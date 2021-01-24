В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин

10:24 24.01.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 24.01.2021



Много удивительного происходит сегодня в Америке, что поддается описанию только в терминах философии постмодерна, когда в жизни причудливо переплетаются и сочетаются друг с другом голый расчет и полная иррациональность, последние достижения социальной инженерии и элементы архаики. Параллельно разрушаются все традиционные представления о нравственности. В общем, обстановка кануна падения Вавилонской башни.



Вот теперь победители на выборах заговорили о чистке своих оппонентов из всех общественно значимых структур. Видимо, демократы сознают, что то, что они наобещали избирателям, выполнено быть не может. А посему вскоре можно ожидать попыток политического реванша. И чтобы предотвратить реванш, поверженного противника надо "добить в его логове". Запахло то ли репрессиями 1937 года в СССР, то ли антиутопией из романа Дж. Оруэлла "1984".



В Конгрессе США демократы инициировали принятие "Закона о профилактике внутреннего терроризма", напоминающего "Патриотический акт", значительно ограничивший свободы в стране после событий 11 сентября 2001 года.



Под такую "профилактику" должны попасть все выявленные участники "восхождения на Капитолийский холм" 6 января, хотя большинство из них были просто любопытствующими. Предположительно новый закон может затронуть любого сторонника Трампа.



По требованию ФБР и законодателей Facebook начал предоставлять федеральным властям данные о пользователях, которые принимали участие во вторжении в Капитолий. Как пишет Forbes, в обвинительном акте, поданном против жителя Нью-Йорка Кристофера Келли, был, например, обнаружен ордер на доступ к его учетной записи Facebook. Получив наводку о том, что на аккаунте подозреваемого содержатся изображения, подтверждающие его участие в нападении на Конгресс, ФБР запросило его письма, IP, номер телефона и адрес электронной почты. Среди данных, предоставленных Facebook, была личная переписка Келли с другими пользователями. Согласно анализу Программы по экстремизму Университета Джорджа Вашингтона, социальные сети упоминались в 78% заявлений о возбуждении уголовных дел, поданных в рамках расследования беспорядков на Капитолийском холме.



Особое внимание уделяется информационным ресурсам, несмотря на то что в них и без того господствуют демократы: очевидно, они нацелились на стопроцентный контроль медийной сферы, позволяющий рисовать какие угодно образы реальности. Не случайно среди первых решений президента Байдена было смещение с поста главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкла Пэка. Ему подчинялись все государственные органы вещания, включая такой многопрофильный гигант, как "Голос Америки" (VOA). Уволены директор VOA Роберт Райли и его заместитель Элизабет Роббинс. Не скажешь, что эти вещающие на многих языках мира органы отличались "протрамповской" ориентацией: они просто пытались сохранить нейтралитет во внутриполитической борьбе и не выставлять в неприглядном виде главу своего государства перед другими странами. Однако сейчас этого мало; требуется полное подчинение одной из борющихся сторон.



"Одержимый" Трампом телеканал CNN предлагает рассматривать его сторонников как людей с психическими отклонениями, подчинившимися лидеру секты. Там даже провели специальную передачу – беседу с психиатром, занимающимся сектами, Стивеном Хасаном (Steven Hassan), который имеет личный опыт пребывания в тоталитарной церкви Мун Сан Мена и является автором труда "Культ Трампа". Ведущую CNN в первую очередь интересовало мнение психиатра о том, "как вылечить людей", приверженных бывшему президенту?



По мнению С. Хасана, этих людей "обманом вовлекли в авторитарную политическую секту". У них "произошло радикальное изменение личности, которое в психиатрической литературе называется диссоциативным расстройством" (чистое дежавю. – Д.М.). Поэтому основной задачей всей Америки является "снятие программы авторитарного лидера, иначе говоря, депрограммирование, потому что все мы испытали на себе негативное влияние Дональда Трампа". Человеку надо "сделать собственное открытие, что все, во что он верил, яйца выеденного не стоит". Сам Хасан выразил готовность выступить с соответствующими рекомендациями в конгрессе. Как он заявил, "настоящий потенциал по дерадикализации будет у тех, кто любит и уважает действующих членов конгресса".



Пока ситуация в США, скорее, развивается по сценарию, начертанному в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".



Пока ситуация в США скорее развивается по сценарию, начертанному в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". В ту пору (роман был издан в 1949 году, в разгар холодной войны) эту антиутопию прилагали к советской действительности, но оказалось, что она – для всех времен и сообществ. Кроме того, Оруэлл был подданным Британской империи и не мог не видеть, куда движется англосаксонская цивилизация.



Все атрибуты этого романа-антиутопии в современной Америке налицо. Герои Оруэлла словно шагнули в жизнь. Здесь и конгресс, требующий любви и поклонения от "пролов". И всевидящий "Большой Брат" в виде хозяев социальных сетей, подкрепленных мощью надзирающей над информационными потоками в мире государственной PRISM. И выявление "деликтов мышления" с последующим "лечением" мозгов, и "пятиминутки ненависти" к внешним и внутренним врагам на основных телеканалах, и "молодежный антиполовой союз" с прославлением трансгендерности, и многое другое.



Конечно, Трамп особой симпатии не вызывает и у россиян нет причин его любить, но сочувствовать человеку, которого обвиняют во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, на Руси принято испокон веков.



Трампа целенаправленно и энергично превращают в "козла отпущения", нагружая его грехами "богоизбранного народа" и прогоняя во "флоридскую пустыню". Без Трампа, дескать, мы чисты и можем начинать новую жизнь. Древние евреи не раз проделывали эту процедуру в пустыне иудейской, но результат был не очень убедительным; потом приходилось искать нового козла и повторять все сначала. Нет никаких оснований полагать, что достижения Джозефа Байдена со товарищи в копировании ветхозаветного опыта превзойдут исконный образец.