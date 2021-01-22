Беглая вдова и экс-депутатка Госдумы Мария Максакова вернулась в РФ. Щас споет!

17:18 24.01.2021

Мария Максакова вернулась в Россию



Мария Максакова вернулась в Россию



Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и бывший депутат Госдумы от "Единой России" Мария Максакова тайно вернулась в РФ. В аэропорту "Внуково" приземлился самолет, из которого она вышла с большими очками на носу и в маске. Как оказалось, это не только средства индивидуальной защиты, но и маскировка.



Как сказала сама оперная дива по возвращении, все близкие отговаривали ее от эмиграции в соседнюю страну в 2016-м. Тем не менее, она все равно решила уехать с мужем - экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым - на Украину.



В частности, мама Людмила Максакова звонила ей несколько ночей подряд. Она кричала и призывала опомниться. Теперь Максакова утверждает, что полна решимости начать новую жизнь. Как передает сайт НТВ, экс-парламентарий провернула настоящую спецоперацию, чтобы тайно прилететь в Россию.



В итоге из Киева она вылетела в Стамбул. Там Максакова села в самолет на Москву. 23 января борт приземлился во Внуково.



Ранее Максакова призналась, что больше не имеет предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории. Артистка призналась журналистам, что улучшающиеся российско-украинские отношения вселяют в нее оптимизм. В итоге она призналась в желании снова выступать в России