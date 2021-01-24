УкрХунта. Фашисты и полиция – одна коалиция, - А.Гулько

17:05 24.01.2021

АЛЕКСЕЙ ГУЛЬКО | 24.01.2021 |



О силе неформального майданного закона на Украине



Убийца Олеся Бузины по дурости проболтался, да еще в рифму: "Фашисты и полиция – одна коалиция". И это стало мемом.



Полиция на Украине – это Арсен Аваков. Против своей воли убийца писателя напомнил, что Аваков контролирует неонацистов – внутренних террористов, как теперь принято говорить за океаном, в стране хозяев Украины.



Некоторые пытаются возразить: мол, Аваков в меру сил воюет с ними. Вспоминают: разгромлено подразделение МВД батальон "Торнадо"; раскрыто и доведено до суда дело Бузины; установлены убийцы журналиста Павла Шеремета… Однако при близком взгляде на эти дела выясняется следующее.



"Торнадо" расформировано в связи с тем, что "герои" решили порулить контрабандой в свою пользу. Тогда и обнаружилось (вдруг!), что "менты-торнадовцы" – уголовники, а командир "героического" подразделения МВД имеет 5 (пять!) судимостей. Открылось, что эти "правоохранители" занимались убийствами и зверскими пытками гражданского населения, но тюремные сроки получили лишь 9 человек из аваковского "Торнадо"; в некоторых случаях это были сроки, как за кражу велосипеда.



В деле убийства писателя Олеся Бузины тоже все понятно. Изобличены лишь два исполнителя убийства, и оба гуляют на свободе. "Птенец" батальона МВД "Киев-2" Медведько, автор мема насчет фашистов и полиции, при Зеленском вознесен в члены Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро. А заказчики и руководители операции по убийству Олеся Бузины следствием не названы, их оберегают.



С делом Шеремета еще интереснее. Аваков, чтобы показать свою нужность Зеленскому, в декабре 2019 года устроил громкую пресс-конференцию с участием президента. Было объявлено о задержании трех лиц, причастных, по утверждению Авакова, к убийству публициста "с полным их разоблачением". Однако прошел год, и дело тихо рассыпается. Побратимы "героев" беспрепятственно устраивают акции в поддержку убийц; все они повязаны друг с другом преступлениями, а руководство полиции в свою очередь повязано с ними кровавыми цепочками. В их устах кричалка "Один за всех и всех за одного!" давно приобрела однозначный смысл.



Аваков вновь набрал силу. Ему теперь ни к чему показывать свою нужность Зеленскому.



Если вспомнили о деле по убийству П. Шеремета, то выгодно это дело одному Авакову – и само убийство, и "разоблачение", и развал дела. В 2016 году главой Нацполиции Украины была Хатия Деканоидзе, поставленная на эту должность хозяевами, чтобы реформировать полицию. Для Авакова она была как кость в горле. Хатия ему не подчинялась и ретиво проводила переаттестацию полицейских. По данным СМИ, высший командный состав полиции Киева был обновлен на 80 %, средний командный состав – на 70 %. Хатия заявила, что раскрытие дела Шеремета – "дело чести", и через четыре месяца ей сказали "пока-пока". На "реформирование Нацполиции" Аваков поставил своих людей.



Обо всем этом пришлось вспомнить в связи с разгоном силами националистов и полиции антифашисткой акции 19 января. Акция готовилась в двух местах Киева – на Контрактовой площади, около памятника гетману Сагайдачному, и на Михайловской площади. Акция против правых радикалов в этот день традиционна, проводится в разных странах мира в память об убитых в 2009 году в Москве адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. В отличие от Украины, в Российской Федерации убийцы были осуждены на максимальные сроки заключения (один – к пожизненному заключению, второй – к 18 годам лишения свободы). Эти события – повод напомнить о преступлениях украинских ультра-националистов. И тем это не нравится. 19 января украинские неонацисты снова нападали на антифашистов, и правоохранители помогли разогнать… антифашистов под предлогом локдауна, разумеется (на "пандемию" можно списать что угодно и где угодно).



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Фото: twitter / sharijnet



Между тем никакого разгона националистов не было, когда те провели две свои "огненные акции". 6 января – под стенами израильского посольства: они якобы были оскорблены словами израильского посла о Степане Бандере, сказавшего о пособнике Гитлера то, что тот заслужил. Под посольством бушевали ВО "Свобода"*, "Правый сектор"*, "Традиция и порядок", "Нацкорпус"*. Никаких сомнений, что акция была одобрена Аваковым. Ему нужно все время показывать, что, если не он, нацизм не удержать. А пока, мол, все "в рамках": требуют от Израиля "покаяться за геноцид украинцев", "намекая на роль большевиков еврейской национальности в голодоморе". Акцией у посольства Израиля заправлял глава С14* Евгений Карась, который тенью фигурирует в деле убийства Бузины.



Еще ярче акция националистов была организована по поводу годовщины задержания убийц Шеремета. Протестовали против задержания убийц "представители "Нацкорпуса", волонтеры, другие активисты". Это была на редкость наглая и циничная акция. Во-первых, акция была театральная и именовалась напыщенно: "Похороны правосудия". "Фемида" с завязанными глазами несла книжку конституции, перевязанную траурной лентой, как портрет покойника. Что это значит? Что держать неонацистов в тюрьме – антиконституционно? Да! После государственного переворота 2014 года на Украине действует незримая конституция, работает неформальный майданный закон, призванный защищать неонацистов, что бы они ни вытворяли! Во-вторых, примечательна скоротечность акции под стенами ведомства Авакова. По идее именно к Авакову у неонацистов должна быть претензия: он "закрыл" побратимов. Однако активисты активничали у здания МВД "менее 5 минут", потом ушли к офису генпрокурора. А главная часть акции проводилась под офисом президента на Банковой. Несколько сот "побратимов-героев" визжали, кричали, бегали с гробом... В пресс-службе Нацполиции учтиво заявили, что "правоохранители не ограничивают доступ граждан к офису президента во время массовых мероприятий".



Итак, 19 января в Киеве силами неонацистов и Нацполиции были раздавлены два митинга антифашистов. Когда антифашисты из Всеукраинской молодежной общественной организации "Студенческая республика" пытались объяснить полицейскому с большими звездами, что "мирные собрания – конституционное право народа", аваковский офицер им разъяснил: "Конституция в данное время не действует".



Неонацисты ликуют: "Ультралевые ватные активисты пытались провести свой ватный шабаш, но благодаря Национальной полиции ничего не вышло и всех запаковали. Тот случай, когда полиция реально национальная! Спасибо!"