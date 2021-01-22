Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую

16:34 24.01.2021

В "ковидном" 2020 году инвестиции в Поднебесную составили рекордную сумму - 1 трлн юаней



Михаил Морозов



Речь идет о прямых инвестициях, а не портфельных. То есть это вложения в промышленность, сферу услуг, а не в ценные бумаги. В пересчете на американские доллары иностранцы инвестировали в Китай за один только год $ 144,37 миллиарда. Самое удивительное, что это на 6,2 процента больше, чем в 2019 году и абсолютный рекорд за все годы с начала политики "реформ и открытости", объявленной архитектором китайских реформ Дэн Сяопином. В лидерах вложений акулы капитализма, которых не смущает имидж коммунистического Китая, якобы ворующего технологии и нарушающего права человека.



По данным Министерства коммерции Китая, в лидерах - инвестиции из Нидерландов и Великобритании, которые выросли на 47,6 и 30,7 процентов. Западный бизнес полноценным гульденом и фунтом стерлингов голосует за китайский рыночный социализм, помогает развивать экономику КНР, создавая все новые рабочие места.



В чем тут секрет? Как говорится, ничего личного, только бизнес. Делать бизнес на самом крупном в мире рынке - китайском - выгодно и комфортно. Та самая компартия, которую критикуют США, создала такие условия для инвестиций, которые заставляют деловых людей забыть про идеологические разногласия и пандемию и вкладывать в Китай миллиарды и миллиарды. Вместе с деньгами приходят и новые технологии. Неуклонный рост прямых иностранных инвестиций в Китай (в 2019 году было инвестировано 138 млрд долларов) показывает, что политика китайских властей, которые из года в год ослабляют ограничения для ввоза капиталов и расширяют преференции, верна.



По данным Минкоммерции Китая, доля иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году превысила 77% от суммарного значения. За год она выросла на 13,9%, до $ 112,14 млрд (776,7 млрд юаней). Вложения в высокотехнологические отрасли увеличились на 11,4%, в инновации - на 28,5%. В том числе - рост вложений в исследовательскую и конструкторскую деятельность составил 78,8%, во внедрение инновационных разработок - 52,7%, электронную коммерцию - 15,1%, телеком -11,6%. В этих цифрах - отражение новых китайских трендов: бурное развитие сферы услуг, расширение внутреннего рынка и спроса, динамичное развитие высокотехнологичных отраслей.



К этому следует прибавить еще триллион юаней, которые иностранцы потратили на покупку китайских облигаций.



Это означает, что за один только год Китай привлек из-за рубежа средства, примерно равные всему бюджету Российской Федерации. А как с этим обстоит у нас? По данным Центрального Банка России, общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $ 1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше, чем в 2019 году. И в 100 раз меньше, чем привлек Китай. При этом отток средств из России в прошлом году составил рекордную сумму - $ 47,8 млрд. Пик прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на 2008 год, когда инвесторы еще верили в будущее России, надеялись на то, что в нашей стране будет обеспечена защита частной собственности, исполнение законов, снизится коррупция. С тех пор иностранцы лишь теряют интерес к России, несмотря на многолюдные тусовки, типа Петербургского экономического форума, и многообещающих заявлений президента страны.



Иностранные инвесторы под мудрым руководством китайской компартии и при активном участии китайского народа фактически обустроили некогда бедный и слаборазвитый Китай, превратив его в ведущую экономику мира. А самая что ни на есть капиталистическая Россия, страна возможностей, располагающая огромной территорией, природными и людскими ресурсами не в состоянии привлечь в свою экономику даже половину от того, что привлекает Китай.



Кстати, на одном из последних питерских форумов один "выдающийся" отечественный экономист - Владимир Мау, соратник Егора Гайдара, объяснил, в чем тут загвоздка, рассказав анекдот. Чиновник спрашивает состоятельного человека, почему он не кладет деньги в сберегательную кассу, хотя государство гарантирует их сохранность. Ответ: потому что оно не гарантирует сохранность жизни вкладчика. И действительно, нужно быть очень смелым человеком, чтобы инвестировать в Россию, видя, как на ее просторах расправляются с бизнесменами даже уровня американца Майкла Калви. После Крыма интерес иностранных инвесторов у России неуклонно ослабевал. Ныне же с учетом внешней политики нашей страны и нарастающих противоречий с цивилизованным миром на иностранные инвестиции рассчитывать и вовсе не приходится. К сожалению и китайский бизнес пока что с очень большой осторожностью вкладывает в Россию.



Особое место в Китае занимают различные по форме специальные экономические зоны, где созданы особо комфортные для иностранных инвесторов условия. Так вот только в эти зоны иностранцы за годы "реформ и открытости" инвестировали около $ 1 трлн. А что же Россия, как этот опыт был применен у нас? Что-то подобное начало пробивать себе дорогу с 2005 года, после принятия Федерального закона № 116 "Об особых экономических зонах". Тогда же было создано ОАО "Особые экономические зоны", 100 процентов акций которого принадлежало государству.



За 10 последующих лет в России было создано около трех десятков особых экономических зон (ОЭЗ). По официальным данным, в них работали по состоянию на 2016 год около 400 фирм из 29 стран, инвестировавших около 514 млрд. рублей и создавших порядка 15 000 рабочих мест. Как видим, сущий пустяк по сравнению с китайскими масштабами.



Результаты деятельности ОЭЗ в России в 2016 году подвели активисты Общероссийского народного фронта. Они объехали 17 особых экономических зон от Хабаровска до Калининграда. И пришли к выводу: ОАО "Особые экономические зоны", которому из бюджета выделяются десятки миллиардов рублей, работает неэффективно". Только на зарплаты яйцеголовых менеджеров этого ОАО ежегодно тратилось 1 млрд бюджетных средств при практически нулевой отдаче. Было предложено ОАО расформировать, чтобы сэкономить Впоследствии Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре России проверить ОАО "Особые экономические зоны". А еще через два года контора была тихо ликвидирована. Хотя вывеска еще красуется на одном из домов в районе Никитской площади в центре Москвы.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"