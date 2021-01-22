Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром

12:14 24.01.2021

Захар Прилепин о патентованной буржуазии и полицаях, бьющих женщин в живот

Писатель комментирует главные события митингов в поддержку Навального



Главная проблема обычных уличных оппозиционеров не в том, что они молодые. (Это нормально). Не в том, что они хулиганы. (И это иногда нормально). Не в том, что они не всегда могут сформулировать чего хотят. (И так сплошь и рядом бывает).



Главная проблема их в одном вопиющем противоречии.



Они - массовка, пусть и не вся - хотят равенства, социальных благ, нормальной медицины, крутых возможностей, вертикальной мобильности, бесплатного образования, а даже и социальной стабильности. Пенсий бабушкам хотят достойных.



Но ведомы они людьми, которые 30 лет назад снесли, вытоптали и сожрали весь этот список.



Ну, дети, ну, ей-Богу. Первомиллиардер М.Б.Х., "яблочник" Алексей, младодемократ Артемий Троицкий, и Ройзман из тех же, и младодемократ Макаревич, и вся эта прочая - Горбачева и Ельцина обожающая тусовка - вот ваши вожди.



Патентованная буржуазия.



Они в гробу видали всю эту медицину, всех этих "социальных иждивенцев" из числа ваших бабушек и дедушек, и всех прочих пролетариев и крестьян.



Они тогда, в 90-е - все это блистательно доказали: что они видели всех их, весь этот "народ" - именно в гробу - потому что он мешает великой поступи демократии, а также жизни "нормальных людей", которые "умеют работать и зарабатывать". О чем, к слову, вышедшая вместе с вами Алена Водонаева заявляла в своей Инсте: как противна ей сама идея платить быдлу за рождаемых быдлом детей. И сын миллиардера Фридмана, который тоже там с вами бродит по Москве - "за нашу и вашу бабушку" - тоже в гробу ее видел, эту бабушку, с ее быдловатыми внуками.



Но вы же, Боже мой, юные совсем. Вы ни черта не помните. Вы идете отстаивать свои права под руководством тех, кто эти права у вас отнимал, или, как минимум, неистово легализовал отъем этих прав.



И с почти сомнительной высоты 45 своих лет - я с дичайшей печалью на это смотрю.



И даже результаты уже известны: что именно происходит, когда буржуазия совершает революцию. В стране победивших буржуазных революций не начинают строить медицину и образование, а также кормить "нашу и вашу бабушку". Там приходят Зеленский, Саакашвили и Пашинян, и начинают доламывать медицину и образование, и дожирать нашу и вашу бабушку.



Услышите вы это?



Нет.



Не потому, что вы очень искрение и страстные. А потому что вы упрямые и бестолковые.



Об омоновце, который ударил женщину ногой в живот в Санкт-Петербурге

Неразумного полицая, ударившего женщину ногой в живот, безусловно надо наказать. Я это говорю, как человек, который годы отработал в ОМОН, был командиром отделения, затем зам ком взвода, и за все эти годы никогда подобного не видел, и уж тем более - не делал. Хотя всякое бывало.



А теперь следующая мысль.



Все мы с вами наблюдаем, как огромная свора фарисеев, шесть лет в упор не замечавших разгона антифашистских демонстраций в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Запорожье, убийства Бузины, избиения пророссийских активистов по всей Украине, повальные аресты, бомбежки Донецка и Луганска, смерть тысяч - тысяч! - мирных людей, - и смерть сотен, - сотен! - детей, - теперь, срывая глотки орет:



- …ка-а-ак такое можно терпе-е-е-е-еть? Ногой удааааарил? Геть! Геть! Геть!



Давайте еще раз.



Полицейского накажут. Женщине окажут помощь и выплатят компенсацию.



А вот донецких и луганских детей из земли никто не выроет.



Весь ваш гуманизм - блеф. Пшик и позорище. Вам никогда не будет веры. Кривляки. Вам никого не жалко.



Езжайте в Киев, и пойте там. Это у вас лучше всего получается.