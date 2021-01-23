В Душанбе сгорел крупнейший рынок стройматериалов "Султони Кабир"

14:36 25.01.2021

Пожар на рынке "Султони Кабир": кто и как возместит ущерб предпринимателям?

Муллораджаб Юсуфзода

Шахло Абдулло



В Душанбе утром 25 января произошел пожар на рынке "Султони Кабир", крупнейшем в Таджикистане рынке стройматериалов и бытовой техники. Корреспонденты Радио Озоди и очевидцы с места событий сообщают, что пожар возник в 7 часов утра и был потушен через два часа.



Пресс-центр МВД Таджикистана спустя три часа после пожара сообщил, что возгорание на рынке "Султони Кабир" произошело из-за короткого замыкания электропроводки. Как специалистам МВД удалось за считанные часы определить причину возгорания – остается загадкой.



Пожар возник в торговых рядах, занимающихся реализацией пластиковых изделий, говорится в официальном сообщении. Ранее торговцы рынка рассказали, что возгорание произошло внутри помещения, в рядах, где продавали шины для автомобилей.



МВД сообщает, что после поступления сообщения в дежурную часть Главного управления противопожарной службы были мобилизованы 16 пожарных машин с 348 пожарниками, кроме того 200 сотрудников группы специального назначения УМВД в городе Душанбе были направлены для обеспечения правопорядка. Однако, многие предприниматели в беседе с Радио Озоди выразили недовольство работой противопожарных служб и обвинили пожарных в медлительности и неподготовленности.



В Душанбе произошел пожар на рынке "Султони Кабир"

По официальным данным, пожар начался примерно в 7.30 утра и был локализован за два часа. МВД Таджикистана сообщило, что площадь возгорания составляет 610 кв. метров.



Власти сообщают, что жертв и пострадавших нет. Ущерб от пожара, по предварительным данным, составил 800 тыс. сомони (около $71 тыс). МВД заявляет, что от пожара было спасено имущество граждан на сумму более 2 миллионов сомони. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



Напомним, это не первый пожар на рынке "Султони Кабир" в Душанбе. В июне 2018 года в результате пожара в торговом центре, расположенном на территории рынка, полностью сгорели более 20 магазинов и лавок. Сумма ущерба тогда составила 3.5 млн сомони (по тогдашнему курсу $390 тыс.).



"Султони Кабир" - один из крупных столичных рынков, был построен в 2000 году на площади 5 га. На рынке заняты 1700 предпринимателей.



Власти Таджикистана, сообщив о пожарах на рынках страны, каждый раз заявляют о несоблюдении правил пожарной безопасности. Однако ситуация не меняется: и на этот раз причиной возгорания, по официальным данным, стало короткое замыкание.



Сразу после тушения пожара возникает вопрос: кто и как возместит ущерб предпринимателям? В прошлом предприниматели-погорельцы признавались, что сгоревшие товары не были застрахованы.



Шахло Абдулло