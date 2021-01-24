Русских в Молдове опять обманули. Кишинев перенимает языковой опыт Киева, - С.Гамова

00:16 25.01.2021

24.01.2021

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Кишинев перенимает языковой опыт Киева: велит нацменьшинствам молчать



Майя Санду обещала нацменьшинствам гарантировать их права.

Социалистическая партия Молдавии (ПСРМ) намерена на весенней сессии принять новый вариант закона о функционировании языков. Накануне Конституционный суд (КС) признал ранее принятый закон, возвращающий право русскоязычным гражданам говорить на родном языке, обращаться на нем к врачу, в суд и получать понятный им ответ, неконституционным. Депутат парламента Молдавии Федор Гагауз заметил "НГ", что проблем с русским языком нет в Гагаузской автономии: там его в школах преподают. В безопасности русские и их язык в Приднестровье. В остальной части страны идет выдавливание русского из всех сфер.

Языковые войны ведутся в Республике Молдавия (РМ) практически постоянно. Попытка заставить приднестровцев говорить только на молдавском (румынском) привела сначала к языковым забастовкам, в частности на Молдавском металлургическом заводе в городе Рыбница, а в 1992 году – к вооруженному конфликту на Днестре. Сегодня русскоязычным отказывают в праве обслуживаться на родном языке, учиться (русских школ почти не осталось, а действующие выживают под вывеской славянского лицея и др.) В последнее время между представителями титульной нации и русскоговорящими сложились нормальные отношения. Но действия властей, в том числе КС, могут нарушить национальное равновесие на уровне общения граждан.



Депутат парламента РМ Федор Гагауз рассказал "НГ", что, "когда СССР уже распадался, в 1989 году в Молдове был принят закон "О функционировании языков". "В 1994 году русский язык получил официальный статус языка межнационального общения (в рамках закона 1989 года). Но закон действовал избирательно. При президенте Владимире Воронине "отношения к нацменьшинствам на уровне улицы" изменилось в положительную сторону. Но в судах, например, гражданин, не владеющий молдавским языком, должен был нанимать переводчика: с ним не говорили вопреки закону на его родном языке и все документы представляли на государственном. Позже происходило сужение сферы употребления русского языка. Все в порядке в Гагаузии. Там сохранились русские школы. И обращаться можно без боязни на русском в любые органы власти и предприятия обслуживания, ответят тоже на русском", – сказал Федор Гагауз. "В 2018 году КС РМ признал закон о языках устаревшим и права русскоязычного населения были ущемлены. По инициативе социалистов в минувшем году парламент принял закон о функционировании языков, вернув ему статус межнационального общения. Но КС признал его неконституционным", – завершил рассказ молдавский депутат, назвав решение КС политическим. При этом он сообщил, что в руководстве Партии социалистов намерены вынести на обсуждение парламента "новый вариант закона о языках".



В молдавском обществе разгорелись жаркие лингвистические споры. Левые партии выступают за возвращение прав нацменьшинствам, правые сами эти права отобрали – через КС. Партия президента Майи Санду, за которую на выборах голосовали и русскоязычные избиратели, которым она обещала справедливость, равенство и право на родной язык, поддержала решение КС. Советник президента Алла Немиренко сделала оскорбительные заявления в адрес русскоговорящих.



В ноябре 2020 года в видеообращении к гражданам РМ Санду пообещала: "Нас всех пытаются запугать страшилками и потоками откровенной лжи. Я гарантирую вам, что в должности президента я обеспечу полное соблюдение ваших прав, включая право на использование вашего родного языка и обучение на вашем родном языке. Никто не собирается закрывать русские школы или ограничивать сферу применения русского языка". Санду также высказалась относительно празднования 9 мая, отметив, что никто не может отнять право граждан отмечать этот праздник. "У нас в Молдове много разных этнических групп, и без твердых механизмов защиты их прав у нас не будет защищенной страны. Я считаю, что в системе государственного управления должно быть больше представителей различных национальностей Молдовы", – подчеркнула она.



Но это было сказано до выборов. После победы Майя Санду, как и большинство молдавских президентов, использовавших во время предвыборной кампании русскую карту, об обещаниях русскоговорящим забыла. На таком фоне можно предположить, что отношения с Приднестровьем у действующего президента РМ вряд ли сложатся: в непризнанной республике три государственных языка – русский, украинский и молдавский. Это европейский подход. Но в Кишиневе, который намерен интегрироваться в ЕС, к нацменьшинствам относятся как в авторитарных государствах. Если даже вы говорите на молдавском (румынском) и читаете лекции в вузе на этом языке, то вам все равно откажут в работе, потому что "вы думаете на русском". Человек, которому предъявили этот аргумент, обратился в парламент, где ему ответили, что "сегодня не до языков, надо заниматься экономикой". Экономика осталась в провале, а проблемы языка вышли на тот уровень, который может вернуть на улицы лозунги 90-х годов: "Чемодан–вокзал–Россия".



Один из лидеров партии "Гражданский конгресс" Марк Ткачук обвинил в сложившейся ситуации всех: инициаторов законопроекта, депутатов от правых партий и членов КС.