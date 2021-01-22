 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.01.2021
17:18  Беглая вдова и экс-депутатка Госдумы Мария Максакова вернулась в РФ. Щас споет!
17:05  УкрХунта. Фашисты и полиция – одна коалиция, - А.Гулько
16:50  Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России (видео)
16:34  Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую
15:06  Google шантажирует... Австралию. IT-империи против классических государств
12:32  В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы
12:14  Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром

12:10  Когда сознание является лишним. Можно ли сомневаться в государстве? - В.Макаренко
11:58  В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев
10:45  Однополярный мир начался с "Бури в пустыне, - Д.Родионов
10:24  В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин
10:16  Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"
10:12  Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников
10:06  Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
09:44  Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:38  Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"
09:26  Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора
00:39  К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев
00:12  "Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
20:20  В Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
19:06  "Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова
18:44  МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
17:26  Бухарские евреи: как народ с Ближнего Востока оказался в Средней Азии и почему к ним хорошо относились?
16:09  Умер гуру американской журналистики - Ларри Кинг (потомок еврейских мигрантов из Белоруссии)
13:33  Появятся ли в Казахстане свои "навальные"?
12:35  Образовательная сегрегация. Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов? - Ж.Байхожа
12:31  Азиатские тигры Джо Байдена. Перспективы внешней политики США туманны, - А.Храмчихин
12:27  На инаугурации Жапарова будут палить из пушек. По бишкекским воробьям?
11:47  Зачем в Казминкультуры пришел "Веселый молочник"? Странное кадровое решение премьера Мамина не поняли в социальных сетях
11:37  Американские чиновники, попавшие под санкции Китая, останyтся без работы, - "НГ"
11:34  Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
11:29  Смогут ли США помириться с Ираном. Все зависит от расторопности главы Белого дома, - С.Смирнов, М.Бондарева
11:18  Тунис. Не "жасминовая" революция, но яростные протесты - Р.Мустафин
10:05  Вооруженное насилие в США достигло максимума перед вступлением Джо Байдена в должность президента, - Handelsblatt
09:12  За овцу ответишь: в Тунисе опять беспорядки и протесты, - К.Логинова
00:53  Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:15  Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии
00:14  Казахстан избавляется от терминала в латвийском порту Вентспилс. Нечего возить?
00:10  Комментарии к "Записке Петра Великого о фортециях", - П.Густерин
00:03  Младшая дочь Трампа женится на юном мажоре ливано-франко-нигерийского происхождения
Пятница, 22.01.2021
23:10  В Казахстане пандемия пошла на 2-й круг - 1430 заболевших за сутки
23:04  В Таджикистане открыли музей Лидера нации
22:38  Экс-глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков приговорен к 5 годам за взятку
19:35  "Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие, - А.Веселов
19:29  Конец сильного доллара: Америка на пути к обесцениванию своей валюты
19:21  И.о. начальника госпротокола США стала уроженка Казахстана Асель Робертс (Толенова)
19:20  Вторая родина Александра Македонского, - Дониер Хушвактов
19:17  Простая история. "Девушка с потерянными варежками" ушла из жизни в Алматы
19:15  А не станет ли Украина "политической сублимацией" Турции? - А.Ганжа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую
16:34 24.01.2021

В "ковидном" 2020 году инвестиции в Поднебесную составили рекордную сумму - 1 трлн юаней

Михаил Морозов

Речь идет о прямых инвестициях, а не портфельных. То есть это вложения в промышленность, сферу услуг, а не в ценные бумаги. В пересчете на американские доллары иностранцы инвестировали в Китай за один только год $ 144,37 миллиарда. Самое удивительное, что это на 6,2 процента больше, чем в 2019 году и абсолютный рекорд за все годы с начала политики "реформ и открытости", объявленной архитектором китайских реформ Дэн Сяопином. В лидерах вложений акулы капитализма, которых не смущает имидж коммунистического Китая, якобы ворующего технологии и нарушающего права человека.

По данным Министерства коммерции Китая, в лидерах - инвестиции из Нидерландов и Великобритании, которые выросли на 47,6 и 30,7 процентов. Западный бизнес полноценным гульденом и фунтом стерлингов голосует за китайский рыночный социализм, помогает развивать экономику КНР, создавая все новые рабочие места.

В чем тут секрет? Как говорится, ничего личного, только бизнес. Делать бизнес на самом крупном в мире рынке - китайском - выгодно и комфортно. Та самая компартия, которую критикуют США, создала такие условия для инвестиций, которые заставляют деловых людей забыть про идеологические разногласия и пандемию и вкладывать в Китай миллиарды и миллиарды. Вместе с деньгами приходят и новые технологии. Неуклонный рост прямых иностранных инвестиций в Китай (в 2019 году было инвестировано 138 млрд долларов) показывает, что политика китайских властей, которые из года в год ослабляют ограничения для ввоза капиталов и расширяют преференции, верна.

По данным Минкоммерции Китая, доля иностранных инвестиций в сферу услуг в 2020 году превысила 77% от суммарного значения. За год она выросла на 13,9%, до $ 112,14 млрд (776,7 млрд юаней). Вложения в высокотехнологические отрасли увеличились на 11,4%, в инновации - на 28,5%. В том числе - рост вложений в исследовательскую и конструкторскую деятельность составил 78,8%, во внедрение инновационных разработок - 52,7%, электронную коммерцию - 15,1%, телеком -11,6%. В этих цифрах - отражение новых китайских трендов: бурное развитие сферы услуг, расширение внутреннего рынка и спроса, динамичное развитие высокотехнологичных отраслей.

К этому следует прибавить еще триллион юаней, которые иностранцы потратили на покупку китайских облигаций.

Это означает, что за один только год Китай привлек из-за рубежа средства, примерно равные всему бюджету Российской Федерации. А как с этим обстоит у нас? По данным Центрального Банка России, общий объем новых прямых иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании по итогам 2020 года составил $ 1,4 млрд, что более чем в 20 раз меньше, чем в 2019 году. И в 100 раз меньше, чем привлек Китай. При этом отток средств из России в прошлом году составил рекордную сумму - $ 47,8 млрд. Пик прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на 2008 год, когда инвесторы еще верили в будущее России, надеялись на то, что в нашей стране будет обеспечена защита частной собственности, исполнение законов, снизится коррупция. С тех пор иностранцы лишь теряют интерес к России, несмотря на многолюдные тусовки, типа Петербургского экономического форума, и многообещающих заявлений президента страны.

Иностранные инвесторы под мудрым руководством китайской компартии и при активном участии китайского народа фактически обустроили некогда бедный и слаборазвитый Китай, превратив его в ведущую экономику мира. А самая что ни на есть капиталистическая Россия, страна возможностей, располагающая огромной территорией, природными и людскими ресурсами не в состоянии привлечь в свою экономику даже половину от того, что привлекает Китай.

Кстати, на одном из последних питерских форумов один "выдающийся" отечественный экономист - Владимир Мау, соратник Егора Гайдара, объяснил, в чем тут загвоздка, рассказав анекдот. Чиновник спрашивает состоятельного человека, почему он не кладет деньги в сберегательную кассу, хотя государство гарантирует их сохранность. Ответ: потому что оно не гарантирует сохранность жизни вкладчика. И действительно, нужно быть очень смелым человеком, чтобы инвестировать в Россию, видя, как на ее просторах расправляются с бизнесменами даже уровня американца Майкла Калви. После Крыма интерес иностранных инвесторов у России неуклонно ослабевал. Ныне же с учетом внешней политики нашей страны и нарастающих противоречий с цивилизованным миром на иностранные инвестиции рассчитывать и вовсе не приходится. К сожалению и китайский бизнес пока что с очень большой осторожностью вкладывает в Россию.

Особое место в Китае занимают различные по форме специальные экономические зоны, где созданы особо комфортные для иностранных инвесторов условия. Так вот только в эти зоны иностранцы за годы "реформ и открытости" инвестировали около $ 1 трлн. А что же Россия, как этот опыт был применен у нас? Что-то подобное начало пробивать себе дорогу с 2005 года, после принятия Федерального закона № 116 "Об особых экономических зонах". Тогда же было создано ОАО "Особые экономические зоны", 100 процентов акций которого принадлежало государству.

За 10 последующих лет в России было создано около трех десятков особых экономических зон (ОЭЗ). По официальным данным, в них работали по состоянию на 2016 год около 400 фирм из 29 стран, инвестировавших около 514 млрд. рублей и создавших порядка 15 000 рабочих мест. Как видим, сущий пустяк по сравнению с китайскими масштабами.

Результаты деятельности ОЭЗ в России в 2016 году подвели активисты Общероссийского народного фронта. Они объехали 17 особых экономических зон от Хабаровска до Калининграда. И пришли к выводу: ОАО "Особые экономические зоны", которому из бюджета выделяются десятки миллиардов рублей, работает неэффективно". Только на зарплаты яйцеголовых менеджеров этого ОАО ежегодно тратилось 1 млрд бюджетных средств при практически нулевой отдаче. Было предложено ОАО расформировать, чтобы сэкономить Впоследствии Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре России проверить ОАО "Особые экономические зоны". А еще через два года контора была тихо ликвидирована. Хотя вывеска еще красуется на одном из домов в районе Никитской площади в центре Москвы.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611495240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон, позволяющий водителям не иметь при себе водительских прав и техпаспорт
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал развитие города Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 4 квартале 2020 года
- К чему призывают реформаторы здравоохранения
- Д.Нурманбетова: считаю, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию возможно отозвать и доработать
- Кадровые перестановки
- О создании Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан
- Министр энергетики принял нового генерального директора Tengizchevroil
- Рейтинг казахстанской инвестиционной компании ТОО "Fincraft Group" повышен до "В+" вследствие обратного выкупа облигаций; прогноз - "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  