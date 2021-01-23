Кашкадарья. Сбор с учителей денег на бюст Каримова опровергли

09:28 25.01.2021

Сбор с учителей денег на бюст Каримова опровергли

ОблУНО Кашкадарьи опровергло сообщения о сборе денег с учителей для приобретения бюста первого президента. При этом в управлении подтвердили, что директоры ряда школ проявили инициативу приобрести бюсты самостоятельно.



Управление народного образования Кашкадарьинской области опровергло сообщение в интернете о том, что с учителей одной из школ собирались деньги на приобретение бюста первого президента Узбекистана Ислама Каримова.



В сообщении говорилось, что директор школы (ее номер и район не уточнялись) принес из хокимията бюст Ислама Каримова. Его стоимость составляет 450 тысяч сумов, и каждому учителю якобы нужно было заплатить по 10 тысяч сумов. Автор сообщения также выразил недовольство бесконечными сборами денег.



В своем заявлении облУНО подтверждает, что в целях увековечения памяти Ислама Каримова оно получило для распределения 200 бюстов. Из них 30 предназначены для Чиракчинского района, 9 - города Карши, 12 - Каршинского района, 7 - Миришкорского, 12 - Гузарского, 17 - Дехканабадского, 15- Камашинского, 18 - Касанского, 16 - Китабского, 6 - Мубарекского, 7 - Нишанского, 10 - Касбинского, 15 - Шахрисабзского, 18 - Яккабагского и 4 - города Шахрисабза.



Эти бюсты сейчас хранятся в облУНО. Средства для них должны поступить от спонсоров или внебюджетных источников, говорится в заявлении.



В 5 районах (Чиракчинском, Мубарекском, Каршинском, Касанском и Дехканабадском) бюсты переданы школам, директоры которых проявили инициативу оплатить их самостоятельно, отметили в облУНО.



"Установлено, что денежные средства не собирались со школьных коллективов", - заявили в управлении.



Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиеева от 25 января 2017 года 2 сентября установлено Днем памяти первого президента, а 30 января отмечается день рождения Ислама Каримова. Документом также утвержден ряд мер по увековечению памяти первого президента.