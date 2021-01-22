Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России (видео)

16:50 24.01.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал незаконные акции, прошедшие в стране 23 января. По его словам, вскоре многие будут преувеличивать число их участников.



"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки к Конституции. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - сказал Песков на телеканале "Россия 1". Его слова приводит РИА Новости.



Песков отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".



"Потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона", - добавил он.



Кроме того, Песков отметил, что публикации посольства США о несогласованных акциях - это косвенное вмешательство во внутренние дела России и прямая поддержка нарушения закона.



Ранее в МВД прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходило на Пушкинской площади в Москве. Как отметили в ведомстве, в акции принимали участие около 4 тыс. человек.



По итогам несогласованных митингов следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.



Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции. Кроме того, уголовные дела из-за противоправных действий и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве.



