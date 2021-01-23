Навальнизм – это ельцинизм сегодня, - Александр Елисеев

14:47 25.01.2021

23 января 2021

Навальнизм – это ельцинизм сегодня

Навальный и либерально-коммунистическая тирания

Александр Елисеев



Последние события в США наглядно показали, что либеральные борцуны давят свободы – как фрукты для сока. Причем, для этого активнейшим образом используются левацкие группировки, которых финансируют плутократы.



Впрочем, мы в России уже успели сие заметить – в начале 1990-х. Тогда под соусом свобод либеральные деятели даже и парламент прикончили. К слову, единственный в истории России парламент, избранный в соответствии с нормами классической, западной демократии (как ее рисуют). У меня, кстати, иное представление о том, каким должно быть представительство. От территориальных и производственных общин. Но все-таки.



Прошу заметить, что все это сворачивание русской демократии осуществляли партийные функционеры – во главе с бывшим персеком МГК и кандидатом в члены Политбюро ЦК.



К слову, этот самый Бывший набрал себе популярность тем, что критиковал привилегированных сотоварищей. То есть, разжигал простенькое чувство зависти к "богатеньким". Это очень примитивно, но действенно. Используется теми "богатенькими", которые хотят подмять других "богатеньких". Здесь нет требований национализации, ренты от сырьевой прибыли, кейнсианского увеличения зарплат (для увеличения спроса на развитие производства – в связи с увеличением доходности), развития кооперативного, общественного сектора, увеличения налогообложения богатейших слоев. Но есть только разжигание зависти.



Очень вот этим самым, левацким – пахнет от кампании "борьбы с дворцами". К слову, это очень нездоровое занятие. История неоднократно показала, что "война с дворцами" несет "хижинам" вовсе не мир, а именно войну. Причем, "хижины" страдают больше, ибо у них меньше ресурс для защиты.



По сути, речь идет о некоем соединении либерализма и коммунизма – для защиты интересов крупнейшего, главным образом, транснационального, капитала.



Навальнизм – это ельцинизм сегодня. (В чем-то можно сравнивать, в чем-то - нельзя. Навальный - не Ельцин в личностно-статусно плане.) И здесь левачество логическим образом дополняет либерализм. Как, собственно, и в Штатах.



"Настоящих коммунистов" я прошу не вздрагивать, я вас совсем не имею в виду. Честные левые, честные коммунисты, искренне радеющие за трудящихся – это уже такой вполне себе консервативный сегмент. В настоящий момент Левой рулят совсем другие силы. Они, собственно, и стояли у ее истоков, но кое-что теряли, кое-где пропадали. Сейчас все уже окончательно "устаканилось".



Но и либерализм все более "левеет". В том плане, что его авангард, в лице крупнейших ТНК, очень даже желает хапнуть собственность у всех других "богатеньких".



Для этого и практикуется наезд на "неправильных (недо)богатеньких".