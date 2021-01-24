 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай добивается встречи Си c Байденом, - В.Скосырев
00:14 25.01.2021

Для подготовки саммита Пекин хочет отправить в США делегацию высокого уровня
Владимир Скосырев

Пекин хочет рассеять негативную атмосферу в американо-китайских отношениях. По словам представителя МИД КНР, добрый ангел победит силы зла. В роли ангела должен выступить член политбюро Компартии Ян Цзечи, его хотят послать в Вашингтон. Визит готовит по неофициальным каналам посольство Китая в Америке. Пекин надеется перезагрузить связи с Америкой, включив в повестку переговоров изменения климата и пандемию. СМИ США, сообщившие об инициативе КНР, ссылаются на источники в администрации президента Джозефа Байдена. Но китайские дипломаты отрицают, что выдвигали такое предложение.
Если члены Компартии Китая, приверженной учению Карла Маркса, заговорили об отношениях с Вашингтоном, используя религиозные образы, это что-нибудь да значит.

Возможно, информация газеты Wall Street Journal о том, что Пекин вступил в неформальный контакт с командой президента США Джозефа Байдена, ответственной за национальную безопасность, – вовсе не домысел ее репортеров. Дело, по сведениям "людей, знающих об инициативе", обстоит так.

Пекин желает изучить возможность проведения саммита между Китаем и США. Идея направить для этого Ян Цзечи в Вашингтон была выдвинута в декабре, после того как председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах. Предложение было сделано в письме посла Китая в США Цуй Тянькая и в разговорах с посредниками. Ян, как планируется, должен привезти иной месседж Вашингтону по сравнению с тем, что он передавал американцам во время президентства Трампа. Тогда приоритетом Вашингтона были торговые вопросы. А теперь Байден делает упор на изменение климата и пандемию. Ян тоже хочет сконцентрироваться на этих проблемах, так же как и продвинуть встречу Си с Байденом.

Один из знакомых "с тем, как шли эти контакты", сказал, что Пекин действовал осторожно, опасаясь, что предложение могло быть отвергнуто на встрече с глазу на глаз. Тем не менее предложение свидетельствует о том, что Пекин надеется стабилизировать отношения, которые ухудшились до самого низкого за целые десятилетия уровня. Для Си восстановление рабочих отношений с президентом США имеет ключевое значение. Си нужна спокойная атмосфера в ближайшие два года, поскольку он в качестве генерального секретаря Коммунистической партии собирается выдвигать свою кандидатуру на съезде на третий срок подряд. Ошибки в регулировании отношений с США могли бы навлечь на него критику внутри партии.

Китайская сторона планирует предложить, чтобы Китай и США сотрудничали в разработке протоколов о прививках. Это облегчит поездки друг к другу граждан обеих стран. Другой темой переговоров может быть совместное распределение вакцин развивающимся странам. Однако это может породить риск для США. Ведь такое сотрудничество может придать легитимность китайским вакцинам. Ученые критиковали Китай за то, что их разработка не была прозрачной.

Пока что Белый дом не проявил охоты быстро встретиться с высокопоставленным китайским чиновником, не говоря уже о том, чтобы провести вскоре саммит Байден–Си. Байден сказал, что сначала встретится с союзниками и обсудит с ними вопрос, как вместе вести противоборство с Китаем, то есть осуществлять политику "единого фронта".

В администрации США команда по национальной безопасности еще не сформирована. А кандидат в госсекретари не утвержден Конгрессом. Но те чиновники Байдена, которые не нуждаются в утверждении, начали создавать список антикитайских акций, предпринятых Трампом в последние месяцы. Дэвид Доллар, который был представителем президента США Барака Обамы по торговле в Китае, говорит, что подготовка саммита Байден–Си растянется надолго – на весь 2021 год.

Но, перефразируя Максима Горького, можно спросить: "А был ли мальчик-то, может, мальчика и не было?" Ведь пресс-служба посольства Китая в США сообщила, что посол Цуй Тянькай не направлял помощникам Байдена писем с предложением обсудить проведение китайско-американского саммита.

В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Все серьезные переговоры между Китаем и США начинались именно с таких закрытых обменов. Именно таким образом была организована встреча Мао Цзэдуна с Ричардом Никсоном. Китай стремится обсудить вопрос об экономических санкциях, а также о частичном снятии барьеров для поставки американских изделий для китайских технологических компаний. В обмен, наверное, Китай готов предоставить льготы американским компаниям на китайском рынке. Если такой вариант возможен, то Китай пойдет на официальные переговоры. В принципе Китай хочет выяснить, как администрация Байдена будет вести себя по отношению к нему. Но нужно иметь в виду, что такая утечка могла быть сделана только со стороны американцев. Они хотят показать, что Китай крайне нуждается в Америке".

24.01.21

Источник - ng.ru
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