Террористы вернулись в Багдад, - Марианна Беленькая

09:05 25.01.2021

Премьер-министр Ирака надеется на обученные американцами спецслужбы



Спустя два дня после самого крупного за несколько лет теракта в Багдаде группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) нанесла новый удар, напав в Ираке на отряд шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Официально победа над ИГ в Ираке была объявлена еще три года назад, но боевые группы этой террористической организации просто затаились. При этом эффективность местных сил безопасности вызывает вопросы, а поддерживающая их международная коалиция во главе с США за минувший год фактически в два раза сократила свое присутствие в Ираке.



По меньшей мере 11 бойцов 22-й бригады "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли и 18 получили ранения, попав в субботу в засаду "Исламского государства" в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Среди погибших в том числе командир бригады. Нападение последовало через два дня после двойного теракта на рынке в центре Багдада в четверг, в результате которого погибли 32 человека и более 100 пострадали. Исполнителями стали два террориста-смертника. Последний похожий теракт был совершен в Багдаде в январе 2018 года фактически на том же месте. Тогда погибли 35 человек.



Напомним, что в конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над "Исламским государством". Однако ячейки группировки никуда не делись. Иракские силы безопасности при поддержке международной антитеррористической коалиции продолжали проводить операции против ИГ в нескольких районах страны. В последние месяцы активность террористов заметно возросла. Это произошло на фоне резкого сокращения сил международной коалиции во главе с США. Напомним, что год назад после американской операции по ликвидации в Багдаде командующего иранскими силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани и замкомандира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди Аль-Мухандиса иракские парламентарии потребовали вывода всех иностранных сил из страны. Сокращение американского военного присутствия за рубежом было целью и президента США Дональда Трампа. В итоге за несколько дней до завершения его президентского срока Вашингтон официально объявил о состоявшемся сокращении американского контингента в Ираке до 2,5 тыс. человек.



За год переговоров с США иракские власти неоднократно отмечали возросший профессионализм своей армии и сил безопасности, однако теракт в Багдаде и в целом всплеск активности террористов заставили усомниться в готовности иракцев самостоятельно справляться с внутренней угрозой.

Предыдущий вывод американцев из Ирака, завершившийся в 2011 году, способствовал созданию и укреплению ИГ в этой стране. Примечательно, что командующим американскими силами в Ираке на тот период был назначенный на днях министром обороны США Ллойд Остин. В 2014 году, также под его руководством, но уже в качестве главы Центрального командования ВС, американцы вернулись в Ирак, чтобы помочь Багдаду в борьбе с ИГ. Так что новый глава Пентагона как никто может оценить ситуацию в сфере безопасности Ирака. Пока же США, как и другие члены международного сообщества, осудили теракты в Багдаде и от лица американского посольства в Ираке пообещали выделить $20 млн на охрану "зеленой зоны" столицы, где находятся многие дипмиссии и госучреждения. Простым иракцам от этого не легче, и число претензий к властям нарастает - в стране уже больше года не прекращаются протесты.



Почему стратегический союз между Вашингтоном и Багдадом оказался под угрозой

Назначенный в мае премьер-министр Ирака Мустафа Каземи ставит перед собой задачу довести страну до новых парламентских выборов. Он должны были состояться в июне, но на днях их перенесли на октябрь. И без того неспокойную страну ждут несколько месяцев напряженной политической борьбы. За это время действующему премьеру нужно доказать свою эффективность и укрепить власть. В четверг, буквально через несколько часов после теракта в Багдаде, он отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных руководителей силовых ведомств. Правда, как отмечает агентство AFP, в тот же день был вынужден отозвать часть своих решений из-за давления различных политических сил. В ходе совещания силовых структур премьер Каземи напомнил, что в последние месяцы спецслужбы провели ряд успешных антитеррористических операций, которые в том числе помешали нескольким попыткам террористов добраться до Багдада, но не смогли помешать терактам в четверг. "Мы не позволим повторить эти нарушения безопасности",- подчеркнул он, добавив, что в работе разведывательной службы есть "проблемы, которые необходимо срочно решать". В пятницу по его приказу была начата специальная контртеррористическая операция "Месть мучеников", об успехах которой поступают ежедневные отчеты в СМИ.



Примечательно, что до назначения на пост премьера Мустафа Каземи четыре года был директором национальной разведывательной службы и не мог не знать о ее проблемах.

Не исключено, что стремительные отставки после теракта в Багдаде стали возможностью избавиться от тех, кто был вне зоны его влияния. Эксперты отмечают, что Мустафа Каземи, проведший много лет в эмиграции в США и Великобритании, опирается на Контртеррористическую службу, чьи бойцы подготовлены международной коалицией, в то время как часть сил безопасности по-прежнему ориентируется на шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", связанное с Ираном. После захвата значительной территории Ирака ИГ в 2014 году оно взяло на себя миссию по борьбе с террористами, однако затем это обернулось борьбой за влияние внутри страны. Сейчас ополчение, как и Контртеррористическая служба Каземи, наперебой обещают отомстить террористам.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №11/П от 25.01.2021, стр. 6