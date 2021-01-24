После пандемии в мире начнется бум потребления, - А.Комраков

10:40 25.01.2021 А для России власти готовят затягивание поясов

Анатолий Комраков

24.01.21



Европейцы надеются на скорый возврат к докризисным привычкам.

В случае победы над пандемией мировую экономику ждет всплеск потребления и возврат к докризисным масштабам туризма и развлечений. Такой сценарий обсуждают европейские и американские экономисты. Потребительский бум государства поддержат стимулированием расходов и мягкой бюджетной политикой, прогнозируют аналитики. Но Россия может оказаться исключением из этого праздника жизни, поскольку власти РФ считают накопление резервов своим безусловным приоритетом. Не случайно текущий уровень поддержки экономики в РФ – один из самых низких.

Крупнейшие экономики по-прежнему страдают от пандемии COVID-19, но уже появляются намеки на оптимизм и надежды на светлое будущее, отмечает британский еженедельник Economist. Авторитетный журнал полагает, что "мы окажемся на пороге цикла экономического роста и художественного обновления". В большинстве западных стран растут расходы на исследования и разработки, что можно считать одним из индикаторов приближения технологического прорыва и будущих достижений.



"Есть основания надеяться, что новая волна инноваций вскоре сможет обратить вспять падающий динамизм экономики", – пишет издание. Хотя коронакризис превосходит по размаху предыдущие экономические катаклизмы, меры властей в западных странах дают надежду на быстрый восстановительный рост. Среди таких мер упоминаются и планы нового президента США Джозефа Байдена по бюджетному стимулированию американской экономики.



Экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которую Байден предложил на пост министра финансов в своей администрации, призвала продолжить масштабные вливания в американскую экономику, невзирая на дефицит бюджета и государственный долг, размер которых бьет рекорды со Второй мировой войны. Комментируя в Сенате "Американский план спасения" размером 1,9 трлн долл., она заявила, что "без дальнейших серьезных действий мы рискуем оказаться перед продолжительной и болезненной рецессией, что впоследствии приведет к долгосрочному ущербу нашей экономике". С ее точки зрения, это вполне безопасно для долгового бремени страны в ситуации, когда процентные ставки находятся на исторически низком уровне.



Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в интервью New York Times предсказывает, что в 2021 году ситуация серьезно улучшится. Он дал президенту Байдену четыре совета: поставить все влияние федерального государства на службу экономике, не беспокоиться о государственном долге (процентные ставки останутся низкими), не беспокоиться о возвращении инфляции и не искать компромисса с республиканской оппозицией.



"COVID-19 похоронил строгую бюджетную экономию. Нам хочется верить, что процентные ставки останутся низкими, что позволит получить дополнительный государственный долг без нагрузки на государственные финансы. Мы вытеснили инфляцию за пределы наших ближайших горизонтов. Экономическую политику определяют положительные ожидания, – отмечает он. – Центральные банки и казначейства действуют в том же ключе: "Полный вперед, и тем хуже для торпед", – говорит Кругман, заимствуя лексику бесстрашного командующего крейсером.



"Проблема будет политической", – считает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун. Общественное мнение восстанет против новой жесткой бюджетной экономии или повышения налогов, если правительства захотят слишком быстро вернуться к уровню дефицита или долга до пандемии, поясняет она.



Напомним, что по сравнению с Европой в США в 2020 году был достаточно скромный уровень поддержки экономики – 14% от размера ВВП 2019 года (во Франции 28%, в Германии 40%). Поддержка экономики в России на этом фоне выглядит даже не скромной, а вызывающе недостаточной – всего 3,5%.



Более мягкую бюджетную политику российские Минфин и Центробанк называют "авантюрой". На Гайдаровском форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина четко заявила, что низкие и отрицательные ставки, скупка активов – это нетрадиционная денежно-кредитная политика. А наращивание долга, бесконечный дефицит, который можно бесконечно рефинансировать – это нетрадиционная бюджетная политика, применение которой в РФ было бы авантюрой. А глава Минфина Антон Силуанов считает заблуждением призывы увеличить государственное финансирование ради оживления экономики. Вероятно, поэтому в 2020 году российские чиновники продолжали наращивать резервы и даже не смогли использовать заложенные в бюджетной росписи деньги. Из запланированных 23,8 трлн руб. на конец декабря израсходовали около 22 трлн.



Федеральная власть в ходе пандемии ковида поскупилась на помощь гражданам и бизнесу, считают эксперты фонда "Либеральная миссия". Скупая поддержка экономики смогла удержать падение ВВП на уровне 4,5%, но только благодаря аномально большой доле государства в экономике. Формально поддержка может быть названа эффективной, но никаких основ для быстрого восстановления заложено не было, считают эксперты.



"Россия так и не овладела умением оперативно менять структуру экономики: осваивать конкурентоспособную новую продукцию, выходить на новые внешние рынки, встраиваться в международные цепочки создания добавленной стоимости", – пишет руководитель экспертной экономической группы Евсей Гурвич. В итоге темпы роста в России ниже, чем у стран с похожим уровнем развития, а "крейсерская скорость" российской экономики между кризисными спадами и шоками составляет всего 1,5–2%.



Правительство фактически смирилось с перспективой второго десятилетия стагнации, считают эксперты "Либеральной миссии". Об этом, в частности, свидетельствует и девальвация целей развития: подписанный в июле 2020 года указ не только переносит на десять лет цели, заявленные на 2024 год в предыдущем указе 2018 года, но еще и корректирует их в сторону понижения.



Будет "после", предрекает известный автор французского издания Monde Ален Фрашон. "Мы вернемся на стадионы, на террасы кафе, в кино и на музыкальные фестивали для ностальгирующих по 1960-м. Будем прижиматься друг к другу. Мы вернемся к стойкам пивных баров и без масок будем ходить по музеям. Нам гарантируют бум экономики на фоне технологического взрыва. Неужели, как нам говорят, после COVID-19, как после войны, наступит иррациональное изобилие?" – рассуждает Фрашон.



Но ждать выхода из кризиса придется как минимум до середины 2023 года, допускает российский предприниматель Олег Дерипаска. Ссылаясь на материалы 39-й ежегодной конференции по здравоохранению от J.P. Morgan, он пояснил в своем Telegram-канале, что почти все ее участники заявили, что еще два года пандемия не даст нам расслабиться. Бизнесмен призвал быть реалистами и исходить из того, что май 2023 года – это, наверное, самый ранний и очень оптимистичный срок, когда ситуация в экономике и жизни начнет возвращаться к докризисному состоянию.



Ранее, в декабре, предприниматель заявил в своей статье, что в стране нет программы серьезного роста ВВП ("и не с какими-то унизительными 1,5–2% в год") и доходов населения. Главной проблемой на пути экономического роста он назвал позицию ЦБ РФ, который, с его точки зрения, исходит из представления о том, что бюджет не должен наращивать расходы, а должен пытаться увеличивать доходы, проводя мифическую консолидацию, то есть увеличивая налоги. При этом ставится задача ограничивать бюджетный дефицит, несмотря на то что российский дефицит бюджета рекордно низкий в мире. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611560400

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