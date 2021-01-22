В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев

11:58 24.01.2021

Политолог: В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения



22 января 2021 - Виктория Гунгер



Политолог: В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения



В этом году центрально азиатский регион могут ждать серьезные потрясения во внешнем политическом плане. Приход Байдена и демократов даст импульс к расшатыванию Синцзяна (СУАР). Дестабилизация может коснуться и остальные стран ЦА, включая Кыргызстан. Об этом VB.KG заявил политолог Марс Сариев.



Он напомнил, что США осенью прошлого года вывели из состава террористических организаций Исламское движение восточного Туркестана.



- Подобное было перед югославской кампанией. Тогда из списков террористов вывели Албанскую националистическую партию в Косово. Через полгода началась кампания в Югославии. Примечателен тот факт, что за год до этого руководителем ЦРУ стал этнический албанец Джордж Тенет. Неудивительно, что косовские албанцы были триггером югославской кампании, - считает Сариев.



В Афганистане очень большое количество террористов именно из Синьцзяна и стран ЦА. Многие из них прошли серьезную военную подготовку в Сирии, а затем базировались в Южном Афганистане, добавляет политолог.



- Многие занимают командные посты в спецназе боевиков. Они могут попытаться дестабилизировать Китай в западном направлении. Это не позволит Китаю сосредоточить усилия в зоне азиатско-тихоокеанского региона. Он будет вынужден бросать ресурсы на подавление сепаратизма в СУАР. Есть вероятность того, что может полыхнуть и Тибет. Поэтому, конфликт с Ближнего Востока однозначно перемещается в Центральную Азию. И в этом ключе вывод Исламского движения Восточного Туркестана предвестник расшатывания ЦА: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и, главное, СУАР. Это самая большая угроза этого года, - подчеркнул Сариев.



Политолог отметил, что Запад понимает, что проигрывает политическую кампанию внутри Кыргызстана и Казахстана.



- Но есть и другие проекты по расшатыванию ситуации в ЦА. Это и попытка разжечь османские планы Турции по созданию тюркского пояса. Они пытаются в тюркском плане повлиять и на Россию через Якутию, Татарстан, Башкирию и Кавказ. Поэтому, нас ждут очень горячие времена. Таких "западных" проектов много. Но основным все же является СУАР, - резюмировал Марс Сариев.