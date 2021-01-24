 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.01.2021
17:18  Беглая вдова и экс-депутатка Госдумы Мария Максакова вернулась в РФ. Щас споет!
17:05  УкрХунта. Фашисты и полиция – одна коалиция, - А.Гулько
16:50  Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России (видео)
16:34  Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую
15:06  Google шантажирует... Австралию. IT-империи против классических государств
12:32  В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы
12:14  Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром

12:10  Когда сознание является лишним. Можно ли сомневаться в государстве? - В.Макаренко
11:58  В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев
10:45  Однополярный мир начался с "Бури в пустыне, - Д.Родионов
10:24  В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин
10:16  Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"
10:12  Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников
10:06  Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
09:44  Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:38  Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"
09:26  Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора
00:39  К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев
00:12  "Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
20:20  В Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
19:06  "Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова
18:44  МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
17:26  Бухарские евреи: как народ с Ближнего Востока оказался в Средней Азии и почему к ним хорошо относились?
16:09  Умер гуру американской журналистики - Ларри Кинг (потомок еврейских мигрантов из Белоруссии)
13:33  Появятся ли в Казахстане свои "навальные"?
12:35  Образовательная сегрегация. Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов? - Ж.Байхожа
12:31  Азиатские тигры Джо Байдена. Перспективы внешней политики США туманны, - А.Храмчихин
12:27  На инаугурации Жапарова будут палить из пушек. По бишкекским воробьям?
11:47  Зачем в Казминкультуры пришел "Веселый молочник"? Странное кадровое решение премьера Мамина не поняли в социальных сетях
11:37  Американские чиновники, попавшие под санкции Китая, останyтся без работы, - "НГ"
11:34  Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
11:29  Смогут ли США помириться с Ираном. Все зависит от расторопности главы Белого дома, - С.Смирнов, М.Бондарева
11:18  Тунис. Не "жасминовая" революция, но яростные протесты - Р.Мустафин
10:05  Вооруженное насилие в США достигло максимума перед вступлением Джо Байдена в должность президента, - Handelsblatt
09:12  За овцу ответишь: в Тунисе опять беспорядки и протесты, - К.Логинова
00:53  Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:15  Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии
00:14  Казахстан избавляется от терминала в латвийском порту Вентспилс. Нечего возить?
00:10  Комментарии к "Записке Петра Великого о фортециях", - П.Густерин
00:03  Младшая дочь Трампа женится на юном мажоре ливано-франко-нигерийского происхождения
Пятница, 22.01.2021
23:10  В Казахстане пандемия пошла на 2-й круг - 1430 заболевших за сутки
23:04  В Таджикистане открыли музей Лидера нации
22:38  Экс-глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков приговорен к 5 годам за взятку
19:35  "Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие, - А.Веселов
19:29  Конец сильного доллара: Америка на пути к обесцениванию своей валюты
19:21  И.о. начальника госпротокола США стала уроженка Казахстана Асель Робертс (Толенова)
19:20  Вторая родина Александра Македонского, - Дониер Хушвактов
19:17  Простая история. "Девушка с потерянными варежками" ушла из жизни в Алматы
19:15  А не станет ли Украина "политической сублимацией" Турции? - А.Ганжа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Google шантажирует... Австралию. IT-империи против классических государств
15:06 24.01.2021

Чем грозят России "вопиющие угрозы" Google
Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран

24 января 2021,

Текст: Александр Рыбин,
Наталья Макарова,
Андрей Самохин

Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить?

Корпорация Google пригрозила закрыть свою поисковую систему для всей территории Австралии. Угрозу приведут в исполнение, если там вступит в силу закон, обязывающий транснациональные интернет-компании платить местным медиа, если пользователь переходит по ссылкам на страницы изданий. Если корпорация добровольно не определит размер отчислений, то ценник ей принудительно установит назначенный государством арбитр. При этом выручка Google Australia в 2019 году составила 3,7 млрд долларов США. Большую часть этой суммы принесла реклама.

Закон, который пока обсуждается в парламенте, разработала правительственная комиссия по защите конкуренции и потребителей Австралии. Он грозит ударить по интересам и другого IT-гиганта – социальной сети Facebook. Та тоже предъявила Канберре ультиматум, правда, не такой радикальный – пригрозила просто удалить новости из лент всех австралийских пользователей.

Таким образом, 19 млн австралийцев, которые регулярно используют Google, рискуют лишиться поисковой системы, а 17 млн жителей Австралии, которые ежемесячно заходят в Facebook, не смогут ни видеть, ни публиковать новости на своих страницах.

Ультиматум от имени корпорации озвучил представитель ее австралийского филиала Мэл Силва, выступая на слушаниях в парламенте. По его мнению, законопроект создаст "опасный прецедент" для оплаты ссылок в виртуальном пространстве. Поэтому у корпорации не остается другого выбора, кроме как "прекратить доступ к Google Search в Австралии".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже ответил, что правительство не будет реагировать на угрозы компании Google. "Позвольте мне пояснить. Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что вы можете делать в Австралии. Это делается через наш парламент. И это реализуется нашим правительством. Вот как все работает здесь в Австралии, и людям, которые хотят работать по нашим правилам, мы всегда рады. Но мы в то же время не станем реагировать на угрозы", – заверил глава правительства (перевод газеты ВЗГЛЯД).

Reset Australia, организация, которая специализируется на регулировании деятельности крупных технологических компаний, уже заявила, что Google запугивает Австралию.

"Нынешние вопиющие угрозы показывают, что Google обладает телом чудовища и разумом негодяя",

– возмутился исполнительный директор организации Крис Купер. "Когда частная корпорация пытается использовать свою монопольную власть, чтобы угрожать суверенной стране и запугивать ее, это верный признак того, что регулирование давно назрело", – цитирует Купера английская Guardian.

Прозвучавший в Канберре ультиматум вызвал тревогу на другом конце планеты – в России. "Это первый мировой прецедент такого рода. И он опасен для нас, ведь с Россией церемониться американские IT-гиганты не будут. Они продолжат попытки дискриминировать нашу страну", – заявил газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян. "В отличие от Австралии, мы не принадлежим к англосаксонскому западному блоку. Поэтому в отношении России администраторам компании можно не придерживаться даже минимального пиетета. Тут не действуют никакие табу", – пояснил Мирзаян.

"Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую и открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия", – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. "Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени", – отметил собеседник.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, напротив, настроен оптимистично. По его мнению, скандал в Австралии показал, что власти отдельных стран наконец-то начинают ставить под контроль "наднациональные" методики международных корпораций. "Мир переходит в некую новую реальность, где цифровая экономика становится все менее глобальной. Причем происходить это начинает теперь даже в англоязычных странах", – отметил он.

"Замечательно, что в России, в отличие от почти всех остальных стран, не считая некоторых азиатских, есть свои собственные IТ-лидеры. Они уверенно конкурируют с международными игроками, а в ряде случаев даже опережают их на нашем локальном рынке", – напомнил собеседник. По словам эксперта, "следующий шаг, который IТ-отрасль должна сделать вместе с государством – это международная экспансия наших успешных IТ-игроков и цифровых сервисов, чтобы конкуренция продолжалась и на внешних для нас рынках".

На самом деле уже бывало, что Google отключался в масштабе целой страны, сказал генеральный директор компании "Ашманов и партнеры" Игорь Ашманов. Он напомнил, это произошло в нулевых годах с Китаем, когда Google воевал с правительством Китая – в частности, втайне разрабатывая для Поднебесной платформу, недоступную для китайской службы госбезопасности. Основатель Google, эмигрировавший в США уроженец Ленинграда Сергей Брин, тратил на свою войну с Пекином огромные деньги, напомнил Ашманов, причем вел ее из чисто идеологических, а не коммерческих соображений.

На эту тему
Цензура американцев создает успех изобретению русских
Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова
США вырастили глобального монстра политической цензуры
С Россией совершенно другая история, считает Ашманов. "Они не будут отключать нас от Google, как Австралию. У нас с США еще недавно был Договор об открытом небе, то есть мы позволяли американцам летать в нашем небе. Такая аналогия уместна и в случае с поисковиком Google. Кто же от этого добровольно откажется?" – риторически спрашивает эксперт. По его словам, пока Россия не прижмет Google технически и юридически, корпорация будет "летать" в России, выполняя функцию "глаза" Вашингтона.
Самая сложная для России задача, согласно Ашманову – лишить монополии один из главных сервисов корпорации Google, а именно сервис YouTube. "Надо перетащить на российские видеохостинги его аудиторию, а главное – осуществить трансплантацию бизнеса, живущего на этой платформе. Допустим, мы блокируем YouTube, набиваем на наш хостинг начальную базу роликов. Но дальше нужно заинтересовать блогеров, которые зарабатывают на рекламе и самих рекламодателей. Для этого, скорее всего, потребуется предложить лучшие условия, спалить какое-то количество денег, чтобы эта "машина" завелась", – сказал эксперт.

Как надеется Ашманов, к нашим будущим цифровым аналогам могут присоединиться иностранные инвесторы: "Если США и дальше продолжат свой идиотизм с насаждением цензуры в Google и Facebook, они нам в этом только помогут".

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611489960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий водителям не иметь при себе водительских прав и техпаспорт
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал развитие города Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 4 квартале 2020 года
- К чему призывают реформаторы здравоохранения
- Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать
- Кадровые перестановки
- О создании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан
- Министр энергетики принял нового генерального директора Tengizchevroil
- Рейтинг казахстанской инвестиционной компании ТОО "Fincraft Group" повышен до "В+" вследствие обратного выкупа облигаций; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  