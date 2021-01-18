Об опасностях расколотого айсберга под названием USA, - Вл.Овчинский

12:10 25.01.2021 И плавающего на нем 46-го президента США

Владимир Овчинский



В конце 2020 года самый крупный айсберг в мире под названием A-68а раскололся. Это заметили ученые из космических агентств.



По предположениям специалистов, на разделение льдины надвое повлияло столкновение с мелководьем. А-68а быстро разрушается. На нем видны многочисленные расколы и трещины, его окружают обломки льда, и под ватерлинией проходят целые тоннели. Отдельные куски настолько большие, что ученым тоже требуется следить за ними из‑за опасности льдин для морских судов.



Ученые опасаются, что айсберг может перекрыть обитающим рядом тюленям и пингвинам доступ к пище, а также раздавить существ, живущих на морском дне. Если А-68а застрянет, то он может находиться на одном месте в течение десяти лет.



Как любил говорить мой знакомый слесарь - сантехник, приступая к очередной починке канализации, - "в этом мире все взаимосвязано".



И, действительно, Создатель так устроил мир, что социальные процессы во многом тождественны природным. Гигантский айсберг под названием USA, также расколотый в конце 2020 года, представляет угрозу не только, и не столько для своих обитателей, как для всего мира, и, особенно, России.



Инаугурационная речь Байдена и "странности" реализации ее положений

Свою инаугурационную речь новый президент США Байден начал словами: "Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости. В горниле веков Америке вновь пришлось пройти через испытание, и Америка приняла этот вызов. Сегодня мы празднуем триумф, но не кандидата, а дела – дела демократии. Народ, воля народа были услышаны, и к воле народа прислушались.



Мы вновь узнали, что демократия – это нечто ценное, что демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала. И сейчас, на этой священной территории, где лишь несколько дней назад насилие попыталось поколебать само основание Капитолия, мы собрались как единая страна под Богом, неделимая, чтобы осуществить мирную передачу власти, как делали это на протяжении более двух столетий".



Так видит демократию Байден и те, кто приводил его к власти. Но десятки миллионов американцев, которые голосовали за Трампа видят иное. Они видят, что результаты выборов у них украли путем открытой массовой фальсификации. Что попытка расследовать эту кражу была пресечена с помощью чудовищной провокации со "штурмом" Капитолия, которую организовали те, кто теперь организовывал инаугурацию. Что эти же люди предлагают сажать сторонников Трампа в тюрьму, увольнять с работы, лишать должностей конгрессменов и сенаторов только за сомнения в чистоте проведенных выборов.



Налицо попытки зачистить Америку от всего, что связано с Трампом, а заодно - от всех консервативных и традиционных ценностей, разделяемых миллионами американцев. Причем речь идет уже не только о подавлении и зачистке, но и о криминализации.



Рядовые американцы, поддерживающие президента Трампа - а это, по меньшей мере, 75 миллионов проголосовавших за него человек - подвергнуты бешенному шквалу попыток маргинализации их убеждений.



Facebook удаляет любой контент с ссылкой на "остановить воровство", хотя количество свидетельств о нарушениях, совершенных в ходе голосования столь велико, что более чем оправдывает поднятие вопросов об избирательной реформе. Twitter блокирует аккаунты сотен тысяч пользователей. Практически отсутствует и любая публичная критика беспрецедентной избирательной цензуры, осуществляемой крупными корпорациями социальных сетей.



Сторонников Трампа изгоняют из публичного дискурса, лишают права голоса, и как будто всерьез намереваясь и вовсе лишить всех прочих прав, криминализуют саму поддержку Трампа.



С какой, например, целью Байден уподобил сенаторов Теда Круза (штат Техас) и Джоша Хоули (штат Мэриленд) Йозефу Геббельсу - главному пропагандисту Адольфа Гитлера?



8 января 2021 года Байден намекнул, что попытки этих законодателей оспорить голоса коллегии выборщиков из спорных штатов являются попыткой нацистского толка.



Что сделал Байден, сравнивая Хоули и Круза с Геббельсом? Он подверг их дегуманизации. Оруэлл в своем романе назвал это расчеловечиванием - "обезличиванием", в современном же языке для этого используется выражение "культура запрета".



Ведь совершенно ясно, что если Круз и Хоули - это Геббельс, все здравомыслящие люди просто обязаны заставить их замолчать, добиться их отстранения от влиятельных постов в Сенате, да и в обществе в целом.



Словно по команде, вскоре после того, как Байден сказал то, что он сказал, демократы Сената принялись обсуждать варианты наказания этих законодателей. Со своей стороны республиканцы в Сенате стали обдумывать возможность отказать этим двум сенаторам в комитетских назначениях. Теперь, по словам официальных лиц Сената, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл (штат Кентукки) склоняется к тому, чтобы лишить обоих этих сенаторов председательских должностей в подкомитетах, тем самым, исключив их из высшего партийного руководства.



За пределами Сената крупные корпоративные доноры также объявили о прекращении любых политических взносов этим двум сенаторам и всем 149 федеральным законодателям, которые поддержали попытки оспорить результаты выборов в ряде штатов. Так Simon & Schuster, например, аннулировали контракт на публикацию будущей книги Хоули о тирании больших технологий.



Не только эти два сенатора, но и их коллеги в обеих палатах, работавшие вместе с ними, отмечали, что ими была получена масса писем от своих избирателей с требованием подвергнуть сомнению результаты выборов в соответствующих штатах: Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Висконсине, Аризоне и Неваде.



Круз и Хоули не призывали к беспорядкам. Напротив, они пытались направить озабоченность избирателей по традиционному американскому пути - через мирные конституционные обсуждения в Конгрессе. Более того, Круз, со своей стороны, в реальном времени осудил беспорядки 6 января, назвав их "подлым террористическим актом".



Объединив конституционное, демократическое поведение сенаторов и их коллег с преступлениями Геббельса, Байден демонизировал как нацистов избирателей этих официальных лиц, которые побуждали их к действиям, и, соответственно, фактически "столкнул под автобус" шокирующе высокий процент американцев, сомневавшихся в результатах выборов.



Конечно, заявление Байдена не было одиночным выстрелом. Он выступил уже после того, как Twitter, Facebook и Instagram закрыли Трампу доступ к своим платформам и начали зачистку аккаунтов его сторонников, а также когда другие крупные субъекты частного сектора открыто призвали к "обезличиванию" советников и сторонников Трампа.



Например, редактор Forbes Рэндалл Лейн объявил, что уничтожит любой бизнес, который нанимает представителей Трампа. По его словам, "наймите любого из соратников Трампа … и Forbes будет считать, что все, о чем говорит ваша компания или фирма, - ложь … Хотите убедиться в том, что крупнейшие деловые СМИ мира станут относиться к вам как к потенциальной воронке дезинформации? Тогда попробуйте их нанять!"



Проект Линкольна, лоббистская структура, управляемая бывшими республиканцами, которые теперь служат демократам, демонизируя республиканцев, объявила, что работает над внесением всех должностных лиц администрации Трампа в черный список.



"Мы создаем базу данных официальных лиц и сотрудников Трампа, которая будет подробно описывать их роли в администрации Трампа и отслеживать, где они сейчас находятся … Они будут привлечены к ответственности, и им не будет позволено притвориться, что, мол, они не были причастны", - написала эта группа в Твиттере.



Deutsche Bank и Signature Bank объявили о закрытии счетов Трампа. Платежные системы, такие как PayPal, Shopify и Stripe, отключили кампанию Трампа и магазины товаров Трампа.



Все эти репрессивные заявления и действия послужили как стимулом, так и узакониванием скоординированных действий, предпринятых в прошлые выходные техническими олигархами Google, Apple и Amazon по уничтожению Parler, платформы для социальных сетей, основанной на свободе слова и запущенной два года назад.



Как отметил профессор права Уильям Джейкобсон на своем веб-сайте Legal Insurrection, нет никаких доказательств, подтверждающих неявное заявление технических гигантов о том, что, мол, Parler каким-либо образом несет ответственность за бунт на Капитолийском холме. В самом деле, как показал Джейкобсон, организаторы насильственных событий использовали Facebook, а не Parler, чтобы мобилизовать своих сторонников.



Parler вовсе не был аффилирован с Трампом. Он вообще не был политическим инструментом. Это была просто платформа, защищающая свободу слова своих пользователей. Это была альтернатива. И вот она была разрушена.



"Я только что дал священную клятву . . . Клятву, которую первым дал Джордж Вашингтон", - заявил в своей речи Байден. -"Но американская история зависит не от кого-то одного из нас, не некоторых из нас, а от всех нас. От людей, которые стремятся к более совершенному союзу. Это великая страна, и мы замечательный народ. За столетия бурь и раздоров, в войне и мире, мы проделали большой путь. И большой путь нам предстоит пройти".



Это как понимать? Байден возвращается к историческим истокам США? А что делать с памятниками, разрушенными и оскверненными его сторонниками по всей Америке? С той идеологической машиной ненависти к истории, которая не вписывается в "новое понимание американской истории", растиражированное подконтрольными демпартии СМИ.



Байден в этой речи заострил внимание на необходимости борьбы с такими явлениями как "подъем политического экстремизма, идеи превосходства белой расы, терроризма внутри страны".



Байден обязал свою администрацию провести полную оценку рисков внутреннего терроризма и экстремизма после того, как здание Капитолия было атаковано 6 января сторонниками экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.



Выполнение этой задачи Байден поручил Управлению директора Национальной разведки, Федеральному бюро расследований и Министерству внутренней безопасности.



"Нам нужна аналитика, основанная на фактах, на основе которой мы сможем сформировать соответствующую политику", - заявила Псаки на пресс-брифинге в Белом доме.



Белый дом также расширит возможности своего Совета национальной безопасности по противодействию внутреннему экстремизму и пересмотрит процедуру обмена информацией о подобных угрозах внутри федерального правительства. Администрация займется координацией всех действий соответствующих ведомств, чтобы ускорить решение этой проблемы.



"Нападение на Капитолий 6 января и произошедшие трагические смерти и разрушения подчеркнули то, о чем мы давно знали: рост внутреннего экстремизма представляет собой серьезную и растущую угрозу национальной безопасности. Администрация Байдена будет решительно... противостоять этой угрозе", - добавила Псаки.



Уже понятно, что никто не будет относить к "внутреннему терроризму" противоправную деятельность Антифы и BLM. В том числе провокационную роль членов этих организаций в событиях, связанных со штурмом Капитолия. Хотя фактов об этом уже накоплено немало. Одновременно, никто не будет рассматривать как экстремизм и внутренний терроризм погромы лета и осени 2020 года. Это уже квалифицировано демократами как легитимные формы протеста. Все будет сосредоточено на правых, патриотических группах белых граждан Америки.



Цинизм составителей инаугурационной речи Байдена состоит в том, что при явном запущенном механизме раскола и подавления инакомыслящих, он одновременно заявляет о необходимости единства американского общества:



"Нужна самая трудноуловимая вещь в демократии – единство. Единство . . . В этот январский день вся моя душа – в этом. Вся моя душа. Сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу страну. Я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле. Объединиться для борьбы с врагами, с которыми мы сталкиваемся – гневом, обидой и ненавистью. Экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью, безработицей и безнадежностью...



... Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут показаться кому-то глупой фантазией. Я знаю, что силы, которые разделяют нас, глубоки и реальны. Но я также знаю, что они не новы. Наша история была постоянной борьбой между американским идеалом – что все мы созданы равными – и суровой уродливой реальностью – что расизм, национализм и страх разрывают нас на части. Эта битва вечна, и победа в ней никогда не бывает незыблемой...



... Мы стоим и видим замечательную Национальную аллею, где доктор Мартин Лютер Кинг говорил о своей мечте...



... Мы стоим на месте, где вечно покоятся в мире герои, которые отдали себя всецело и до конца (все-таки преследует ощущение, что у Байдена проявляются явные признаки деменции. Он, видимо, забыл, что в июле 2020 года Палата представителей конгресса США поддержала демонтаж 12 памятников сторонникам Конфедерации южных штатов в Капитолии за якобы проявления расизма. Это решение активно продвигали именно сторонники Байдена из демпартии. После этого он льет слезы о героях и говорит о единстве? – В.О.).



... И мы стоим на месте, где лишь несколько дней назад бунтующая толпа считала, что она может силой заглушить волю народа, остановить работу нашей демократии, изгнать нас с этой священной территории. Этого не случилось, этого никогда не случится, ни сегодня, ни завтра, никогда. Никогда".



Фрэнсис Фукуяма о прогнившей американской политической системе

"Соединенные Штаты расколоты, отягощены внутренними проблемами и противоречат своим собственным демократическим идеалам", – делает вывод Фрэнсис Фукуяма в своей новой статье в Foreign Affairs о прогнившей американской политической системе (18.01.2021), - "Победы Байдена в Белом Доме с лишь символическим демократическим большинством в Конгрессе будет недостаточно, чтобы Соединенные Штаты восстановили свой международный авторитет: необходимо отвергнуть трампизм и лишить законности все его корни и ветви, как это было с маккартизмом в 1950-х годах. Элиты, которые устанавливают законодательную и нормативную защиту вокруг национальных институтов, должны набраться сил и восстановить свой моральный авторитет".



Почему, обвиняя Трампа, Фукуяма не винит Байдена? Ведь он сам пишет, что когда в 2014 году он писал статью для журнала Foreign Affairs, то сетовал на тот упадок, который образовался в политической жизни Соединенных Штатов, где институты управления становились все более и более неэффективными. "Сочетание заскорузлости политического мышления и всевластия укоренившихся политиков препятствует реформированию этих институтов, - написал он тогда. - И нет никаких гарантий того, что ситуация вдруг изменится без кардинальной перетряски существующих политических порядков".



Но кто в тот момент был во главе этой заскорузлой политической системы? Обама и Байден!!



Фукуяма разочаровался в Трампе. Но Байден-то как может исправить положение, если сам является олицетворением американского "застоя"?



Фукуяма пишет, что "фундаментальные условия, которые привели к этому кризису, остаются неизменными. Правительство США по-прежнему находится в плену влиятельных групп элиты, которые извращают государственную политику в своих интересах и подрывают легитимность власти в целом. И вся система остается все еще слишком жесткой для того, чтобы ее реформировать".



Фактически опровергая посылы о возможном единстве в политической элите США, о которых сейчас говорит Байден, Фукуяма констатирует, что объекты этого единого настроя в каждом случае разные. Для левых (демпартии) неприемлемая элита - это корпорации и группы, связанные капиталистическими интересами, компании, работающие с ископаемыми видами энергоносителей, банки Уолл-Cтрита, миллиардеры хедж-фондов и республиканские мега-доноры - то есть те, чьи деньги работали, чтобы защитить их интересы от любых атак демократов. Для правых (республиканцев) ненавистная им элита - это организаторы "культурной власти" из Голливуда, основные средства массовой информации, университеты и крупные корпорации, которые исповедуют пробудившуюся "светскую идеологию", противоречащую тому, что консервативные американцы считают традиционными или христианскими ценностями.



Даже в тех областях, где, как можно было бы предположить, эти две точки зрения будут пересекаться, например, растущее беспокойство по поводу могущества гигантских технологических компаний, опасения этих политических групп в отношении друг друга носят непримиримый характер. "Синяя Америка" (демократическая) обвиняет Twitter и Facebook в продвижении теорий заговора и трампистской пропаганды, тогда как "красная Америка" (республиканская) считает эти же компании безнадежно настроенными против консерваторов.



Куда пойдет страна после инаугурации Байдена, остается только гадать. Основная неопределенность заключается, по мнению Фукуямы, в том, что произойдет внутри республиканской партии.



Но, конечно, полным бредом являются фантазии Фукуямы о том, что Трамп и его отчаянные сторонники могут превратиться в террористическое подполье, используя насилие, чтобы нанести ответный удар по тому, что они считают незаконной администрацией Байдена.



Борьба с Россией как единственная основа "единства" нынешней американской элиты

Как это часто бывает и в быту, и во внешней политике, непримиримые враги становятся "заединщиками" в борьбе с тем, кого можно определить общим врагом.



При Трампе безоговорочный консенсус республиканцев и демократов был достигнут лишь по России. Речь шла только в методах – Трамп не любил конструировать цветные революции.



При Байдане этот консенсус останется нерушимым. Но, с большой долей вероятности, сместится в сторону организации различных внутренних заговоров, что лежит в основе цветных (оранжевых, гибридных) революций.



Помимо попытки осуществить такую революцию непосредственно в России, борьба будет вестись непосредственно на территориях реальных (вялотекущих, замороженных) военных конфликтов. Прежде всего на Украине и в Сирии.



Украина



Представители команды Байдена заявили, что поставки летального оружия Украине, начатые при Трампе, будут продолжаться.



Об этом 19 января заявили будущий госсекретарь США Энтони Блинкен и кандидат в министры обороны Ллойд Остин, выступая в Сенате.



Блинкен выразился лаконично - отвечая на вопрос одного из сенаторов, он сказал: "Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине".



Более развернуто эту тему затронул будущий глава Пентагона. "Я поддерживаю предоставление Украине оружия, необходимого ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)", - отметил он.



При этом Остин допустил, что объемы помощи могут поменяться. Правда, не уточнил, в какую сторону - уменьшения или увеличения. Будущий министр сказал, что "продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения".



Сейчас объемы этой помощи колеблются на уровне 300 миллионов долларов ежегодно (для сравнения - военный бюджет Украины на 2021 год превышает четыре миллиарда долларов).



Сирия



Новая администрация США приняла решение дополнительно усилить свое военное присутствие на территории Сирии, несмотря на ранее сделанные заявления о готовности покинуть территорию этого ближневосточного государства. 22 января из соседнего Ирака в Сирию были переброшены порядка 500 американских военнослужащих, и, по данным ряда источников, это далеко не окончательная цифра – в течение ближайшего времени в Сирию могут быть дополнительно направлены до 2 тыс. военных армии США.



Специалисты высказывают мнение о том, что причина заключается в намерениях Вашингтона вернуться в северную часть Сирии после нескольких неудачных попыток Вашингтона в прошлом году.



Известно о том, что в настоящий момент на территории северо-восточной Сирии создаются сразу несколько американских военных баз и наблюдательных постов, с целью недопущения российских и сирийских военных в эту часть арабской республике, которые попросту могут перекрыть границу с Ираком, оставив тем самым американские военные объекты и объекты по добыче нефти, без снабжения.



Эскалация в Сирии может значительно усилиться, особенно после заявления будущего министра обороны США Остина о намерениях вытеснить "русских" с Ближнего Востока.



***



Расколотый айсберг несет опасность для судоходства еще большую, чем цельный. Неизвестно, какая часть может протаранить судно. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611565800

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса – соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями автотранспорта

- В регионах снизились экономические показатели

- Кадровые перестановки

- Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Кордайский район Жамбылской области

- Топ-10 экспортных товаров Казахстана

- Заявление МИД РК в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия

- МИОР презентовал основые принципы общественного контроля

- Суд вынес приговор по делу о получении взятки

