Это связано как с огромным количеством иностранных инвестиций, которые требуются казахстанской экономике для более-менее нормального существования, так и с тем, что значительная часть накопленных казахстанскими элитариями средств находится за рубежом.



Никакие неприятные сюрпризы, которые могли бы осложнить доступ к этим зарубежным ресурсам или повлечь за собой отток инвестиций, или, не приведи бог, санкции, - не в интересах казахстанских властей. Отсюда и абсолютно астрономические суммы, которые страна тратила на зарубежный пиар, помпезные форумы, конференции, мероприятия и проч. Лишь только кризисы последних лет несколько прикрыли этот поток саморекламы.



Дружелюбный демократический фасад казахстанской государственности - "потемкинская деревня". Крен внутренней политики в сторону казахского этнонационализма начался давно. Об этом писал еще в середине 1990-х годов историк Нурболат Масанов. В ответ на критику международных организаций подавляющей представленности лиц титульной национальности (непропорциональной этническому составу населения) в составе органов власти была придумана Ассамблея народов Казахстана - симулякр для имитации участия национальных меньшинств в политической жизни страны.



"СП": - И каково положение сейчас? В России специалисты не могли не заметить статью Токаева…



- Январские выборы в парламент и маслихаты Казахстана продемонстрировали тенденцию ко все меньшему включению представителей нацменьшинств в эти органы. Зато депутатские мандаты получили лица, явно и открыто не скрывающие своих националистических взглядов. Среди них, например, представитель партии власти "Нур Отан" Бахытбек Смагул, чьи недостоверные высказывания после Кордайского погрома лишь подогрели антидунганские настроения в обществе.



И последняя статья Токаева - в общей струе внутриполитического казахского этнонационалистического мейнстрима, которому уже практически не надо прикрываться какими-то разговорами об общеказахстанской идентичности, многонациональной стране и т. п. декларациях.



Жесткий экономический кризис, подстегнутый пандемией и очень непростой международной обстановкой, создает серьезные вызовы для внутриполитической стабильности в стране. Единственным выходом, судя по всему, в этих условиях идеологи Ак Орды видят в консолидации титульной нации по принципу этничности, что позволит выпускать пар народного недовольства в заведомо нужном властям направлении. Но вот получится ли у них удержать свое творение на поводке? Учитывая опыт соседних стран, это вызывает глубокие сомнения. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611472560

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