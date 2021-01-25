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Новая администрация США поднимает Азию против Китая, - "Къ"
08:58 25.01.2021

Америка предвидит славное прошлое

Газета "Коммерсантъ" №11/П от 25.01.2021, стр. 6
После смены власти в Белом доме Вашингтон берет курс на укрепление оборонного сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Цель США - сдерживание Китая. В ходе своего первого телефонного разговора с главой Минобороны Японии Нобуо Киси новый глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил: в случае военного конфликта между Японией и Китаем Вашингтон готов оборонять оспариваемые Пекином острова Сенкаку в соответствии с японо-американским договором о безопасности. Впрочем, реализация плана глобальных альянсов против Пекина может дать сбой. Жесткая конфронтация с КНР противоречит экономическим интересам союзников США в Азии, предпочитающих сдерживанию Китая модель соперничества-сотрудничества.

Состоявшиеся в воскресенье телефонные переговоры министра обороны США Ллойда Остина с его японским коллегой Нобуо Киси, которому утвержденный в новой должности глава Пентагона позвонил сразу после беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, показали возрастающее значение азиатской компоненты в политике нового президента США Джо Байдена. Как заявил по итогам беседы глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, министры обсудили двустороннее сотрудничество в области безопасности, северокорейскую проблему и ситуацию вокруг находящихся под японской юрисдикцией островов Сенкаку, на которые претендует Пекин.

Выстраивая отношения с японским союзником, в которых в период правления администрации президента Трампа порой возникали недоразумения и недосказанность, новая команда в Белом доме сразу выложила на стол свой главный козырь. Как заявил коллеге Ллойд Остин, США не допустят односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.

В случае попытки Пекина захватить острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) Вашингтон будет готов распространить на них действие ст. 5 японо-американского договора о безопасности, предусматривающей вступление в конфликт для защиты союзника.
Напомним, что острова Сенкаку остаются предметом давнего спора между Китаем и Японией, которая с перерывами занимает их с 1895 года, в то время как Пекин называет острова китайскими, ссылаясь на карты XVIII века. После поражения императорской Японии во Второй мировой войне острова перешли под контроль США и были переданы Токио в 1972 году. Конфликт Токио и Пекина обострился еще больше после того, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного владельца три из пяти островов архипелага, что должно было подчеркнуть статус Сенкаку как части японского государства.

Укреплению альянса США с Японией, на территории которой базируется крупнейший американский военный контингент в Индо-Тихоокеанском регионе, должна способствовать и передислокация находящейся на Окинаве военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США Футенма в другую часть острова - Хэноко. За многие годы база Футенма снискала недобрую славу среди местных жителей в связи с многочисленными инцидентами с участием американских морских пехотинцев и нагрузкой на инфраструктуру, однако добиться полного вывода контингента США так и не удалось. Обнародованное ранее компромиссное решение, которому Токио и Вашингтон намерены следовать при новой администрации в Белом доме, предусматривает перенос базы Футенма в более отдаленный район на север острова.

Как сообщили по итогам переговоров Нобуо Киси и Ллойда Остина в Минобороны Японии, перенос авиабазы Футенма в Хэноко "является единственным решением по снижению нагрузки на жителей Окинавы".
Предвестником грядущей конфронтации Вашингтона и Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе в минувшую субботу и воскресенье стали и события в Южно-Китайском море. Власти Тайваня сообщили о том, что в течение двух дней подряд истребители ВВС КНР и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, входили в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. При этом в зоне досягаемости китайских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования YJ-12, которые могли быть на самолетах ВВС КНР, оказалась отправленная Пентагоном в конце прошлой недели в Южно-Китайское море авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt).

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В связи с последними событиями в Южно-Китайском море Госдеп США, который на прошлой неделе возглавил Энтони Блинкен, выступил с жестким заявлением в адрес Китая. "Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями",- заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он указал на то, что новая администрация в Вашингтоне усилит военную помощь Тайбэю.

В то время как после ухода президента Трампа Вашингтон спешит укрепить глобальные альянсы с союзниками для сдерживания Китая и России, его ключевая ставка на поднимающуюся против Пекина Азию может не сработать. Примечательно, что накануне телефонного разговора глав оборонных ведомств США и Японии газета Asahi опубликовала статью главы японского МИДа Тосимицу Мотэги, который призвал Вашингтон не к конфронтации, а к конструктивному диалогу с Пекином для решения двусторонних разногласий.

По сравнению с периодом нахождения у власти администрации экс-президента США Барака Обамы, когда господин Байден был вице-президентом, влияние и поведение Китая значительно поменялись.

Между США и Китаем существуют конфликты в различных областях, таких как торговля и борьба за превосходство в технологиях, и их будет сложно решить сразу. Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай будут вести конструктивный диалог, а Япония также сможет побудить Китай выполнить свои обязательства в качестве крупной мировой державы",- сообщил Тосимицу Мотэги, дав понять, что Токио не стремится к тотальному сдерживанию Пекина, а предпочитает более гибкую модель соперничества-сотрудничества.

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Между тем политика "двойного сдерживания" Китая и России, провозглашенная 46-м президентом США, может не сработать. "Если обратиться к опыту "первой" холодной войны, то тогда Соединенные Штаты могли проводить успешную политику сдерживания и СССР, и "Красного Китая" прежде всего благодаря своему абсолютному экономическому превосходству над коммунистическими гигантами. Сегодня же ситуация в мире складывается совсем иная",- пояснил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. В качестве одного из примеров эксперт напомнил, что 15 ноября прошлого года в Ханое было подписано соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (Regional Comprehensive Economic Partnership). Его цель - создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Это соглашение подписали военно-политические союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Филиппины и Таиланд. А 30 декабря прошлого года было заключено инвестиционное соглашение между ЕС и КНР, которое стало решающим шагом на пути формирования зоны свободной торговли между Евросоюзом и Китаем. "Баланс экономических сил в мире резко изменился - и не в пользу США, и с этим обстоятельством приходится считаться и тем странам, которые остаются американскими союзниками. В этой ситуации трудно себе представить, что применительно к Китаю американские союзники в Азии и Европе будут добросовестно выполнять свой союзнический долг перед США, особенно в условиях, когда американская политика сдерживания может нанести ущерб их взаимовыгодным экономическим связям с КНР",- резюмирует Владимир Батюк.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611554280
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