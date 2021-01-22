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|Сразу три казахстанских конькобежца заняли призовые места на этапе Кубка мира
22:35 24.01.2021
Казахстанцы Екатерина Айдова, Роман Креч и Надежда Морозова стартовали с личным рекордом на Кубке мира по конькобежному спорту
НУР-СУЛТАН, 24 янв - Sputnik. На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) казахстанка Надежда Морозова установила личный рекорд.
Первой Екатерина Айдова одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров. Второе место у Анны Нифантовой (Беларусь). Канадская спортсменка Беатрис Ламарш стала третьей на этой дистанции.
На этой же дистанции, но у мужчин, третье место занял Роман Креч, уступив поляку Петру Мичальски (1-е место) и эстонцу Мартену Лииву (2-е место).
Другие казахстанцы Демьян Гаврилов и Александр Кленко стали пятым и шестым соответственно.
На следующей дистанции в 3 тысячи метров Надежда Морозова установила свой личный, который позволил ей стать третьей в группе B. Ее финишное время составило 4:07.602. Казахстанка в итоге стала третьей в группе B. Первой финишировала Рагне Виклунд (Норвегия), а второй - Мелисса Вийфе (Нидерланды).
Добавим, что позже состоятся соревнования в группе А.