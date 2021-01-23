Пекин разрешил морякам стрелять на поражение по кораблям в водах, которые считает своими

15:41 25.01.2021 США готовятся воевать с Китаем за необитаемые острова Сенкаку



Виктор Сокирко

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Владислав Шурыгин



Несмотря на существование китайско-японского договора о мире и дружбе, который был подписан в 1978 году, у Пекина и Токио есть неразрешенный территориальный спор, который портит отношения двух стран. Касается он островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Де-факто острова считаются японскими, при этом на них претендует КНР и Тайвань.



С начала 2021 года вероятность вооруженного конфликта за острова многократно возросла - о готовности оборонять Сенкаку заявили США, а Китай разрешил береговой охране применять оружие против иностранных судов, которые не будут подчиняться их приказам.



Назвать эти острова "архипелагом Сенкаку" можно с большой натяжкой - восемь небольших кусочков суши общей площадью 6,3 кв.км. Самые крупные - Уоцури, Куба, Китако, Минамикр и Тайсе, остальные едва выступают из воды, вся их территория необитаема, постоянно проживающих людей здесь нет. Казалось бы, в чем предмет спора? В переводе с китайского эта гряда называется "острова ловли рыбы", а еще здесь расположены крупные месторождения углеводородов, которые намерен осваивать Пекин. Плюс - контроль за судоходством и международными воздушными коридорами. В общем, мал золотник, да дорог.



Точкой отсчета в споре за эти необитаемые острова можно считать 1895 год, когда они впервые попали под контроль Японии в результате первой японо-китайской войны. Тогда Пекин по Симоносекскому договору был вынужден уступить Сенкаку вместе с Тайванем в пользу Пекина. После завершения Второй мировой войны архипелаг оказался под временной юрисдикцией США, которые в 1972 году передали эти острова Японии, которая считает теперь их частью префектуры Окинава и исконно японской территорией. С чем Пекин, разумеется, не согласен.



С 2012 года сторожевые корабли ВМС и береговой охраны КНР регулярно заходят в воды вблизи островов Сенкаку, демонстрируя претензии на эти территории. Япония также периодически направляет сюда свои военные корабли, впрочем, за последние полвека до боевых столкновений дело ни разу не доходило, а спор за острова считается "замороженным". Сейчас ситуация может кардинально измениться.



Власти Китая, как сообщает ряд мировых агентств, приняли закон, разрешающий береговой охране открывать огонь по иностранным судам в случае необходимости. В частности, он дает право использовать "все необходимые средства" для предотвращения угроз со стороны нарушителей. Также закон позволяет сотрудникам береговой охраны сносить конструкции других стран, построенные на рифах, на которые претендует Китай, а также подниматься на борт и инспектировать иностранные суда в этом районе Восточно-Китайского моря. В законе не оговаривается, против какой страны конкретно будут приниматься подобные меры, хотя можно предположить, что в первую очередь японских, а заодно и их союзников. Курки взведены.



Уже на следующий день после подписания Пекином этого закона, новый глава Пентагона Ллойд Остин (утвержден в должности министра обороны США 22 января 2021 года) связался со своим японским коллегой Нобуо Киши и подтвердил готовность Соединенных Штатов оборонять спорные острова Сенкаку, на которые претендует Китай. Американский министр подтвердил, что пятая статья Договора США и Японии о безопасности касается и островов Сенкаку. Она подразумевает, что страны будут совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран. "США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", - заявил Остин.



Надо полагать, что американский флот может теперь предпринять попытку приблизиться к островам, особенно с учетом того, что и новый президент США Джо Байден подтвердил актуальность соглашения с Японией.



Здесь можно вспомнить и недавний случай, когда эсминец ВМС США "Джон Маккейн" (USS John S. McCain DDG-56), приписанный к американской военно-морской базе в японской Йокосуке, предпринимал попытку вторгнуться в китайские территориальные воды в Восточно-Китайском море. Тогда ВМС Китая стали опасно маневрировать перед американским эсминцем и по примеру российского БПК "Адмирал Виноградов" вытеснили "Маккейна" из своих вод. Тогда еще не был принят закон о разрешении на применение оружия.



Напомним, что после вторжения американского эсминца в российские территориальные воды в заливе Петра Великого (близ Владивостока), а затем подобное нарушение было допущено и в Балтийском море, ВМФ РФ получили указания об открытии огня по кораблям противника, в случае если подобная ситуация повторится.



После этого корабли ВМС США перестали идти на провокации и стараются даже не приближаются к берегам России, чтобы ошибка в навигации не привела к трагическому инциденту. Как теперь, после принятия аналогичного китайского закона, американцы будут защищать японские острова Сенкаку не совсем понятно. В самом Китае, как утверждает агентство Рейтер, в центре системы национальной безопасности составлен аналитический доклад, в котором идет речь о необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединенными Штатами. Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ недавно заявил, что в случае конфликта с Америкой его страна будет "воевать любой ценой".



Можно предположить, что ожидаемая война может произойти не только на архипелаге Сенкаку, но и на островах в Южно-Китайском море, где Пекин проявляет особую активность и планирует усилить военное присутствие на спорных островах и рифах, ввести на них в эксплуатацию нефтяные и минеральные месторождения, построить ядерные реакторы.



Часть этих островов во время пандемии коронавируса Китай успел "освоить" и разместил свои военные базы на рифах Суби, Беда и Огненный Крест, а на острове Вуди оборудовал аэродром, на котором размещены истребители, радиолокационные станции и ракетные комплексы. Ранее Китай "прирезал" к своей территории часть индийского штата Аруначал-Прадеш, а на Парасельских островах и архипелаге Спратли (Сиша и Наньша по-китайски) появилось два новых административных округа, которые будут входить в город Саньша провинции Хайнань, созданный китайским правительством в 2012 году для обоснования своих претензий на спорные острова.



Еще одно "островное сражение" в Тихоокеанском регионе может развернуться на Курилах, причем, не только на тех российских островах, на которые претендует Япония, но и на других, в том числе на Сахалине. Токио не скрывает свои претензии на них и, исчерпав дипломатические меры, вполне может перейти к боевым действиям. Понятно, что лишь при помощи и поддержке Соединенных Штатов. Активность совместных американо-японских учений в последнее время заметно усилилась, в том числе по отработке действий высадки морского десанта и продвижению вглубь территории "учебных" пока островов в Восточно-Китайском море. Не исключено, что подобный опыт Япония может использовать и на Курилах.



- Рассматривать вероятность вторжения Японии на острова Курильской гряды можно лишь при поддержке США, - считает военный эксперт Владислав Шурыгин. - И если до недавнего времени этот вариант был чисто гипотетический, то в нынешней ситуации Токио может пойти на такой шаг, воспользовавшись ростом напряженности между Вашингтоном и Пекином и, как следствие, вероятностью вооруженного конфликта во всем Тихоокеанском регионе.



Соединенные Штаты будут заинтересованы во втягивании России в "маленькую войну" с Японией, ведь это в какой-то степени гарантирует, что мы не выступим в качестве союзника Китая и отвлечем силы армии и флота на защиту островов.



Курилы Россия сможет отстоять с большой долей вероятности - за счет имеющейся на островах группировки и своих кораблей Тихоокеанского флота, могут быть задействованы и другие силы и средства российской армии. Другое дело, что США в рамках союзнических отношений могут выступить на стороне Японии, если той удастся провести хотя бы первый этап десантной операции и как-то закрепиться на островах. Однако в этом случае Соединенным Штатам придется отвлечься от своей основной задачи - завоевания вооруженного превосходства над армией Китая и тогда воевать американцам придется на два фронта. В любом случае, как мне кажется, необходимо усилить защиту Курил, что собственно сейчас и делается. Источник - СвободнаяПресса

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