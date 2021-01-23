 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.01.2021
15:50  Сколько лет Алматы: история города
15:45  Кыргызы. "Белокурая раса Азии"
15:43  Племянница Садыра Жапарова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Вселенная"
15:41  Пекин разрешил морякам стрелять на поражение по кораблям в водах, которые считает своими
15:33  Скончалась Гулчехра Нуруллаева - узбекский мятежный поэт, гуманист, борец
15:31  "Аборигены" и "метрополия". Был ли советский Казахстан колонией России?
15:24  Депутат парламента Монголии Ганбаатар Сайнхуу объявил голодовку на площади

15:23  Власти Туркменистана ужесточают порядок подключения к Интернету
14:47  Навальнизм – это ельцинизм сегодня, - Александр Елисеев
14:36  В Душанбе сгорел крупнейший рынок стройматериалов "Султони Кабир"
13:19  Казахскоязычные и русскоязычные: консенсус пока невозможен? - Дж.Сулеев
13:16  В Узбе начато строительство Сырдарьинской ТЭС и 2-х ветро-станций. Инвестируют - саудиты
12:10  Об опасностях расколотого айсберга под названием USA, - Вл.Овчинский
12:05  Европа предпринимает шаги, грозящие господству доллара, - Е.Пустовойтова
11:07  Сколько стоит "революция", - Алексей Иванов
10:40  После пандемии в мире начнется бум потребления, - А.Комраков
09:48  Казахизация Казахстана: модели и прогнозы, - Дмитрий Верхотуров
09:28  Кашкадарья. Сбор с учителей денег на бюст Каримова опровергли
09:14  На пороге смены мирового порядка, или Чего хотят либералы, - Алексей Мошков
09:05  Террористы вернулись в Багдад, - Марианна Беленькая
08:58  Новая администрация США поднимает Азию против Китая, - "Къ"
00:41  Опиумная эпопея "азиатского Эль Чапо" окончилась в Амстердаме, - "НГ"
00:39  Переговорный спектакль. Арена империалистических интриг в Афганистане, - С.Кожемякин
00:16  Русских в Молдове опять обманули. Кишинев перенимает языковой опыт Киева, - С.Гамова
00:14  Китай добивается встречи Си c Байденом, - В.Скосырев
Воскресенье, 24.01.2021
22:38  Почему Ленин помог Ататюрку, и Путин помогает Эрдогану? - Ахмет Бурханов
22:35  Сразу три казахстанских конькобежца заняли призовые места на этапе Кубка мира
17:18  Беглая вдова и экс-депутатка Госдумы Мария Максакова вернулась в РФ. Щас споет!
17:05  УкрХунта. Фашисты и полиция – одна коалиция, - А.Гулько
16:50  Песков прокомментировал проведение незаконных акций в России (видео)
16:34  Почему иностранцы вкладывают в китайскую экономику в сто раз больше, чем в российскую
15:06  Google шантажирует... Австралию. IT-империи против классических государств
12:32  В Узбекистане активно набирают рабочих на стройки Москвы
12:14  Захар Прилепин: Буржуины умело разводят пипл на погром
12:10  Когда сознание является лишним. Можно ли сомневаться в государстве? - В.Макаренко
11:58  В этом году Центральную Азию могут ждать серьезные потрясения, - Марс Сариев
10:45  Однополярный мир начался с "Бури в пустыне, - Д.Родионов
10:24  В США грядет большая демократическая чистка. Назад в 1937 или вперед в "1984"? - Д.Минин
10:16  Казахстан "дружит" с Россией, но держит ее адептов в тюрьме, - "СП"
10:12  Джо Байден зажигает "огненный пояс" вокруг России, - Сергей Плотников
10:06  Детская болезнь навальнизма, - Дмитрий Ольшанский
09:44  Известный КазЛыжник (бронза ЧМ) Николай Чеботько погиб в автокатастрофе близ Борового
09:38  Издалека долго: каковы шансы на успешный запуск "Северного потока – 2"
09:26  Дастин Порье отправил в нокаут Конора Макгрегора
00:39  К чему призывают реформаторы Казздравоохранения, - Д.Ашимбаев
00:12  "Порченых Москвой" дочерей гастарбайтеров на родине отказываются звать замуж, - "МК"
Суббота, 23.01.2021
21:24  Таджики - как появился этот народ?
21:06  Начальник взорвавшегося цеха Ново-Ангренской ТЭС найден (само)повешенным
20:20  В Душанбе вышла в свет "История государства и права Таджикистана" часть I (от древнейших времен до X в.). Автор - И.Буриев
19:06  "Ата-Бейит". В Бишкеке издана книга, посвященная трагической судьбе 2-го секретаря Компартии Киргизии Торекула Айтматова
18:44  МИД РФ писком отреагировал на публикации посольством США "маршрутов протестов" в Москве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Душанбе сгорел крупнейший рынок стройматериалов "Султони Кабир"
14:36 25.01.2021

Пожар на рынке "Султони Кабир": кто и как возместит ущерб предпринимателям?
Муллораджаб Юсуфзода
Шахло Абдулло

В Душанбе утром 25 января произошел пожар на рынке "Султони Кабир", крупнейшем в Таджикистане рынке стройматериалов и бытовой техники. Корреспонденты Радио Озоди и очевидцы с места событий сообщают, что пожар возник в 7 часов утра и был потушен через два часа.

Пресс-центр МВД Таджикистана спустя три часа после пожара сообщил, что возгорание на рынке "Султони Кабир" произошело из-за короткого замыкания электропроводки. Как специалистам МВД удалось за считанные часы определить причину возгорания – остается загадкой.

Пожар возник в торговых рядах, занимающихся реализацией пластиковых изделий, говорится в официальном сообщении. Ранее торговцы рынка рассказали, что возгорание произошло внутри помещения, в рядах, где продавали шины для автомобилей.

МВД сообщает, что после поступления сообщения в дежурную часть Главного управления противопожарной службы были мобилизованы 16 пожарных машин с 348 пожарниками, кроме того 200 сотрудников группы специального назначения УМВД в городе Душанбе были направлены для обеспечения правопорядка. Однако, многие предприниматели в беседе с Радио Озоди выразили недовольство работой противопожарных служб и обвинили пожарных в медлительности и неподготовленности.

В Душанбе произошел пожар на рынке "Султони Кабир"
По официальным данным, пожар начался примерно в 7.30 утра и был локализован за два часа. МВД Таджикистана сообщило, что площадь возгорания составляет 610 кв. метров.

Власти сообщают, что жертв и пострадавших нет. Ущерб от пожара, по предварительным данным, составил 800 тыс. сомони (около $71 тыс). МВД заявляет, что от пожара было спасено имущество граждан на сумму более 2 миллионов сомони. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, это не первый пожар на рынке "Султони Кабир" в Душанбе. В июне 2018 года в результате пожара в торговом центре, расположенном на территории рынка, полностью сгорели более 20 магазинов и лавок. Сумма ущерба тогда составила 3.5 млн сомони (по тогдашнему курсу $390 тыс.).

"Султони Кабир" - один из крупных столичных рынков, был построен в 2000 году на площади 5 га. На рынке заняты 1700 предпринимателей.

Власти Таджикистана, сообщив о пожарах на рынках страны, каждый раз заявляют о несоблюдении правил пожарной безопасности. Однако ситуация не меняется: и на этот раз причиной возгорания, по официальным данным, стало короткое замыкание.

Сразу после тушения пожара возникает вопрос: кто и как возместит ущерб предпринимателям? В прошлом предприниматели-погорельцы признавались, что сгоревшие товары не были застрахованы.

Шахло Абдулло

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611574560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса – соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями автотранспорта
- В регионах снизились экономические показатели
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Кордайский район Жамбылской области
- Топ-10 экспортных товаров Казахстана
- Заявление МИД РК в связи со вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия
- МИОР презентовал основые принципы общественного контроля
- Суд вынес приговор по делу о получении взятки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  