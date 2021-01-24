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Европа предпринимает шаги, грозящие господству доллара, - Е.Пустовойтова
12:05 25.01.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 24.01.2021

Новый президент США еще сильнее крутанул колесо печатного станка ФРС

Еще год назад, устав состязаться с американскими электронными платформами, Брюссель решил подготовить к осени 2020 года стратегию создания единой платежной системы, чтобы уменьшить зависимость еврорынка от Visa и Mastercard. Попытка не очень удалась – вмешался коронавирус. Однако намерение избавиться от долларовых пут сохранилось.

В день инаугурации Байдена 20 января, приветствуя одной рукой нового президента Соединенных Штатов, обещающего укрепить трансатлантическое партнерство, другой рукой Еврокомиссия начала новую попытку "использования единой европейской валюты на глобальном уровне для устранения уязвимости финансового рынка, который чрезмерно зависит от американского доллара". Эта срочная мера будет рассмотрена и одобрена уже в январе.

Принято так называемое Сообщение Европейской комиссии. Революционным в документе является то, что он обязывает Еврокомиссию обращаться с инициативой к своим торговым партнерам, чтобы "стимулировать использование в расчетах евро, укреплять статус евро как базовой валюты в торговле, энергетическом и сырьевом секторах, усилить реализацию и обеспечение соблюдения санкционной политики ЕС". Здесь позиция ЕС не отличается от усилий России и Китая отвязать свои экономики от доллара и производить взаиморасчеты в национальных валютах. Напомним, что уже отказались от доллара во взаимной торговле 8 стран Латинской Америки – Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор, Бразилия и Уругвай.

Стремительно растущая сфера европейских электронных платежей, бесцеремонно разодранная на части американскими технологическими компаниями, подстегивает ЕС создать свою собственную, независимую от существующей и способную конкурировать с глобальными компаниями систему быстрых платежей. И она должна опираться не на доллар.

Добиваться автономного плавания в мировой экономике заставили Брюссель не только Дональд Трамп и коронавирус. Как считает нью-йоркский Project Syndicate, евро многие годы находится на острие атаки. После выхода Великобритании из ЕС и начала "пандемии" единую Европу спасли от развала только 750 миллиардов евро так называемого фонда восстановления и выпуск евробондов, аккумулировавших долги стран ЕС. Это заставило Брюссель отложить политику "черного ноля", означающую обязательный бездефицитный баланс государств Евросоюза.

Заседание Европарламента

Все годы своего президентства Трамп подталкивал ФРС печатать доллары. Постоянно слабеющий доллар приносил прибыль на экспорте и отчасти гасил ущерб от возросших социальных выплат во время "пандемии". Новый президент США еще сильнее крутанул колесо печатного станка ФРС. Трамп выделил каждому налогоплательщику по 600 долларов, Байден добавил еще по 1400. Пакет стимулирования нового президента тянет почти на 2 триллиона долларов, из которых половина пойдет на помощь населению, 400 миллиардов на борьбу с коронавирусом и вакцинацию, остальное – на поддержку пострадавших от "пандемии" предприятий. На Wall Street не сомневаются, что главная мировая валюта будет слабеть и дальше. А тут еще Великобритания со своим Brexit и упавшим больше чем на треть экспортом в Евросоюз, итогом чего стал слабеющий фунт стерлингов.

Сейчас все спекулянты валютой расхватывают евро, как пирожки. Европейский Центробанк (ЕЦБ) не хочет предпринимать шаги к повышению ставки рефинансирования. Project Syndicate, имея в виду спекулянтов на биржах валют, считает, что ЕЦБ "сделал из евро козла отпущения, которым теперь легко помыкать". При этом европейские экспортеры – эти самые "козлы" и есть, так как именно им приходится на себе нести бремя дорожающего евро. Евросоюзу требуется срочно найти возможности для поддержки банков без урона экспорту. И ответ тут известен: банки должны стимулировать экспорт на внутреннем рынке еврозоны. Те же итальянцы, продавая больше товаров в Германию и другие северные страны Евросоюза, будут меньше зависеть от укрепляющегося евро. Однако это не избавляет ЕС от главной опасности – мировой финансовый рынок слишком зависит от доллара США, чтобы быть способным смягчить финансовую напряженность. "Падающая стоимость активов европейских компаний в последние годы уже провоцирует риск хищнического поглощения стратегических европейских фирм", – бьет тревогу Eurаctiv. Чтобы взять под контроль собственную валюту, Евросоюзу требуется укрепить стратегическую независимость через укрепление международной роли евро. Сделать евро способным сопротивляться незаконному экстерриториальному применению односторонних санкций Соединенными Штатами. Поэтому и начался очередной подкоп под всемирную власть доллара.

Кристин Лагард

Кристин Лагард

Еврокомиссия считает, что укрепление роли евро принесет "большую стабильность системе", так как диверсифицирует валютный режим в мире и может уменьшить потрясения, возможные в кредитно-денежной политике США. Брюссель наметил 15 ключевых действий, которые он должен предпринять для достижения цели. Среди них – завершение создания банковского союза в ЕС, достижение прогресса в деятельности союза рынков капитала, разработка номинированных в евро товарных деривативов на энергоносители и сырье, стимулирование инвестиций, деноминированных в евро, проведение исследований с финансовыми игроками, институциональными инвесторами и другими организациями для поддержки использования евро как валюты при выставлении счетов и деноминаций.

Крупнейший в мире европейский рынок устал сидеть под долларовым колпаком. В условиях практического отсутствия роста ВВП Евросоюза это становится особенно опасным. И европейцы уже пригласили нового госсекретаря США Антони Блинкена (Anthony Blinken) на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Лиссабон 4 марта.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611565500
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