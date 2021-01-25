Сколько стоит "революция", - Алексей Иванов

11:07 25.01.2021

Наступило временное затишье.



Пришла пора заняться конкретикой. Сколько денег вбухано в раскрутку (срочную масштабную раскрутку) несанкционированных акций протеста? И - откуда дровишки?



Ответ на второй вопрос находится в области предположений/допущений. Мы можем вспоминать фамилии олигархов Фридмана или Потанина, рассуждать об одной из пресловутых башен Кремля и/или кое-каких распрекрасных регионалах, говорить про Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, включая, естественно, тамошние спецслужбы... Широк простор, ибо данный проект имеет сразу несколько бенефициаров.



Давайте начнем с более простой штуки. То есть с подсчета бабла.



Политолог и политический консультант, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев:

"Насчет денег. Собрались с технологами из разных городов сегодня вечером. Каждый рассказал, что знал. Сколько платили в его городе за выкуп местного паблика под Навального. В итоге по подсчетам получилось, что за неделю было вгрохано по всей стране порядка 1 млрд рублей. То есть 15 млн долларов. В рекламу фильма и организацию акции через сеть, через паблики и блогеров. Неплохо кто-то отфинансировал. Это вообще-то двухгодовой бюджет ФБК от донатов. А тут за неделю. Кто проплатил? Судя по тому, что фильм Навального это перевод с английского - платили они же".



Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик:

"Мысли на тему - а откуда же деньги? Если они приходят извне, а я практически в этом уверен, то не пора ли раскрыть эти источники и перекрыть?

- На интернет-биржах в последнее время все фейковые аккаунты скупались моментально, если раньше всегда были доступные, то буквально перед этими событиями они скупались очень быстро. Наши ребята, в целях изучения ситуации, пристально наблюдали за этими процессами, делали соотвествующие скрины. По нашим оценкам скуплено было порядка 10 миллионов аккаунтов и если взять 3 основные социальные сети, то получается 30 миллионов, а с учетом растущего спроса средняя цена за аккаунт была 150 рублей. Посчитайте, какая сумма потрачена только на создание имитации массовости в социальных сетях.

- Все так называемые "звезды", от актрисульки Саши Бортич до псевдоюмористов из всяких ТНТшных помоек, открывали свой рот не бесплатно, и оценим их политическую проституцию, ну по самому минимуму в 100.000 рублей за призыв, а их было немало, есть даже элитные, уровня Лолиты.

- Рекламная компания в известных пабликах в социальных сетях, которые публикует такое только за деньги.

- Медиамашина от региональных псевдоСМИ до блогеров, которая упорно работала и работает на разжигание".



"Платят внутренние силы нацеленные на встраивание в Запад. Госдеп не платит. Госдеп вдохновляет, и говорит: "А ну-ка докажите, можно вас к себе взять?" Вот они и стараются", - считает писатель Сергей Орлов. Политолог Дмитрий Евстафьев: "Это не Госдеп. Это все местные. Эти люди здесь. МИ-6 еще будет, и ЦРУ еще будет. Но измена не в Вашингтоне, она здесь, в здешних кабинетах. Может, нам количество башен подсократить?".



Политтехнолог, журналист, обозреватель "Царьграда" Андрей Перла: "Потраченный в январе на организацию массовых беспорядков миллиард - не последний. Финансист Навального Леонид Волков объявил, что в следующие выходные состоятся новые акции протеста. Нет никаких оснований ему не верить, тем более что тактика "митинги и шествие каждое воскресенье, пока полиция не устанет и власть не разбежится" - известная и эффективная тактика революционеров. В последний раз мы наблюдали, как это делается, в Белоруссии - акции протеста продолжались полгода, и даже сейчас нельзя быть уверенным, что они закончились, хотя ясно, что Белорусское государство при поддержке России выстояло... Не надо себя обманывать. 23 января случились не стихийные и даже не хорошо подготовленные акции протеста. 23 января началась первая фаза мятежа, первая фаза попытки государственного переворота, революции, первая фаза попытки изменения государственного строя России. Если вы русский патриот, но не считаете, что сказанное выше - факт, значит, вы очень большой оптимист. Реалист должен признать, что противник подвергает нашу страну и народ смертельной опасности".



25/01/21