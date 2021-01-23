Депутат парламента Монголии Ганбаатар Сайнхуу объявил голодовку на площади

15:24 25.01.2021

Депутат парламента из Монгольской народно-революционной партии Ганбаатар Сайнхуу объявил голодовку на главной площади столицы.



Депутат начал сегодня сидячую забастовку под названием "Голодовка, объявленная, чтобы освободить Монгольскую народную партию (MНП - правящая партия) из заложников Rio Tinto и вернуть потерянного Оюу-Толгоя народу Монголии", сообщают местные СМИ.



По его словам, он продолжит голодовку пока премьер-министр страны Л. Оюун-Эрдэнэ не подаст встречный иск против компании Rio Tinto по вопросу Оюу-Толгой в Международный арбитражный суд.



"Единственный человек, который может вести переговоры с Rio Tinto, - это премьер-министр. Если MНП не может, дайте мне это право. Я подам встречный иск. Член парламента избирается подотчетным народу. Я не хочу, чтобы люди объявили голодовку. Но я хочу, чтобы ко мне присоединились другие депутаты и объявили голодовку со мной", - сказал депутат.



Рудник Оюу-Толгой представляет собой комбинированный открытый и подземный горнодобывающий проект в сомоне Ханбогд в южной пустыне Гоби, примерно в 235 километрах к востоку от столицы аймака Өмнөговь Даланзадгад. Участок был открыт в 2001 году и разрабатывается как совместное предприятие Turquoise Hill Resources (дочерняя компания Rio Tinto, контролирующая контрольный пакет акций) с 66% долей и правительством Монголии с 34% долей. Строительство рудника началось в 2010 году, а первая партия меди отгружена 9 июля 2013 года.