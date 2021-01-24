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Опиумная эпопея "азиатского Эль Чапо" окончилась в Амстердаме, - "НГ"
00:41 25.01.2021

Главного поставщика наркотиков в Австралию арестовали в столице Нидерландов

Данила Моисеев
24.01.21

В международном аэропорту Схипхол задержан гражданин Канады китайского происхождения Це Чи Лоп, названный агентством Reuters "самым разыскиваемым человеком Азии". Следователи считают, что он построил целую наркоимперию с многомиллиардными оборотами в Тихоокеанском регионе, ответственную за поставку большинства запрещенных веществ в Австралию.

Наркокартели – отнюдь не только преступные сообщества Латинской Америки. Совсем недавно на скамье подсудимых в Италии оказались 447 обвиняемых, в той или иной степени подозреваемых в связях с мафией Ндрангета – предполагаемым монополистом по ввозу кокаина в Западную Европу. Из азиатских примеров можно вспомнить "опиумного короля" китайского происхождения Кхун Са из Бирмы, организовавшего "дело" в регионе Золотого треугольника и даже умудрившегося умереть собственной смертью в 2007 году в комфортных условиях, избежав экстрадиции в США.

Бизнес распространения запрещенных веществ интернационален в принципе, а история Це Чи Лопа – одно из самых ярких тому подтверждений.

Глава синдиката Sam Gor или "Компании", родился в китайской провинции Гуанчжоу 57 лет назад. В 1988 году эмигрировал в Канаду, где наладил связи с мафиозной семьей Риззуто в Торонто. В конце XX века получил срок в 9 лет за торговлю героином, что, однако, не помешало Це Чи Лопу по выходе из мест лишения свободы наладить бизнес по производству синтетических наркотиков. Столь малый срок он получил из-за "искреннего" раскаяния. А потом будущему королю метамфитамина удалось разжалобить нью-йоркских судей, убедив их в том, что больным родителям и 12-летней дочери с заболеванием легких нужна его помощь. Он вышел на свободу в 2006 году и еще четыре года провел в Канаде.

Затем он переехал обратно в Азию. Там Це Чи Лоп красиво жил, перемещаясь между Гонконгом и Макао и, не особо скрываясь, проигрывал десятки миллионов долларов в местных казино. За одну ночь мог оставить в заведении Макао 66 млн долл. При этом он оставался гражданином Канады.

Как его не арестовали китайские власти, не совсем понятно. Дело в том, что в XXI веке в КНР ведут безжалостную борьбу с наркотиками. Дилеров продолжают арестовывать одного за другим, а криминальному миру приходится подстраиваться под новую реальность и искать новые пути сбыта товара.

Возможно, у наркобарона были связи с местными чиновниками. Стоит также отметить, что между Гонконгом и Макао контроль формальный, а паромы ходят ежечасно. И все-таки вопросов с китайских властей это не снимает. Не исключено, что правоохранители Поднебесной разрабатывали это дело, но не спешили с задержанием столь важной персоны, желая выудить больше информации.

Так или иначе, но Це Чи Лопа искали два года по ордеру на арест от Интерпола. Однако его экстрадиции требуют не КНР и не Канада, а Австралия. У Канберры наточен зуб на человека, который, по данным Австралийской федеральной полиции, ответственен за 70% наркотрафика в стране-континенте. В целом же рынок сбыта наркобарона охватывает почти весь Тихоокеанский регион – от Японии до Новой Зеландии.

Доходы картеля, по данным ООН, могли составить от 8 до 17,7 млрд долл. за один лишь 2018 год, а стоимость рынка, подконтрольного "Компании", может исчисляться 70 млрд. Недаром арестованного называют "Азиатским Эль Чапо", а кто-то сравнивает его даже с легендарным Пабло Эскобаром.

По данным Reuters, бизнес Це Чи Лопа самым непосредственным образом связан с регионом Золотого треугольника – центром выращивания опиатов, где тоже вроде бы велась активная борьба с производством наркотиков. Там ведущие позиции также заняли китайцы.

"В Мьянме борьба с наркотиками находится в ведении правительственных войск, до снижения наркотрафика страна получала от него немалый доход. В Таиланде фермеров пытались убедить выращивать кофе. Во всех странах производство опиума связано с безысходностью и бедностью, особенно это касается штата Шан Мьянмы", – говорит руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Эксперт в разговоре с "НГ" отметил, что хотя в Золотом треугольнике и имелись определенные успехи в борьбе с производством наркотиков, однако в последнее время информации из региона поступает подозрительно немного. "Для Юго-Восточной Азии это вообще крайне болезненный вопрос, и лишний раз его поднимать никому не выгодно. Причем про выборы и проблемы рохинджа западные СМИ пишут много, а про опиумную проблему гораздо меньше. Возможно, заинтересованные лица стали лучше скрываться, к тому же Золотой треугольник сам по себе регион труднодоступный, поскольку горы там сочетаются с лесными массивами, а жаркий климат изобилует проливными дождями", – рассуждает Мосяков.

Источник - ng.ru
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