 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.01.2021
10:40  После пандемии в мире начнется бум потребления, - А.Комраков
09:48  Казахизация Казахстана: модели и прогнозы, - Дмитрий Верхотуров
09:28  Кашкадарья. Сбор с учителей денег на бюст Каримова опровергли
09:14  На пороге смены мирового порядка, или Чего хотят либералы, - Алексей Мошков
09:05  Террористы вернулись в Багдад, - Марианна Беленькая
08:58  Новая администрация США поднимает Азию против Китая, - "Къ"
00:41  Опиумная эпопея "азиатского Эль Чапо" окончилась в Амстердаме, - "НГ"

00:39  Переговорный спектакль. Арена империалистических интриг в Афганистане, - С.Кожемякин
00:16  Русских в Молдове опять обманули. Кишинев перенимает языковой опыт Киева, - С.Гамова
00:14  Китай добивается встречи Си c Байденом, - В.Скосырев
Воскресенье, 24.01.2021
22:38  Почему Ленин помог Ататюрку, и Путин помогает Эрдогану? - Ахмет Бурханов
22:35  Сразу три казахстанских конькобежца заняли призовые места на этапе Кубка мира
17:18  Беглая вдова и экс-депутатка Госдумы Мария Максакова вернулась в РФ. Щас споет!
17:05  УкрХунта. Фашисты и полиция – одна коалиция, - А.Гулько
16:50  Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России (видео)
16:34  Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую
15:06  Google шантажирует... Австралию. IT-империи против классических государств
12:32  В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы
12:14  Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром
12:10  Когда сознание является лишним. Можно ли сомневаться в государстве? - В.Макаренко
11:58  В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев
10:45  Однополярный мир начался с "Бури в пустыне, - Д.Родионов
10:24  В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин
10:16  Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"
10:12  Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников
10:06  Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
09:44  Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:38  Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"
09:26  Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора
00:39  К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев
00:12  "Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
20:20  В Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
19:06  "Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова
18:44  МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
17:26  Бухарские евреи: как народ с Ближнего Востока оказался в Средней Азии и почему к ним хорошо относились?
16:09  Умер гуру американской журналистики - Ларри Кинг (потомок еврейских мигрантов из Белоруссии)
13:33  Появятся ли в Казахстане свои "навальные"?
12:35  Образовательная сегрегация. Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов? - Ж.Байхожа
12:31  Азиатские тигры Джо Байдена. Перспективы внешней политики США туманны, - А.Храмчихин
12:27  На инаугурации Жапарова будут палить из пушек. По бишкекским воробьям?
11:47  Зачем в Казминкультуры пришел "Веселый молочник"? Странное кадровое решение премьера Мамина не поняли в социальных сетях
11:37  Американские чиновники, попавшие под санкции Китая, останyтся без работы, - "НГ"
11:34  Дубы и дуболомы... Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
11:29  Смогут ли США помириться с Ираном. Все зависит от расторопности главы Белого дома, - С.Смирнов, М.Бондарева
11:18  Тунис. Не "жасминовая" революция, но яростные протесты - Р.Мустафин
10:05  Вооруженное насилие в США достигло максимума перед вступлением Джо Байдена в должность президента, - Handelsblatt
09:12  За овцу ответишь: в Тунисе опять беспорядки и протесты, - К.Логинова
00:53  Либеральный тоталитаризм, - Артем Воробьев
00:15  Фирас Ильяс: Турция меняет баланс сил в ЦентрАзии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На пороге смены мирового порядка, или Чего хотят либералы, - Алексей Мошков
09:14 25.01.2021

Новый миропорядок со звериным лицом

Алексей Мошков 25.01.2021

Российские либералы продолжают удивлять. Так, на днях президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов опубликовал большой пост на телеграм-канале "Кремлевский безБашенник", в котором подробно высказался о блокировке аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram на тот момент еще президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия 6 января, при этом основательно пройдясь по отношению российских властей к произошедшему. Точнее, рассматривая этот прецедент сквозь призму этого отношения.

Разумеется, г-н Минтусов выступает на стороне IT-гигантов, в правомерности и легитимности чьих действий у него не возникает даже малейших сомнений, а вот возгласы неодобрения российских властей вызывают у него "приступ святого возмущения", ибо, с его точки зрения, последние покусились на святое - на частное волеизъявление: "Политическая власть сама привыкла блокировать своих политических оппонентов на основе своих представлений „о добре и зле". Власть явно не готова отдавать свою монополию на блокирование аккаунтов в частных социальных сетях частным владельцам социальных сетей. Закрыть аккаунт гражданина по решению судебной власти - понятно. А вот чтобы аккаунт закрывался не по решению судебной власти, а по решению собственников мессенджера, частных лиц - это непонятно представителям нынешнего политического класса России. Точнее, понятно, но принимать российским политикам это не очень хочется", - поясняет он свою позицию. Позицию, надо отметить, весьма любопытную. И вот почему.

Стоит напомнить, что соцсети заблокировали трамповские аккаунты, обосновав это тем, что в постах уходящего президента якобы наличествовали призывы к противоправным действиям. Но вот в чем закавыка: а кто решает, какое высказывание является призывом к противоправным действиям, а какое - нет? Верно: суд. А был ли суд в США по этому поводу? Нет, не было. Но это IT-гигантов это нисколько не остановило: они сами взяли на себя роль судей, решив, что стоит осуществить акт цензуры, таким образом выйдя из правового поля.

Но г-на Минтусова это нисколько не смущает, даже наоборот, он полагает, что так и надо, что соцсети в своем решение абсолютно правы. Правы, нарушая закон. А вот те, кто призывает к тому, чтобы посмотреть на все это с точки зрения легитимности, - сильно заблуждаются. Интересная получается раскладка.

Понятно, что г-ну Минтусову нужен был повод, чтобы обрушиться на российскую власть, но зачем выискивать явно сомнительный и даже несостоятельный, когда и реальных предостаточно? Чтобы, может быть, сместить фокус внимания с существенного на то, что таковым не является? Или оправдать "американскую демократию"?

Но давайте смотреть правде в глаза: критика российских властей касательно самодеятельности соцсетей - она обоснована, пусть и не на сто процентов, но на девяносто - уж точно. Но это совершенно не говорит о том, что российская власть - она за справедливость и закон. Просто у наших политиков есть одно примечательное свойство: периодически они говорят абсолютно правильные вещи, но лишь когда дело касается того, что происходит в другой стране. И говорят они это тогда, когда это им выгодно: ну чтобы, допустим, указать на определенные провалы в тех странах, которые по другим показателям могут дать России нехилую фору. Это - общеизвестно. И как-то даже странно, что г-н Минтусов (президент Европейской ассоциации политических консультантов!) решил - по крайней мере, складывается такое впечатление - двинуться той же скользкой дорожкой.

И в этом своем движении он доходит до абсурда: "И здесь мы вплотную приблизились к более фундаментальному вопросу, чем даже вопрос о свободе слова. Это - вопрос о взаимоотношении собственности и власти. Разные государства решали этот вопрос по-разному в различные периоды своей истории. По-разному решают и сейчас. И если в конфликтах между властью и собственностью в России всегда побеждала власть, то в США в подобных конфликтах власть побеждает далеко не всегда. Закрытие аккаунта действующего президента США частными лицами, владельцами социальных сетей - как раз этот случай и яркая этому иллюстрация. Социальные сети обретают политическую субъектность. С их владельцами надо разговаривать. Их надо убеждать и - о ужас! - даже договариваться с ними. Они - „право имеют". У них свое представление о „добре и зле"", - заключает он, буквально утверждая право IT-гигантов на неподчинение закону.

Это уже не либерализм и не демократия, это уже анархия называется!

Но почему-то не думается, что г-н Минтусов причисляет себя к последним. Нет, он вполне себе последовательный либерал, просто он, как, собственно, и многие наши российские политики, сознательно опускает из виду - для читателя, разумеется - некоторые звенья. Например, а с чего он, собственно, взял, что глава Facebook (Instagram принадлежит последней) Марк Цукерберг и руководитель Twitter Джек Дорси давали отмашки на блокировку аккаунтов Трампа, исходя из сугубо своей этической оценки ситуации, а не действовали по договоренности с демократами? Согласитесь, последнее объяснение выглядит очень даже логично: они содействуют укреплению Байдена и ко, а те им взамен выдают некие преференции, пока еще не ясно какие, но скоро, надо полагать, узнаем. Иначе ради чего им так рисковать?

А так они убивают одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, входят в тесную связку с демократами, которые будут у власти в США как минимум ближайшие четыре года, а во-вторых, делают пробный заход на политическое поле, заявляя, как пишет г-н Минтусов, о своей политической субъектности. И вот этот второй момент - если брать в глобальном масштабе - куда серьезнее первого, ибо это претензия на новый мировой порядок.

Это будущее очень хорошо отражено/предвосхищено в кинематографе: сколько уже снято фильмов, повествующих о власти транснациональных корпораций, являющихся реальной властью в мире! "Первому игроку приготовиться", "Призрак в доспехах", "Сфера", "Арес" и прочие, прочие. А сколько написано книг! "Нейромант" Уильяма Гибсона, "Видоизменный углерод" Ричарда К. Моргана (кстати говоря, экранизированный), "Трилогия Беззумного Аддама" Маргарет Этвуд и другие. И вот IT-гиганты (напомним, что к соцсетям присоединились и Apple с Google) делают первый шаг в этом направлении. Пока это лишь заявка, которая, отметим, дорого им обошлась: Facebook и Twitter за два дня, прошедших после блокировки аккаунтов Трампа, потеряли более 50 млрд долларов рыночной стоимости. Но тем не менее заявка вполне успешная. На выхлопе картинка получилась такая, какая нужно: соцсети, а следом и другие IT-гиганты заявили о своей политической субъектности. И теперь да, с ними начнут считаться, и чем дальше, тем больше - вплоть до полной победы и установления корпоратократического режима.

И, надо полагать, г-н Минтусов именно за такое "радужное" будущее, потому что вряд ли президент Европейской ассоциации политических консультантов не понимает, что вся эта история означает на практике.

А впрочем, чему удивляться: либерализм - он, по сути, и является идеологической основой большого капитала, а корпоратократия - в политическом отношении - его венцом. Так что все вполне закономерно вплоть до "либеральной" подачи с подменой понятий!

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611555240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса – соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями автотранспорта
- В регионах снизились экономические показатели
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Кордайский район Жамбылской области
- Топ-10 экспортных товаров Казахстана
- Заявление МИД РК в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия
- МИОР презентовал основые принципы общественного контроля
- Суд вынес приговор по делу о получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  