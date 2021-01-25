На пороге смены мирового порядка, или Чего хотят либералы, - Алексей Мошков

09:14 25.01.2021 Новый миропорядок со звериным лицом



Алексей Мошков 25.01.2021



Российские либералы продолжают удивлять. Так, на днях президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов опубликовал большой пост на телеграм-канале "Кремлевский безБашенник", в котором подробно высказался о блокировке аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram на тот момент еще президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия 6 января, при этом основательно пройдясь по отношению российских властей к произошедшему. Точнее, рассматривая этот прецедент сквозь призму этого отношения.



Разумеется, г-н Минтусов выступает на стороне IT-гигантов, в правомерности и легитимности чьих действий у него не возникает даже малейших сомнений, а вот возгласы неодобрения российских властей вызывают у него "приступ святого возмущения", ибо, с его точки зрения, последние покусились на святое - на частное волеизъявление: "Политическая власть сама привыкла блокировать своих политических оппонентов на основе своих представлений „о добре и зле". Власть явно не готова отдавать свою монополию на блокирование аккаунтов в частных социальных сетях частным владельцам социальных сетей. Закрыть аккаунт гражданина по решению судебной власти - понятно. А вот чтобы аккаунт закрывался не по решению судебной власти, а по решению собственников мессенджера, частных лиц - это непонятно представителям нынешнего политического класса России. Точнее, понятно, но принимать российским политикам это не очень хочется", - поясняет он свою позицию. Позицию, надо отметить, весьма любопытную. И вот почему.



Стоит напомнить, что соцсети заблокировали трамповские аккаунты, обосновав это тем, что в постах уходящего президента якобы наличествовали призывы к противоправным действиям. Но вот в чем закавыка: а кто решает, какое высказывание является призывом к противоправным действиям, а какое - нет? Верно: суд. А был ли суд в США по этому поводу? Нет, не было. Но это IT-гигантов это нисколько не остановило: они сами взяли на себя роль судей, решив, что стоит осуществить акт цензуры, таким образом выйдя из правового поля.



Но г-на Минтусова это нисколько не смущает, даже наоборот, он полагает, что так и надо, что соцсети в своем решение абсолютно правы. Правы, нарушая закон. А вот те, кто призывает к тому, чтобы посмотреть на все это с точки зрения легитимности, - сильно заблуждаются. Интересная получается раскладка.



Понятно, что г-ну Минтусову нужен был повод, чтобы обрушиться на российскую власть, но зачем выискивать явно сомнительный и даже несостоятельный, когда и реальных предостаточно? Чтобы, может быть, сместить фокус внимания с существенного на то, что таковым не является? Или оправдать "американскую демократию"?



Но давайте смотреть правде в глаза: критика российских властей касательно самодеятельности соцсетей - она обоснована, пусть и не на сто процентов, но на девяносто - уж точно. Но это совершенно не говорит о том, что российская власть - она за справедливость и закон. Просто у наших политиков есть одно примечательное свойство: периодически они говорят абсолютно правильные вещи, но лишь когда дело касается того, что происходит в другой стране. И говорят они это тогда, когда это им выгодно: ну чтобы, допустим, указать на определенные провалы в тех странах, которые по другим показателям могут дать России нехилую фору. Это - общеизвестно. И как-то даже странно, что г-н Минтусов (президент Европейской ассоциации политических консультантов!) решил - по крайней мере, складывается такое впечатление - двинуться той же скользкой дорожкой.



И в этом своем движении он доходит до абсурда: "И здесь мы вплотную приблизились к более фундаментальному вопросу, чем даже вопрос о свободе слова. Это - вопрос о взаимоотношении собственности и власти. Разные государства решали этот вопрос по-разному в различные периоды своей истории. По-разному решают и сейчас. И если в конфликтах между властью и собственностью в России всегда побеждала власть, то в США в подобных конфликтах власть побеждает далеко не всегда. Закрытие аккаунта действующего президента США частными лицами, владельцами социальных сетей - как раз этот случай и яркая этому иллюстрация. Социальные сети обретают политическую субъектность. С их владельцами надо разговаривать. Их надо убеждать и - о ужас! - даже договариваться с ними. Они - „право имеют". У них свое представление о „добре и зле"", - заключает он, буквально утверждая право IT-гигантов на неподчинение закону.



Это уже не либерализм и не демократия, это уже анархия называется!



Но почему-то не думается, что г-н Минтусов причисляет себя к последним. Нет, он вполне себе последовательный либерал, просто он, как, собственно, и многие наши российские политики, сознательно опускает из виду - для читателя, разумеется - некоторые звенья. Например, а с чего он, собственно, взял, что глава Facebook (Instagram принадлежит последней) Марк Цукерберг и руководитель Twitter Джек Дорси давали отмашки на блокировку аккаунтов Трампа, исходя из сугубо своей этической оценки ситуации, а не действовали по договоренности с демократами? Согласитесь, последнее объяснение выглядит очень даже логично: они содействуют укреплению Байдена и ко, а те им взамен выдают некие преференции, пока еще не ясно какие, но скоро, надо полагать, узнаем. Иначе ради чего им так рисковать?



А так они убивают одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, входят в тесную связку с демократами, которые будут у власти в США как минимум ближайшие четыре года, а во-вторых, делают пробный заход на политическое поле, заявляя, как пишет г-н Минтусов, о своей политической субъектности. И вот этот второй момент - если брать в глобальном масштабе - куда серьезнее первого, ибо это претензия на новый мировой порядок.



Это будущее очень хорошо отражено/предвосхищено в кинематографе: сколько уже снято фильмов, повествующих о власти транснациональных корпораций, являющихся реальной властью в мире! "Первому игроку приготовиться", "Призрак в доспехах", "Сфера", "Арес" и прочие, прочие. А сколько написано книг! "Нейромант" Уильяма Гибсона, "Видоизменный углерод" Ричарда К. Моргана (кстати говоря, экранизированный), "Трилогия Беззумного Аддама" Маргарет Этвуд и другие. И вот IT-гиганты (напомним, что к соцсетям присоединились и Apple с Google) делают первый шаг в этом направлении. Пока это лишь заявка, которая, отметим, дорого им обошлась: Facebook и Twitter за два дня, прошедших после блокировки аккаунтов Трампа, потеряли более 50 млрд долларов рыночной стоимости. Но тем не менее заявка вполне успешная. На выхлопе картинка получилась такая, какая нужно: соцсети, а следом и другие IT-гиганты заявили о своей политической субъектности. И теперь да, с ними начнут считаться, и чем дальше, тем больше - вплоть до полной победы и установления корпоратократического режима.



И, надо полагать, г-н Минтусов именно за такое "радужное" будущее, потому что вряд ли президент Европейской ассоциации политических консультантов не понимает, что вся эта история означает на практике.



А впрочем, чему удивляться: либерализм - он, по сути, и является идеологической основой большого капитала, а корпоратократия - в политическом отношении - его венцом. Так что все вполне закономерно вплоть до "либеральной" подачи с подменой понятий! Источник - svpressa.ru

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