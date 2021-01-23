В Узбе начато строительство Сырдарьинской ТЭС и 2-х ветро-станций. Инвестируют - саудиты

13:16 25.01.2021

Начато строительство Сырдарьинской ТЭС

Дан старт проекту строительства Сырдарьинской ТЭС. Две ветроэлектростанции будут построены в Бухарской и Навоийской областях. Планируется развивать водородную энергетику. Во всех проектах участвует саудовская ACWA Power.



24 января одновременно в Ташкенте и Сырдарьинской области прошла церемония начала строительства Сырдарьинской теплоэлектростанции мощностью 1500 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики. Проект будет реализован совместно с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.



На мероприятии в столице также были подписаны соглашения о закупке электроэнергии и инвестиционные соглашения по двум ветроэлектростанциям, которые будут построены в Бухарской и Навоийской областях с участием этой же компании.



Кроме того, Минэнерго и ACWA Power подписали рамочное соглашение по развитии водородной энергетики. Оно "подразумевает первые шаги Узбекистана в достижении поставленной цели для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов путем научных исследований в области водородной и возобновляемой энергетики", отметили в министерстве.



В церемонии участвовали министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и председатель правления ACWA Power Мохаммад Абунайян.



Фото: Хокимият Сырдарьинской области.



Расчетная стоимость проекта Сырдарьинской ТЭС - 1,2 млрд долларов США. Коэффициент полезного действия газотурбинной станции, которая будет построена в городе Ширин, составит около 60%. Объем потребляемого ей природного газа будет почти вдвое ниже, чем на действующей Сырдарьинской ТЭС, построенной в1966 году.



Совокупная мощность ветроэлектростанций "Баш" и "Джанкельды", которые будут построены в Бухарской области и на границе Бухарской и Навоийской областей соответственно, составит 1000 МВт. Расчетная стоимость проекта - около 1,3 млрд долларов. Ожидается, что реализация этих проектов позволит сократить углеродные выбросы на 1,6 миллиона тонн, способствуя достижению целей правительства по переводу 40% энергетических мощностей на возобновляемые источники энергии к 2031 году.



Соглашения об увеличении выработки экологически чистой энергии в Узбекистане на 2500 МВт были подписаны Министерством энергетики, Министерством инвестиций и внешней торговли и компанией ACWA Power в марте 2020 года.



ACWA Power специализируется на разработке, финансировании и эксплуатации оборудования по производству электроэнергии и опресненной воды. Учреждена в 2004 году в Эр-Рияде. Штат компании насчитывает около 3500 сотрудников. Она присутствует в 12 странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.